Tecno

Qué planes de Starlink están disponibles: costos, modelos y más

SpaceX ofrece diversas opciones de su internet satelital, dirigidas a cada perfil de usuario

Guardar
Cada vez más usuarios cambian
Cada vez más usuarios cambian su operador habitual por Starlink debido a su cobertura extendida. (Reuters)

En lugares donde la conectividad resulta escasa o inexistente, Starlink emerge como una alternativa sólida para usuarios que buscan acceso a internet de alta velocidad. Esta solución, desarrollada por SpaceX, la compañía dirigida por Elon Musk, opera a través de una constelación de satélites de órbita baja, apuntando a brindar velocidades que pueden competir con la fibra óptica, especialmente en zonas rurales.

El sistema se basa en miles de satélites situados en órbita baja terrestre (LEO), lo que permite reducir la latencia frente a los sistemas convencionales de internet satelital. Los usuarios requieren una terminal específica —popularmente llamada “dish”— compuesta por una antena, un router Wi-Fi y los cables correspondientes.

Una vez instalada y conectada a la corriente eléctrica, esta estación se sincroniza de manera automática con los satélites y habilita el acceso a la red.

Starlink consiste en una red
Starlink consiste en una red satelital compuesta por miles de dispositivos en órbita baja de la Tierra. (SpaceX)

Opciones de planes de Starlink para usuarios residenciales y empresas

Actualmente, Starlink ofrece tres modalidades de servicio adaptadas a distintas necesidades.

El plan estándar se dirige principalmente a hogares con dirección fija, ideal para quienes residen en áreas rurales o zonas que carecen de opciones convencionales.

Para aquellos que necesitan movilidad, existe la opción Roam (antes denominada Portability), lo que permite utilizar el servicio en caravanas, embarcaciones o durante viajes extensos; este plan cuenta con versión regional y global.

Adicionalmente, hay una modalidad enfocada en negocios y usuarios corporativos, que da prioridad al soporte técnico y a la estabilidad en la transmisión de datos.

El usuario puede elegir entre
El usuario puede elegir entre tres planes de internet. (Starlink)

La totalidad de los planes da acceso ilimitado a internet y no exige contratos de permanencia, aunque los precios y condiciones pueden variar según el país.

Modelos de equipos

Los interesados pueden elegir entre dos kits principales. El equipo estándar está diseñado para aplicaciones domésticas y se caracteriza por incluir una antena rectangular de instalación simple.

Por otro lado, el modelo alta performance responde a las exigencias de empresas, usuarios intensivos o quienes se encuentran en entornos climáticos complejos; este equipo ofrece mayores prestaciones y durabilidad.

Ambos dispositivos están pensados para que cualquier persona, sin formación técnica, pueda instalar el sistema con facilidad.

FOTO DE ARCHIVO. Un sistema
FOTO DE ARCHIVO. Un sistema de internet satelital Starlink es instalado cerca de la ciudad Bakhmut, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania. 8 de marzo de 2023. REUTERS/Lisi Niesner/File Photo

Costos iniciales y suscripciones mensuales

El acceso a Starlink requiere la compra de uno de los equipos disponibles. El kit estándar tiene un precio orientativo de $499 dólares estadounidenses, mientras que la versión de alto rendimiento supera los $2.500 dólares estadounidenses, con variaciones según el país de residencia.

A esto se suma el pago recurrente por el plan elegido: el servicio residencial ronda los $50 a $60 dólares mensuales, el plan Roam regional oscila entre $65 y $100 dólares mensuales, y, para quienes requieren cobertura global o equipos de alta performance, el costo puede ubicarse entre $150 y $250 dólares mensuales.

El pago por el equipo se realiza solo al iniciar el servicio, sin cargos adicionales por instalación. La administración de la suscripción y la configuración pueden hacerse a través de la aplicación oficial de Starlink.

Starlink y todos los accesorios
Starlink y todos los accesorios que vienen al contratar el servicio. Starlink)

¿Qué tener en cuenta antes de elegir Starlink?

Gracias a la infraestructura propia y a su cobertura, Starlink posibilita conectar comunidades que históricamente no contaban con servicios de internet confiables. El costo puede representar una inversión mayor en comparación con los servicios tradicionales, pero el acceso estable y el soporte técnico multilingüe constituyen ventajas que muchos usuarios consideran valiosas.

La sencillez de montaje y la autonomía de la terminal destacan entre los beneficios apreciados.

La elección dependerá en última instancia de la ubicación, las prestaciones requeridas y la comparación frente a las alternativas presentes en la zona.

Temas Relacionados

StarlinkSpacexElon MuskInternet satelitalLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo saber si tu distribuidor de internet te da la velocidad que pagas

Una velocidad de internet óptima es clave para el teletrabajo, la educación virtual y el entretenimiento en línea

Cómo saber si tu distribuidor

Cómo usar la nueva función de seguridad de WhatsApp que protege tus chats

La actualización introduce métodos de acceso que reemplazan las contraseñas tradicionales y simplifican la recuperación de archivos personales

Cómo usar la nueva función

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

Cada semana se publican nuevos capítulos de las series que están en emisión en Japón

Los 10 animes más vistos

Nueva herramienta de WhatsApp para liberar espacio en el celular: ya no será necesario borrar chats completos

La herramienta permite ver, seleccionar y borrar archivos pesados directamente desde la pantalla de información de la conversación sin abrir los ajustes generales

Nueva herramienta de WhatsApp para

La última actualización de Windows 11 provoca ralentizaciones en la PC: así lo puedes solucionar

La última actualización de Windows 11 generó reclamos sobre un error que duplica el Administrador de tareas y provoca un uso extra de recursos del sistema

La última actualización de Windows
DEPORTES
Talleres le ganó 1-0 a

Talleres le ganó 1-0 a Vélez y se escapó del descenso en un duelo clave por el Torneo Clausura

Las elecciones de River Plate, en vivo: votaron más de 23 mil socios en unos comicios récord para la historia del club

El Inter Miami de Messi visita a Nashville en busca del pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS: hora, TV y formaciones

El grosero error del Dibu Martínez que derivó en el primer gol del Liverpool ante Aston Villa en la Premier League

Diablito Echeverri fue titular en la derrota por goleada del Leverkusen ante Bayern Múnich: “Uno siempre quiere jugar y a mí me está tocando poco”

TELESHOW
La profunda reflexión de Jimena

La profunda reflexión de Jimena Barón sobre su experiencia con la lactancia: “No le podía pedir más a mi cuerpo”

A puro relax, Gimena Accardi posó en microbikini luego de que Nico Vázquez publicara una foto con Dai Fernández

Así fue la comunión de Malaika, la hija de Zaira Nara: la familia, gestos de cariño y Wanda como madrina

Graciela Alfano volvió a la carga contra Susana Giménez por sus problemas de salud: “Bajó mi sistema inmunológico”

Nico Vázquez y Dai Fernández se mostraron juntos y enamorados en una romántica noche porteña

INFOBAE AMÉRICA

Un dron de EEUU registró

Un dron de EEUU registró el momento en que terroristas de Hamas robaron un camión de ayuda humanitaria en Gaza

De dietas vegetales a la recuperación de los humedales: 6 soluciones avaladas por la ciencia contra el cambio climático

Ataque en un tren en Inglaterra: múltiples víctimas y dos detenidos

El día que Colin Farrell llegó ebrio al set de grabación y le hizo perder la paciencia a Tom Cruise: “No estaba nada contento”

Gran Museo Egipcio: 5 claves sobre el “edificio cultural más grande del siglo XXI”