Apple roza los 4 billones de dólares impulsada por la fuerte demanda del iPhone 17

Las acciones de la compañía alcanzaron su nivel más alto tras el sólido inicio de ventas del iPhone 17 en China y Estados Unidos

Esta escalada bursátil llevó la valoración de Apple hasta unos 3,91 billones de dólares. REUTERS/Maxim Shemetov

Las acciones de Apple marcaron un nuevo hito al alcanzar máximos históricos tras el exitoso arranque en ventas del iPhone 17 tanto en China como en Estados Unidos. La empresa tecnológica vio crecer su capitalización bursátil hasta cerca de los 4 billones de dólares, una cifra que la sitúa entre las compañías más valiosas del mundo.

El avance bursátil destaca la capacidad de la firma para sobreponerse a desafíos regulatorios y se asocia al dinamismo del mercado de smartphones premium.

Ventas del iPhone 17 impulsan récord en la cotización de Apple

El salto experimentado por los títulos de Apple, que llegaron a cotizarse en 264,38 dólares, refleja la confianza renovada de los inversores ante los positivos datos de ventas difundidos por firmas de análisis como Counterpoint. A solo 10 días de su lanzamiento, el iPhone 17 ya supera en un 16% las ventas logradas por su predecesor en el mismo periodo, especialmente por la sólida demanda de consumidores en mercados clave como el estadounidense y el chino.

El avance bursátil destaca la capacidad de Apple para sobreponerse a desafíos regulatorios.

Esta escalada bursátil llevó la valoración de Apple hasta unos 3,91 billones de dólares, según datos recogidos por Europa Press, quedando a las puertas de un club exclusivo que hasta ahora integran Nvidia y Microsoft. De superar la barrera de los cuatro billones, la empresa se consolidaría como una de las tres grandes en lograr tal capitalización de mercado.

Contexto internacional y el éxito de Apple

El récord bursátil de Apple llega poco después de un comienzo de año complicado, en el que la compañía debió enfrentar las incertidumbres derivadas de los aranceles impuestos a nivel global por la administración de Donald Trump. Los altos costes de importación generaron inquietud en torno a la rentabilidad y la competitividad internacional del gigante tecnológico.

A pesar de las adversidades, Apple logró adaptar su estrategia, encauzando la demanda gracias a la popularidad del iPhone 17 y aprovechando el entusiasmo de los consumidores en mercados estratégicos.

Una de las principales novedades es la incorporación del modelo Air a la familia de dispositivos de Apple. REUTERS/Evgenia Novozhenina

El escenario actual refuerza la posición de Apple dentro de la élite bursátil, con perspectivas de convertirse en la tercera compañía en la historia en romper la marca de los cuatro billones de dólares de capitalización. Las cifras récord derivan directamente de la aceptación del último lanzamiento de la firma y del atractivo que sigue ejerciendo su ecosistema de productos sobre millones de usuarios en todo el mundo.

Cuáles son los precios y novedades del iPhone 17 presentado por Apple

Apple realizó su esperado evento Keynote el martes 9 de septiembre de 2025 en el Apple Park, ubicado en Cupertino, California. Durante la presentación, la compañía anunció el lanzamiento oficial del iPhone 17, su nuevo teléfono inteligente, y reveló detalles sobre los distintos modelos que llegarán al mercado.

Una de las principales novedades es la incorporación del modelo Air a la familia de dispositivos, que suma innovaciones en rendimiento, autonomía de la batería, cámaras de 48 megapíxeles y opciones avanzadas apoyadas en inteligencia artificial. Además, el enfoque de Apple este año incluye una estrategia de precios competitivos para cada versión del nuevo smartphone.

iPhone 17 Pro. REUTERS/Evgenia Novozhenina

En cuanto a los valores oficiales, el iPhone 17 tendrá un precio de 799 dólares, mientras que el iPhone 17 Air se comercializará a 999 dólares. El modelo iPhone 17 Pro se ofrecerá por 1.099 dólares y la opción más avanzada, iPhone 17 Pro MAX, alcanzará los 1.199 dólares.

Qué hacen y a qué se dedican Nvidia y Microsoft

Nvidia es una empresa tecnológica estadounidense reconocida por el desarrollo de unidades de procesamiento gráfico, conocidas como GPU, utilizadas tanto en computadoras personales como en servidores y dispositivos móviles. Además de su liderazgo en el sector de gráficos, la compañía ha expandido su alcance hacia áreas como la inteligencia artificial, el procesamiento de datos y la computación de alto rendimiento.

Por su parte, Microsoft es una multinacional estadounidense dedicada al desarrollo de software, hardware y servicios tecnológicos. Fue fundada en 1975 por Bill Gates y Paul Allen, y es conocida mundialmente por su sistema operativo Windows, la suite ofimática Office y la consola de videojuegos Xbox.

A lo largo de los años, la empresa ha diversificado sus negocios hacia la computación en la nube, la inteligencia artificial y las plataformas de colaboración digital con Microsoft Teams y Azure, manteniendo una posición relevante en la industria tecnológica.

