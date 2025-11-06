Tecno

Falsos servicios de salud: IA crea prescripciones médicas, perfiles de reconocidos médicos, centros de salud y más mentiras

Campañas con deepfakes y páginas clonadas suplantan a médicos y redirigen a farmacias no reguladas

Guardar
Campañas de deepfakes en redes
Campañas de deepfakes en redes sociales ofrecen servicios médicos falsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La venta de fármacos falsificados a través de esquemas que simulan ser servicios médicos legítimos se ha convertido en uno de los fraudes digitales de mayor crecimiento en lo que va de 2025. Las campañas están enfocadas en pacientes que buscan medicamentos para controlar el peso y otros tratamientos metabólicos, y operan mediante perfiles y anuncios que aparentan pertenecer a especialistas reales.

El uso de inteligencia artificial para fabricar identidades falsas, testimonios, consultorios simulados y videos deepfake ha elevado el nivel de engaño y dificultado la capacidad de detección de usuarios y plataformas.

Según Check Point Research, el flujo de contenido fraudulento se distribuye principalmente a través de anuncios pagados en redes sociales. Las publicaciones dirigen a páginas que replican el estilo gráfico, el lenguaje y la estructura de clínicas auténticas. El riesgo ya no es solo el robo de dinero: estos casos están implicando que personas consuman sustancias sin control sanitario, sin trazabilidad y sin ningún tipo de aprobación regulatoria.

Páginas se hacen pasar por
Páginas se hacen pasar por falsas clínicas para estafar con venta de medicamentos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las marcas sintéticas más difundidas imitan tratamientos para bajar de peso basados en la familia de medicamentos GLP-1. Estos productos se presentan como supuestos equivalentes a fármacos recetados, pero la documentación técnica, la composición y la fabricación son desconocidas. La publicación de reseñas falsificadas, descuentos irreales y afirmaciones exageradas sobre pérdida de peso forma parte del patrón de captación de víctimas.

Cómo operan estas campañas

Los grupos detrás de esta modalidad han incorporado recursos generativos avanzados en cada etapa de la trampa. El objetivo es reducir fricción, evitar sospecha y acelerar el cierre de venta.

Entre las dinámicas detectadas se observan:

  • Perfiles que utilizan imagen, voz y nombre de profesionales reales mediante clonación con IA.
  • Videos fabricados con modelos generativos para simular entrevistas y recomendaciones “médicas”.
  • Plantillas web idénticas para replicar consultorios falsos en distintos países.
  • Procesamiento de cobros a través de intermediarios opacos que aparentan pasarelas conocidas.

El armado de estas operaciones se realiza con lo que ya circula en foros criminales: paquetes listos para desplegar sitios falsos con scripts, imágenes, guiones de marketing y traducciones automáticas. La velocidad de despliegue permite que una campaña sea eliminada por una plataforma y reaparezca horas después con un dominio distinto.

A través de deepfakes recomiendan
A través de deepfakes recomiendan medicamentos que no han sido identificados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la salud y en la confianza pública

Las víctimas suelen enfrentar dos escenarios, no reciben el producto o reciben sustancias no identificadas. Además de eventuales efectos adversos, las falsas expectativas pueden retrasar tratamientos legítimos. El daño también alcanza al ecosistema sanitario digital: si los usuarios perciben que es imposible distinguir un consultorio real de uno fabricado, la telemedicina pierde credibilidad.

En paralelo, se observa un efecto emocional: los delincuentes explotan el miedo a la enfermedad y el deseo de soluciones rápidas, lo que incrementa la vulnerabilidad.

Elementos técnicos que evidencian la industrialización del fraude

En los análisis de infraestructura se han detectado patrones que revelan coordinación:

  • Múltiples sitios que comparten la misma dirección IP o proveedores de hosting.
  • Mismos fragmentos de código reutilizados en decenas de páginas.
  • Indicadores visuales de imágenes generadas por IA (anomalías en manos, ropa y sombras).
Medicamentos falsos son promocionados en
Medicamentos falsos son promocionados en redes sociales por deepfakes de reconocidos médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para los consumidores

Los especialistas insisten en que la prevención depende cada vez más de la verificación activa y no de la confianza automática. Algunas medidas recomendadas:

  • Validar que la farmacia esté acreditada y figure en registros oficiales.
  • Desconfiar de anuncios de medicamentos que aparezcan como publicaciones patrocinadas.
  • Corroborar recomendaciones en fuentes independientes antes de comprar.
  • Evitar páginas que agregan urgencia mediante temporizadores, “últimas unidades” o rebajas extremas.

La conclusión es directa: la IA abarató el costo de fabricar una identidad médica falsa. En un escenario donde la manipulación audiovisual está al alcance de cualquier actor malicioso, la defensa inicial es observar con cautela cualquier oferta relacionada con salud antes de hacer un clic o una transferencia.

Temas Relacionados

Inteligencia de saludSaludLo último en tecnología

Últimas Noticias

Vibe coding es la palabra del año en el Diccionario Collins: qué significa y cuál es su impacto en la IA

La elección de este término se basa en el análisis de 24.000 millones de palabras de prensa y redes sociales

Vibe coding es la palabra

DeepSeek, el modelo de IA chino que desata prohibiciones globales: datos expuestos, censura política y fallos de seguridad

Sus vulnerabilidades han provocado reacciones regulatorias en diversos países. La exposición de información sensible y la alineación con intereses estatales generan preocupación internacional. El debate sobre privacidad y soberanía tecnológica se intensifica

DeepSeek, el modelo de IA

Qué es mejor comprar hoy: un computador o una tablet y por qué

La elección depende de las necesidades, prioridades y presupuesto de cada usuario

Qué es mejor comprar hoy:

Este es el prompt perfecto para encontrar lavadoras baratas en internet

La inteligencia artificial optimiza la búsqueda de lavadoras económicas mediante prompts estratégicos y palabras clave específicas

Este es el prompt perfecto

Traduce en tiempo real el idioma que no entiendas solo con un iPhone y AirPods

El sistema permite escuchar la interpretación casi al instante, sin necesidad de apps externas ni conexión permanente a Internet

Traduce en tiempo real el
DEPORTES
Argentina derrota 1-0 a Túnez

Argentina derrota 1-0 a Túnez y encamina su clasificación a la próxima ronda del Mundial Sub 17

La inesperada guerra de poder que se desató en Red Bull para definir a los últimos 3 pilotos titulares de la Fórmula 1

Flavio Briatore dio una llamativa explicación sobre el gran problema de Alpine y le dejó una exigencia a sus pilotos para el 2026

Se confirmó quién será el árbitro del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate por el Torneo Clausura

Colapinto visitó la casa de una figura brasileña de la F1 que le dio un respaldo clave y compartió un asado: “De las mejores personas del automovilismo”

TELESHOW
Benito Fernández: “Soy una máquina

Benito Fernández: “Soy una máquina sexual”

El impactante viaje de Juli Poggio por Tailandia: visita a templos, paseo en ferry y looks a tono

El comentario al aire de Santi Talledo que reveló un secreto de Sofía Martínez: “No se sabía”

La dura respuesta de Yanina Latorre al irónico mensaje de la China Suárez: “Andá a comprar carteras”

La palabra de Valentina Cervantes en medio de su presunta salida de MasterChef: “Lo extraño todos los días”

INFOBAE AMÉRICA

Jeanine Añez, ex presidenta de

Jeanine Añez, ex presidenta de Bolivia, salió de la cárcel tras casi cinco años presa: “Jamás voy a arrepentirme de haber servido a mi patria”

“Reconciliación”: Juan Carlos I admite sus errores y busca acercarse a los españoles tras los escándalos

El Interamerican Institute for Democracy presenta la conferencia “Medidas esenciales para la transición a la democracia” por Carlos Sánchez Berzaín

El disidente cubano José Daniel Ferrer se reunió con Marco Rubio y le pidió fortalecer campañas a favor de la libertad de los presos políticos

Tres años de la estrategia ‘Colombia, el país de la belleza’: así crece nuestra presencia internacional