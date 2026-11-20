Nayib Bukele defendió el despliegue de 2,500 militares salvadoreños en Haití ante sus simpatizantes. (Infobae Centroamérica/AFP)

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este jueves el envío de unos 2,500 militares salvadoreños a Haití y aseguró que el contingente ha logrado presionar a las pandillas que operan en ese país. El mandatario hizo esas declaraciones tras presentar ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la documentación para buscar un tercer mandato consecutivo en las elecciones del 28 de febrero de 2027.

Frente a simpatizantes que se concentraron en las afueras del organismo electoral, Bukele vinculó la intervención en Haití con la política de seguridad que aplicó en su gestión.

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“El Salvador está dando un ejemplo para los demás países”, afirmó Bukele ante la multitud. “Allá están nuestros soldados en Haití en una misión de rescate para nuestros cuatro aerotécnicos”, sostuvo.

Cuatro técnicos salvadoreños desaparecieron el 18 de octubre cerca de Puerto Príncipe, luego de que hombres armados atacaran el vehículo blindado en el que se trasladaban. Los efectivos formaban parte de una fuerza de seguridad multinacional respaldada por las Naciones Unidas, llamada Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por su siglas en inglés).

Cuatro aerotécnicos de El Salvador desaparecieron en octubre tras un ataque armado contra un vehículo blindado en Haití. (REUTERS/Fildor Pq Egeder)

Tras ese hecho, el Gobierno salvadoreño anunció una operación de rescate y amplió de forma progresiva su despliegue militar en Haití. Bukele aseguró durante su discurso que el contingente cuenta con 2.500 soldados.

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“Acá teníamos 25 mil soldados y 25 mil policías, 50 mil hombres y mujeres. Allá solo tenemos 2,500”, expresó. A su vez, el jefe de Estado agregó que el contingente “ha puesto a correr a las pandillas de Haití”.

Bukele presentó la ofensiva como una extensión de su política de seguridad

Durante su intervención, Bukele afirmó que los haitianos salieron a las calles para respaldar la presencia salvadoreña y agradecer las acciones contra las bandas armadas. “Ellos quieren saborear un poco de lo que nosotros tenemos, que es seguridad para nosotros y para nuestra familia”, dijo.

El mandatario colocó esa afirmación dentro de un discurso electoral centrado en los resultados de su estrategia de seguridad. Sostuvo que El Salvador pasó de ser “el país más inseguro del mundo” a ser “el país más seguro de todo el continente”.

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En el acto ante el TSE, el presidente insistió en que la seguridad es uno de los logros que su Gobierno debe preservar. “Hay cosas que ya logramos, como la seguridad”, señaló, y pidió a sus seguidores defender el voto de cara a los comicios del siguiente año.

En plena conmemoración de la Batalla de Vertières, la gesta que selló la independencia de Haití, efectivos militares de El Salvador lanzaron un ataque aéreo.

Como parte de la ofensiva contra las pandillas en territorio haitiano, Bukele anunció en los últimos días la destrucción de dos inmuebles que eran utilizados por estructuras criminales en las cercanías de Puerto Príncipe.

En la más reciente, el 18 de noviembre, el mandatario salvadoreño difundió en la red social X un video en el que se observa a dos helicópteros disparar contra una residencia atribuida a Jeff Larose, conocido como Jeff Gwo Lwa, Jeff Canaan o “Talibán”. El hombre ha sido identificado como uno de los jefes vinculados a la coalición armada Viv Ansanm.

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Bukele presentó el ataque como un “regalo al pueblo haitiano” en el aniversario de la batalla de Vertières, un enfrentamiento de 1803 que resultó decisivo para la independencia de Haití.