Actualiza tu iPhone al nuevo iOS 26.1 y agrega más funciones gratuitas

Apple ha lanzado iOS 26.1 para iPhone, una actualización que incorpora nuevas funciones gratuitas, entre ellas la opción de ajustar la opacidad del efecto Liquid Glass.

Los usuarios ahora pueden elegir entre el aspecto transparente predeterminado o un nuevo modo tintado, el cual aumenta la opacidad de los elementos en las aplicaciones y notificaciones de la pantalla de bloqueo.

La actualización también introduce la función de traducción en directo compatible con AirPods, disponible para los idiomas chino (simplificado y tradicional), japonés, coreano e italiano.

Los usuarios pueden elegir entre la transparencia clásica o un nuevo modo con acabado tintado. REUTERS/Manuel Orbegozo

“Esta actualización añade nuevos idiomas para la Traducción en directo con los AirPods, una nueva opción tintada para Liquid Glass, además de otras funciones, correcciones de errores y actualizaciones de seguridad para tu iPhone”, destaca Apple.

Qué otras funciones trae iOS 26.1

Otras nuevas funciones que trae iOS 26.1 son:

Ahora es posible deslizar el dedo en el MiniPlayer de Apple Music para cambiar entre la pista siguiente o anterior.

Compatibilidad con Apple Music AutoMix a través de AirPlay, lo que permite mezclar canciones de forma automática en dispositivos compatibles.

El control de ganancia está disponible para micrófonos USB externos al grabar con captura local.

Ahora se puede deslizar el dedo en el MiniPlayer de Apple Music para pasar a la canción anterior o siguiente. REUTERS/Maxim Shemetov

Los archivos de grabación local pueden guardarse en una ubicación específica elegida por el usuario.

Es posible registrar entrenamientos de forma manual directamente desde la aplicación Fitness.

Se incorpora una nueva configuración de la cámara para activar o desactivar el bloqueo de pantalla y la función de deslizar para abrir la cámara.

Mejora en la calidad de audio de FaceTime en situaciones de bajo ancho de banda, lo que garantiza una mejor experiencia en llamadas.

La seguridad en las comunicaciones y los filtros de contenido web para limitar sitios web para adultos están habilitados de forma predeterminada en las cuentas infantiles existentes para edades de trece a diecisiete años, según la región.

FaceTime mejora la calidad de audio en conexiones lentas, ofreciendo llamadas más claras. REUTERS/Evgenia Novozhenina

Cómo actualizar el iPhone a iOS 26.1

Para actualizar tu iPhone a iOS 26.1, sigue estos pasos:

Conecta el iPhone a una red WiFi estable y asegúrate de que la batería tenga al menos un 50% de carga. También puedes realizar la actualización mientras el dispositivo está conectado al cargador. Accede a Ajustes desde la pantalla principal. Selecciona ‘General’ y luego toca en ‘Actualización de software’. El sistema buscará automáticamente las actualizaciones disponibles. Cuando aparezca iOS 26.1, toca en ‘Actualizar ahora’. Ingresa tu código de acceso si el sistema lo solicita y acepta los términos y condiciones. Espera a que finalice la descarga y sigue las instrucciones en pantalla para completar la instalación. Durante el proceso, el iPhone se reiniciará de forma automática.

Una vez actualizada, podrás disfrutar de las nuevas funciones y mejoras incorporadas en iOS 26.1.

iOS 26.1 ya está disponible para diversos modelos de iPhone. (Apple)

Por qué es importante mantener el iPhone actualizado

Mantener el iPhone actualizado es fundamental por varias razones clave. En primer lugar, las actualizaciones incluyen parches de seguridad que protegen el dispositivo frente a vulnerabilidades recientes y amenazas informáticas. Dejar de actualizar aumenta el riesgo de sufrir robos de datos o ataques maliciosos.

Además, cada actualización mejora el rendimiento y la estabilidad del sistema, resolviendo errores detectados en versiones anteriores y optimizando el funcionamiento general del teléfono. Esto se traduce en una experiencia de uso más fluida y confiable.

Tras instalar iOS 26.1, el dispositivo accede a todas las nuevas funciones y mejoras. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las nuevas versiones de iOS también aportan funciones y herramientas adicionales, ampliando las posibilidades del dispositivo y mejorando su compatibilidad con aplicaciones y servicios actualizados.

Muchas apps requieren la versión más reciente del sistema para aprovechar todas sus características o incluso para poder instalarse correctamente.

Mantener el iPhone al día prolonga la vida útil del equipo y asegura que se cuente con las últimas innovaciones desarrolladas por Apple. Actualizar el sistema es una forma sencilla y eficaz de proteger la información personal, disfrutar de mejoras continuas y prevenir problemas en el futuro.