iPhone 17 en Perú: cuánto cuestan los nuevos celulares de Apple

La compañía ha informado que ya es posible reservar estos dispositivos y las entregas empezarán a partir del 19 de septiembre de 2025

Rafael Montoro

Rafael Montoro

El iPhone 17 Pro estará disponible por 1.099 dólares. APPLE

El martes 9 de septiembre se realizó el tradicional evento Keynote en el Apple Park, en Cupertino, California, donde Apple presentó oficialmente el iPhone 17, su más reciente teléfono inteligente. Entre las principales novedades, destacó la introducción del modelo Air, que incorpora innovaciones en rendimiento, batería, cámaras de 48 megapíxeles y nuevas funciones inteligentes, además de un enfoque especial en la competitividad del precio.

En este contexto, resulta relevante detallar el precio oficial de los nuevos celulares iPhone. Según la información proporcionada por Apple, el iPhone 17 tendrá un costo de 799 dólares, mientras que la versión iPhone 17 Air se situará en 999 dólares.

El iPhone 17 Pro estará disponible por 1.099 dólares y el modelo más avanzado, el iPhone 17 Pro MAX, se venderá a 1.199 dólares. La compañía ha informado que ya es posible reservar estos dispositivos y las entregas empezarán a partir del 19 de septiembre de 2025.

Precio del nuevo iPhone 17 en Perú

Para conocer los precios de los nuevos modelos en Perú es necesario realizar la conversión de dólares a soles, la moneda oficial del país. Considerando que el tipo de cambio vigente al martes 9 de septiembre es de S/3,4980, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los precios estimados en soles serían los siguientes:

  • iPhone 17: USD 799 x S/3,4980 = S/2.796,30
  • iPhone 17 Air: USD 999 x S/3,4980 = S/3.494,50
  • iPhone 17 Pro: USD 1.099 x S/3,4980 = S/3.847,30
  • iPhone 17 Pro MAX: USD 1.199 x S/3,4980 = S/4.200,10

De este modo, quienes deseen adquirir alguno de los recientes modelos en el mercado peruano ya pueden tener una referencia precisa de los precios aproximados, ajustados al último tipo de cambio publicado por el BCRP.

Principales características del iPhone 17

El iPhone 17 introduce avances notables en su sistema de cámaras, equipando tanto la lente principal como el sensor ultra gran angular con 48 megapíxeles. Esta actualización marca un salto en la calidad de fotografías y videos frente a generaciones previas.

Además, la capacidad de grabar en 4K a 60 fps con Dolby Vision amplía el abanico de opciones tanto para el entretenimiento como para tareas profesionales.

En la parte frontal, el dispositivo incorpora una cámara de 24 megapíxeles y la función Center Stage (Encuadre centrado), que ajusta automáticamente el enfoque para mantener a los sujetos en el centro durante selfies y videollamadas.

Gracias a la inteligencia artificial, la cámara puede reconocer cuando hay varias personas y ajustar el encuadre, facilitando también la toma de imágenes horizontales sin necesidad de rotar el teléfono.

El uso de inteligencia artificial se extiende a otras funciones, como la traducción en tiempo real y la búsqueda visual, lo que incrementa el potencial del iPhone 17 para aplicaciones laborales y personales. También se agregan un botón especial para el control de la cámara, sensor LiDAR para experiencias de realidad aumentada y la protección IP68 contra agua y polvo.

En seguridad se mantiene Face ID, mientras que los materiales robustos empleados en su fabricación prometen mayor resistencia a golpes y rayaduras, favoreciendo así la durabilidad del dispositivo.

Durante el evento también se revelaron los nuevos AirPods 3. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Apple Event 2025: iPhone 17, AirPods 3 con traducción y más

El Apple Event presentó la nueva generación de teléfonos iPhone 17, que llega en cuatro versiones. Todos los modelos integran el procesador A19, aunque la serie Pro incorpora una edición optimizada para mayor rendimiento. Una de las grandes novedades es el lanzamiento del iPhone 17 Air, destacado por su diseño ultradelgado y ligero.

Durante el evento también se revelaron los nuevos AirPods 3, que estrenan la función de traducción en tiempo real y ofrecen mejoras tanto en la calidad de audio como en la cancelación de ruido.

En el segmento de relojes inteligentes, Apple anunció el Watch Series 11, el Watch SE actualizado y el Watch 3 Ultra, ampliando así su portafolio para distintos usuarios.

