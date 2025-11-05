Tecno

Actualiza tu iPhone al nuevo iOS 26.1 y agrega más funciones gratuitas

Ahora los usuarios pueden optar por el efecto transparente clásico, llamado Liquid Glass, o activar un modo tintado que incrementa la opacidad de elementos en apps y notificaciones de la pantalla de bloqueo

Guardar
Apple lanzó iOS 26.1 para
Apple lanzó iOS 26.1 para iPhone, una actualización que suma funciones gratuitas como ajustar la opacidad del efecto Liquid Glass. (Apple)

Apple ha lanzado iOS 26.1 para iPhone, una actualización que incorpora nuevas funciones gratuitas, entre ellas la opción de ajustar la opacidad del efecto Liquid Glass.

Los usuarios ahora pueden elegir entre el aspecto transparente predeterminado o un nuevo modo tintado, el cual aumenta la opacidad de los elementos en las aplicaciones y notificaciones de la pantalla de bloqueo.

La actualización también introduce la función de traducción en directo compatible con AirPods, disponible para los idiomas chino (simplificado y tradicional), japonés, coreano e italiano.

Los usuarios pueden elegir entre
Los usuarios pueden elegir entre la transparencia clásica o un nuevo modo con acabado tintado. REUTERS/Manuel Orbegozo

“Esta actualización añade nuevos idiomas para la Traducción en directo con los AirPods, una nueva opción tintada para Liquid Glass, además de otras funciones, correcciones de errores y actualizaciones de seguridad para tu iPhone”, destaca Apple.

Qué otras funciones trae iOS 26.1

Otras nuevas funciones que trae iOS 26.1 son:

  • Ahora es posible deslizar el dedo en el MiniPlayer de Apple Music para cambiar entre la pista siguiente o anterior.
  • Compatibilidad con Apple Music AutoMix a través de AirPlay, lo que permite mezclar canciones de forma automática en dispositivos compatibles.
  • El control de ganancia está disponible para micrófonos USB externos al grabar con captura local.
Ahora se puede deslizar el
Ahora se puede deslizar el dedo en el MiniPlayer de Apple Music para pasar a la canción anterior o siguiente. REUTERS/Maxim Shemetov
  • Los archivos de grabación local pueden guardarse en una ubicación específica elegida por el usuario.
  • Es posible registrar entrenamientos de forma manual directamente desde la aplicación Fitness.
  • Se incorpora una nueva configuración de la cámara para activar o desactivar el bloqueo de pantalla y la función de deslizar para abrir la cámara.
  • Mejora en la calidad de audio de FaceTime en situaciones de bajo ancho de banda, lo que garantiza una mejor experiencia en llamadas.
  • La seguridad en las comunicaciones y los filtros de contenido web para limitar sitios web para adultos están habilitados de forma predeterminada en las cuentas infantiles existentes para edades de trece a diecisiete años, según la región.
FaceTime mejora la calidad de
FaceTime mejora la calidad de audio en conexiones lentas, ofreciendo llamadas más claras. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Cómo actualizar el iPhone a iOS 26.1

Para actualizar tu iPhone a iOS 26.1, sigue estos pasos:

  1. Conecta el iPhone a una red WiFi estable y asegúrate de que la batería tenga al menos un 50% de carga. También puedes realizar la actualización mientras el dispositivo está conectado al cargador.
  2. Accede a Ajustes desde la pantalla principal.
  3. Selecciona ‘General’ y luego toca en ‘Actualización de software’.
  4. El sistema buscará automáticamente las actualizaciones disponibles. Cuando aparezca iOS 26.1, toca en ‘Actualizar ahora’.
  5. Ingresa tu código de acceso si el sistema lo solicita y acepta los términos y condiciones.
  6. Espera a que finalice la descarga y sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Durante el proceso, el iPhone se reiniciará de forma automática.

Una vez actualizada, podrás disfrutar de las nuevas funciones y mejoras incorporadas en iOS 26.1.

iOS 26.1 ya está disponible
iOS 26.1 ya está disponible para diversos modelos de iPhone. (Apple)

Por qué es importante mantener el iPhone actualizado

Mantener el iPhone actualizado es fundamental por varias razones clave. En primer lugar, las actualizaciones incluyen parches de seguridad que protegen el dispositivo frente a vulnerabilidades recientes y amenazas informáticas. Dejar de actualizar aumenta el riesgo de sufrir robos de datos o ataques maliciosos.

Además, cada actualización mejora el rendimiento y la estabilidad del sistema, resolviendo errores detectados en versiones anteriores y optimizando el funcionamiento general del teléfono. Esto se traduce en una experiencia de uso más fluida y confiable.

Tras instalar iOS 26.1, el
Tras instalar iOS 26.1, el dispositivo accede a todas las nuevas funciones y mejoras. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las nuevas versiones de iOS también aportan funciones y herramientas adicionales, ampliando las posibilidades del dispositivo y mejorando su compatibilidad con aplicaciones y servicios actualizados.

Muchas apps requieren la versión más reciente del sistema para aprovechar todas sus características o incluso para poder instalarse correctamente.

Mantener el iPhone al día prolonga la vida útil del equipo y asegura que se cuente con las últimas innovaciones desarrolladas por Apple. Actualizar el sistema es una forma sencilla y eficaz de proteger la información personal, disfrutar de mejoras continuas y prevenir problemas en el futuro.

Temas Relacionados

AppleiPhoneiOSTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

‘Las guerreras K-pop’: así se verían sus personajes si fueran latinas

La estética de la película generó una ola de usuarios que utilizan modelos de IA para recrearse como heroínas dentro de ese universo, pero con rasgos latinos

‘Las guerreras K-pop’: así se

Con este truco podrás cargar la batería del smartphone cuando no hay luz

Ante un corte de luz, disponer de baterías portátiles, cargadores solares o adaptadores para automóvil garantiza la continuidad de las comunicaciones

Con este truco podrás cargar

Bitcoin registró su mayor señal bajista desde hace 3 años; cuál es su valor hoy 5 de noviembre

El bitcoin fue la primera criptomoneda lanzada en el mundo y ha llegado a un nivel máximo de 68 mil unidades de dólar

Bitcoin registró su mayor señal

Google Assistant también se está quedando sin trabajo: Gemini es el nuevo rey de la IA

La empresa quiere dar funciones más avanzadas para que los usuarios puedan interactuar y realizar solicitudes con voz

Google Assistant también se está

Dua Lipa tiene su propio especial apto para fans ‘An Evening with Dua Lipa’: dónde verlo

El especial, dirigido por Paul Dugdale y con un despliegue tecnológico inédito, presenta versiones exclusivas, detalles personales y colaboraciones históricas

Dua Lipa tiene su propio
DEPORTES
Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

De Riquelme a Batistuta: el informe que reveló los 5 futbolistas argentinos que más nombres inspiraron en Brasil

El sorpresivo cambio de escudería de una figura de la Fórmula 1 que provocaría un giro radical al mapa de pilotos para 2026

De Rossi recibió una oferta y habría cancelado su viaje a Argentina para ver el Superclásico: asumirá como DT de un equipo de la Serie A

Conmoción en Mar del Plata: murió en un accidente de tránsito José Marcelo Moscuzza, ex vicepresidente de Aldosivi

TELESHOW
Juana Viale habló de su

Juana Viale habló de su ausencia en el cumpleaños de Marcela Tinayre: “No vivo de los rumores”

La reacción de Ivana Figueiras luego de las duras comparaciones que recibió con la China Suárez

Wanda Nara replicó uno de sus looks más emblemáticos para la gala nostálgica de MasterChef Celebrity

La furia de Tamara Báez por el hostigamiento de una seguidora por su aspecto físico: “¿No tenés vida?"

Carlos Rottemberg recuerda a su amigo Juan Carlos Calabró a 12 años de su muerte: “Nunca se creyó el cuento de la fama”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz anuncia incentivos fiscales

Rodrigo Paz anuncia incentivos fiscales para el sector productivo y una cumbre empresarial el viernes

Becas Progresar de ANSES: quiénes pueden solicitarla hasta el 30 de noviembre

El modelo colombiano de cultura empresarial que llegó a Harvard

Bob Dylan recibió un doctorado honoris causa de Berklee College of Music por su influencia en la música moderna

Encontraron la telaraña más grande del mundo en una cueva de azufre entre Grecia y Albania