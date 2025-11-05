Tecno

El sube y baja de ethereum: cuál es su precio este 5 de noviembre

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar un instrumento para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Guardar
Ether es el token de
Ether es el token de Ethereum, una red basada en la tecnología blockchain que sirve de base para los famosos contratos inteligentes. (Infobae)

Ether, comúnmente llamada como ethereum, es la moneda digital #2 en cuanto a términos de capitalización de mercado, por lo que se trata de una de las divisas digitales que más despierta el interés entre los mineros (creadores de las criptodivisas).

Ethereum es una plataforma de blockchain de código abierto que se ejecuta con el uso de su moneda nativa, llamada ether o ETH, por lo que a pesar de que la gente usa estos nombres como sinónimos son cosas diferentes.

Ether es un token que se utiliza sólo en la blockchain ethereum para pagar transacciones. Este token es responsable de impulsar casi todo lo que ocurre en la red, misma que puede ser usada por cualquier persona para crear y ejecutar contratos inteligentes, que son programas de software que funcionan de manera autónoma y sin la intervención del usuario.

De acuerdo con el portal de Binance, la moneda digital ethereum actualmente cuenta con 398.53B de unidades creadas.

Cotización de ethereum

El precio de la criptomoneda de ethereum para este día a las 09:30 horas (UTC) es de 3301.87 dólares por unidad.

Esto quiere decir que el activo digital tuvo un cambio del -5.35% en el último día , así como una variación del -0.96% en los últimos 60 minutos.

Actualmente, ethereum se encuentra en el lugar #2 de popularidad en el mercado digital. Cabe mencionar que el máximo histórico que ha alcanzado esta criptomoneda es de 4953.73 dólares por unidad.

Ethereum y su última actualización

Tras varios meses de retraso y con el temor de que ya nunca pasaría, finalmente el 15 de septiembre de 2022 Ethereum llevó a cabo su tan ansiada fusión o actualización al nuevo nivel 2.0 con la promesa de mejorar la experiencia de los usuarios de esta criptomoneda.

“The Merge”, inglés para “La Fusión”, es una transformación en la forma en que Ethereum procesa las transacciones y en cómo se crean nuevos tokens de Ether.

Representación de la criptomoneda Ether.
Representación de la criptomoneda Ether. (REUTERS)

Esta fusión se trata de la combinación de la cadena de bloques de Ethereum con una nueva cadena de bloques separada conocido como proof-of-stake, el cual reduce el consumo de energía de la cadena de bloques de Ethereum en un 99,9 %, según sus propios desarrolladores, lo que la vuelve más “amigable” con el ambiente al tiempo que las transacciones serían más baratas.

Sus defensores creen que la fusión hará que Ethereum resulte favorecido con respecto al máximo rival, Bitcoin, pues podría aumentar su uso.

En el proceso Proof Stake los propietarios de Ether bloquearán cantidades establecidas de sus criptomonedas para verificar nuevos registros en la cadena de bloques, ganando nuevas monedas además de su criptografía “participada”.

Temas Relacionados

CriptomonedasEthereumNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda bitcoin en las últimas 24 horas

El bitcoin fue la primera criptomoneda lanzada en el mundo y ha llegado a un nivel máximo de 68 mil unidades de dólar

Cómo ha cambiado el valor

Tether: así cotiza este 5 de noviembre

Fue la primera moneda virtual de tipo stablecoin que se dio a conocer y actualmente es la tercera más usada

Tether: así cotiza este 5

5 trabajos con mayor probabilidad de automatización por inteligencia artificial en 2026, según la IA

El análisis identifica las ocupaciones en riesgo y explica las razones de esa proyección

5 trabajos con mayor probabilidad

Logran generar electricidad a partir de gotas de lluvia con este sistema flotante

La reciente innovación permite aprovechar superficies acuáticas para suministrar electricidad en zonas densamente pobladas o con espacio limitado

Logran generar electricidad a partir

Qué son los USB morados y cuáles son sus ventajas

La utilización de un USB morado aporta ventajas que no se encuentran en cables y puertos convencionales más antiguos

Qué son los USB morados
DEPORTES
La “Ley Wenger”: el fuera

La “Ley Wenger”: el fuera de juego que podría revolucionar el fútbol a partir del próximo Mundial 2026

Vivió un título inolvidable de la Selección, sufrió el caótico Mundial de Rusia y buscará alzar su primera copa como DT en Argentinos

Bergessio reveló la inquietante propuesta que le hizo la mafia de Sicilia a Maxi López en medio del conflicto con Mauro Icardi

Con el regreso de Paredes, una sorpresa y la duda de Cavani: la formación de Boca que probó Úbeda de cara al Superclásico ante River

La drástica decisión de Alpine para darle un auto competitivo a Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

TELESHOW
Los looks de la avant

Los looks de la avant premiere de Yiya, la serie sobre la “envenenadora de Monserrat”, protagonizada por Julieta Zylberberg

Julián Weich habló a corazón abierto sobre cómo superó la depresión: “Pensaba mucho en suicidarme”

La historia de superación de Pancho que conmovió hasta las lágrimas a Guido Kaczka: “Para qué quiero pies, si tengo alas”

Valentina Zenere homenajeó a Pamela Anderson con un look icónico de la actriz de Baywatch y causó sensación

Dai Fernández compartió fotos de su primer viaje junto a Nico Vázquez tras confirmar su romance

INFOBAE AMÉRICA

Cómo la activación de neuronas

Cómo la activación de neuronas específicas puede ayudar a revertir la ansiedad y la falta de interacción social, según un estudio

Crean un “mapa del dolor” cerebral que permite aliviar malestares en zonas específicas y sin tratamiento

Estados Unidos después de Dick Cheney

Tragedia en Filipinas: asciende a 93 el número de muertos y a 26 el de desaparecidos por el paso del tifón Kalmaegi

El régimen de Corea del Norte envió 5.000 operarios militares a Rusia para realizar tareas de reconstrucción de infraestructura