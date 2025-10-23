Cómo tener gratuitamente durante un mes el internet satelital de Starlink

Starlink ofrece internet satelital gratis por 30 días: cómo funciona la prueba y quiénes pueden acceder - (SpaceX)

El acceso a internet satelital sin costo durante 30 días es una posibilidad concreta para usuarios interesados en experimentar la conectividad provista por Starlink, la red impulsada por SpaceX y liderada por Elon Musk.

Esta oportunidad surge en el contexto de una oferta lanzada por la compañía, que permite a los nuevos usuarios probar el servicio completo sin inversión inicial. La propuesta resulta especialmente relevante en regiones donde las conexiones fijas tradicionales presentan limitaciones en cobertura y velocidad.

Consulta los dispositivos que están habilitados para tener el internet satelital de la empresa de Elon Musk - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

En qué consiste la promoción de Starlink

La promoción de Starlink ofrece a los nuevos usuarios la posibilidad de utilizar la red de internet satelital durante un mes sin abonar la mensualidad correspondiente en el periodo de prueba.

Esto significa navegar, ver contenido en streaming, utilizar aplicaciones y realizar videollamadas bajo las condiciones estándar del servicio, pero sin costo por el acceso a los datos durante esos 30 días iniciales.

La finalidad de esta campaña es acercar la experiencia de navegación satelital a quienes nunca la han utilizado y comprobar, en escenarios reales, la capacidad de la infraestructura de Starlink para cubrir zonas remotas o con redes terrestres deficientes.

Cómo registrar la prueba gratis de 30 días

El proceso para acceder a la prueba de internet satelital de Starlink es sencillo y está dirigido a nuevos usuarios. Los pasos a seguir son:

Ingresar al sitio web oficial, www.starlink.com. Ubicar el apartado identificado como “Prueba de 30 días”. Introducir la dirección exacta donde se desea instalar y utilizar el servicio. Seleccionar la opción “Pedir ahora” y seguir las indicaciones para crear una cuenta y completar la solicitud.

Usuarios interesados pueden solicitar la prueba gratuita en zonas con cobertura vigente, verificando teléfonos compatibles y condiciones del servicio, clave para quienes viven en áreas rurales o alejadas - (starlink.com)

Cabe señalar que la promoción no especifica una región o fecha determinada de vigencia, lo que sugiere su aplicación global o en zonas con cobertura vigente. Se recomienda verificar en la opción “Ver mapa de disponibilidad y velocidades” para confirmar qué áreas cuentan con cobertura inmediata, cuáles están en lista de espera y en qué lugares se habilitará próximamente.

Qué teléfonos móviles permiten conectarse a Starlink

Una de las innovaciones más recientes de Starlink ha sido su alianza con T-Mobile, permitiendo el uso directo del internet satelital sin la necesidad de equipos adicionales, empleando únicamente smartphones seleccionados. Esta funcionalidad, por ahora implementada en Estados Unidos, tiene una lista precisa de móviles compatibles.

Entre los dispositivos aptos, destacan todos los iPhone posteriores al modelo 14 (Plus, Pro y Pro Max, y versiones superiores). Por parte de Google, la conectividad alcanza al Pixel 9 y sus ediciones Pro, Pro Fold y Pro XL.

En la marca Motorola, la conexión está disponible en teléfonos lanzados desde 2024, que pertenecen a las series razr, razr+, edge y g. Para Samsung, la compatibilidad incluye una variedad notable: modelos Galaxy A14, A15, A16, A35, A53 y A54, junto con la gama alta a partir del Galaxy S21, abarcando las versiones Plus, Ultra y Fan Edition.

La conectividad satelital de Starlink se acerca al público: cómo aprovechar la promoción de 30 días - (Imagen ilustrativa)

Igualmente destacan el XCover6 Pro, los teléfonos plegables Galaxy Z Flip3 en adelante y Z Fold3 en adelante. En el segmento de REVVL, el REVVL 7 y 7 Pro figuran entre los equipos autorizados.

La consulta detallada del modelo es imprescindible para aprovechar el servicio, ya que los teléfonos fuera de la lista no podrán conectarse al internet satelital directo de Starlink a través de T-Mobile.

La promoción de 30 días gratis está orientada a nuevos usuarios y busca ampliar el alcance del internet satelital en distintos territorios. Antes de realizar la solicitud, es aconsejable acceder al portal de Starlink, verificar la lista de dispositivos compatibles y consultar el mapa de zonas cubiertas. También resulta oportuno chequear los términos y condiciones actuales, ya que los requisitos o la vigencia de la oferta pueden variar según la evolución de la red o la entrada en nuevos mercados.

Gracias a esta iniciativa, el servicio de internet satelital de Starlink se posiciona como una alternativa para quienes requieren conectividad confiable sin depender de infraestructura terrestre, abriendo opciones para hogares, viajeros y comunidades apartadas.