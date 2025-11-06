Falsos servicios de salud: IA crea prescripciones médicas, perfiles de reconocidos médicos, centros de salud y más mentiras

Campañas de deepfakes en redes sociales ofrecen servicios médicos falsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La venta de fármacos falsificados a través de esquemas que simulan ser servicios médicos legítimos se ha convertido en uno de los fraudes digitales de mayor crecimiento en lo que va de 2025. Las campañas están enfocadas en pacientes que buscan medicamentos para controlar el peso y otros tratamientos metabólicos, y operan mediante perfiles y anuncios que aparentan pertenecer a especialistas reales.

El uso de inteligencia artificial para fabricar identidades falsas, testimonios, consultorios simulados y videos deepfake ha elevado el nivel de engaño y dificultado la capacidad de detección de usuarios y plataformas.

Según Check Point Research, el flujo de contenido fraudulento se distribuye principalmente a través de anuncios pagados en redes sociales. Las publicaciones dirigen a páginas que replican el estilo gráfico, el lenguaje y la estructura de clínicas auténticas. El riesgo ya no es solo el robo de dinero: estos casos están implicando que personas consuman sustancias sin control sanitario, sin trazabilidad y sin ningún tipo de aprobación regulatoria.

Páginas se hacen pasar por falsas clínicas para estafar con venta de medicamentos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las marcas sintéticas más difundidas imitan tratamientos para bajar de peso basados en la familia de medicamentos GLP-1. Estos productos se presentan como supuestos equivalentes a fármacos recetados, pero la documentación técnica, la composición y la fabricación son desconocidas. La publicación de reseñas falsificadas, descuentos irreales y afirmaciones exageradas sobre pérdida de peso forma parte del patrón de captación de víctimas.

Cómo operan estas campañas

Los grupos detrás de esta modalidad han incorporado recursos generativos avanzados en cada etapa de la trampa. El objetivo es reducir fricción, evitar sospecha y acelerar el cierre de venta.

Entre las dinámicas detectadas se observan:

Perfiles que utilizan imagen, voz y nombre de profesionales reales mediante clonación con IA.

Videos fabricados con modelos generativos para simular entrevistas y recomendaciones “médicas”.

Plantillas web idénticas para replicar consultorios falsos en distintos países.

Procesamiento de cobros a través de intermediarios opacos que aparentan pasarelas conocidas.

El armado de estas operaciones se realiza con lo que ya circula en foros criminales: paquetes listos para desplegar sitios falsos con scripts, imágenes, guiones de marketing y traducciones automáticas. La velocidad de despliegue permite que una campaña sea eliminada por una plataforma y reaparezca horas después con un dominio distinto.

A través de deepfakes recomiendan medicamentos que no han sido identificados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la salud y en la confianza pública

Las víctimas suelen enfrentar dos escenarios, no reciben el producto o reciben sustancias no identificadas. Además de eventuales efectos adversos, las falsas expectativas pueden retrasar tratamientos legítimos. El daño también alcanza al ecosistema sanitario digital: si los usuarios perciben que es imposible distinguir un consultorio real de uno fabricado, la telemedicina pierde credibilidad.

En paralelo, se observa un efecto emocional: los delincuentes explotan el miedo a la enfermedad y el deseo de soluciones rápidas, lo que incrementa la vulnerabilidad.

Elementos técnicos que evidencian la industrialización del fraude

En los análisis de infraestructura se han detectado patrones que revelan coordinación:

Múltiples sitios que comparten la misma dirección IP o proveedores de hosting.

Mismos fragmentos de código reutilizados en decenas de páginas.

Indicadores visuales de imágenes generadas por IA (anomalías en manos, ropa y sombras).

Medicamentos falsos son promocionados en redes sociales por deepfakes de reconocidos médicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para los consumidores

Los especialistas insisten en que la prevención depende cada vez más de la verificación activa y no de la confianza automática. Algunas medidas recomendadas:

Validar que la farmacia esté acreditada y figure en registros oficiales.

Desconfiar de anuncios de medicamentos que aparezcan como publicaciones patrocinadas.

Corroborar recomendaciones en fuentes independientes antes de comprar.

Evitar páginas que agregan urgencia mediante temporizadores, “últimas unidades” o rebajas extremas.

La conclusión es directa: la IA abarató el costo de fabricar una identidad médica falsa. En un escenario donde la manipulación audiovisual está al alcance de cualquier actor malicioso, la defensa inicial es observar con cautela cualquier oferta relacionada con salud antes de hacer un clic o una transferencia.