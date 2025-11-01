Qué planes de Starlink están disponibles: costos, modelos y más

Cada vez más usuarios cambian su operador habitual por Starlink debido a su cobertura extendida. (Reuters)

En lugares donde la conectividad resulta escasa o inexistente, Starlink emerge como una alternativa sólida para usuarios que buscan acceso a internet de alta velocidad. Esta solución, desarrollada por SpaceX, la compañía dirigida por Elon Musk, opera a través de una constelación de satélites de órbita baja, apuntando a brindar velocidades que pueden competir con la fibra óptica, especialmente en zonas rurales.

El sistema se basa en miles de satélites situados en órbita baja terrestre (LEO), lo que permite reducir la latencia frente a los sistemas convencionales de internet satelital. Los usuarios requieren una terminal específica —popularmente llamada “dish”— compuesta por una antena, un router Wi-Fi y los cables correspondientes.

Una vez instalada y conectada a la corriente eléctrica, esta estación se sincroniza de manera automática con los satélites y habilita el acceso a la red.

Starlink consiste en una red satelital compuesta por miles de dispositivos en órbita baja de la Tierra. (SpaceX)

Opciones de planes de Starlink para usuarios residenciales y empresas

Actualmente, Starlink ofrece tres modalidades de servicio adaptadas a distintas necesidades.

El plan estándar se dirige principalmente a hogares con dirección fija, ideal para quienes residen en áreas rurales o zonas que carecen de opciones convencionales.

Para aquellos que necesitan movilidad, existe la opción Roam (antes denominada Portability), lo que permite utilizar el servicio en caravanas, embarcaciones o durante viajes extensos; este plan cuenta con versión regional y global.

Adicionalmente, hay una modalidad enfocada en negocios y usuarios corporativos, que da prioridad al soporte técnico y a la estabilidad en la transmisión de datos.

El usuario puede elegir entre tres planes de internet. (Starlink)

La totalidad de los planes da acceso ilimitado a internet y no exige contratos de permanencia, aunque los precios y condiciones pueden variar según el país.

Modelos de equipos

Los interesados pueden elegir entre dos kits principales. El equipo estándar está diseñado para aplicaciones domésticas y se caracteriza por incluir una antena rectangular de instalación simple.

Por otro lado, el modelo alta performance responde a las exigencias de empresas, usuarios intensivos o quienes se encuentran en entornos climáticos complejos; este equipo ofrece mayores prestaciones y durabilidad.

Ambos dispositivos están pensados para que cualquier persona, sin formación técnica, pueda instalar el sistema con facilidad.

FOTO DE ARCHIVO. Un sistema de internet satelital Starlink es instalado cerca de la ciudad Bakhmut, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania. 8 de marzo de 2023. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

Costos iniciales y suscripciones mensuales

El acceso a Starlink requiere la compra de uno de los equipos disponibles. El kit estándar tiene un precio orientativo de $499 dólares estadounidenses, mientras que la versión de alto rendimiento supera los $2.500 dólares estadounidenses, con variaciones según el país de residencia.

A esto se suma el pago recurrente por el plan elegido: el servicio residencial ronda los $50 a $60 dólares mensuales, el plan Roam regional oscila entre $65 y $100 dólares mensuales, y, para quienes requieren cobertura global o equipos de alta performance, el costo puede ubicarse entre $150 y $250 dólares mensuales.

El pago por el equipo se realiza solo al iniciar el servicio, sin cargos adicionales por instalación. La administración de la suscripción y la configuración pueden hacerse a través de la aplicación oficial de Starlink.

Starlink y todos los accesorios que vienen al contratar el servicio. Starlink)

¿Qué tener en cuenta antes de elegir Starlink?

Gracias a la infraestructura propia y a su cobertura, Starlink posibilita conectar comunidades que históricamente no contaban con servicios de internet confiables. El costo puede representar una inversión mayor en comparación con los servicios tradicionales, pero el acceso estable y el soporte técnico multilingüe constituyen ventajas que muchos usuarios consideran valiosas.

La sencillez de montaje y la autonomía de la terminal destacan entre los beneficios apreciados.

La elección dependerá en última instancia de la ubicación, las prestaciones requeridas y la comparación frente a las alternativas presentes en la zona.