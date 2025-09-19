Starlink 2025: qué es y cómo funciona el internet satelital de Elon Musk

Starlink consiste en una red satelital compuesta por miles de dispositivos en órbita baja de la Tierra. (SpaceX)

En un mundo donde la conectividad es esencial, pero aún inaccesible en muchas regiones remotas, Starlink, el sistema de internet satelital desarrollado por SpaceX, compañía de Elon Musk, surge como una alternativa para cerrar la brecha digital global.

Mediante el despliegue de más de 8 mil satélites en la órbita terrestre baja, este proyecto tiene el objetivo de llevar internet de banda ancha a lugares donde las redes tradicionales no llegan, desde zonas rurales y aisladas hasta medios de transporte especializados.

Qué es Starlink y cómo opera

Starlink consiste en una red satelital compuesta por miles de dispositivos en órbita baja, aproximadamente a 550 kilómetros sobre la superficie terrestre. Esta proximidad con la Tierra permite que las señales de internet lleguen con menor latencia y mayor velocidad comparado con los satélites geoestacionarios, que se encuentran mucho más lejos, a unos 35.000 kilómetros de altitud.

Internet satelital de Starlink. (SpaceX)

Los satélites, de diseño plano y con un peso de 260 kilogramos, cuentan además con paneles solares incorporados para su alimentación energética y están diseñados para desintegrarse rápidamente en la atmósfera al finalizar su vida útil, lo que minimiza el impacto ambiental.

El servicio funciona a través de ondas electromagnéticas que viajan entre los satélites y una antena receptora instalada por el usuario en tierra. Cada satélite está equipado con antenas de alta capacidad que cooperan para transmitir la señal y garantizar cobertura global, incluyendo áreas de mar abierto, aviones, vehículos y regiones de difícil acceso. Con esta infraestructura, Starlink logra expandir su rango de servicio a zonas donde la conexión convencional no es viable.

Cómo utilizar el servicio y asegurar su funcionamiento

Para acceder a Starlink, los usuarios adquieren un kit que incluye una antena, un router Wi-Fi y los cables necesarios. La instalación puede realizarse de manera autónoma mediante la aplicación oficial, que ayuda a identificar el mejor sitio para colocar la antena —siempre en lugares elevados y libres de obstrucciones físicas como árboles o edificios para mantener la calidad de la señal—. Montar el equipo sigue estos pasos integrados:

Descargar la aplicación Starlink y usar la función de búsqueda de obstrucciones.

Colocar la antena en el lugar recomendado, conectando los cables y alimentándola a través de una toma eléctrica.

Iniciar el sistema, lo que habilita la señal satelital automáticamente.

La configuración del internet de Starlink se puede realizar desde el celular. (NurPhoto)

Es importante mencionar que todos los dispositivos terminales del kit requieren suministro eléctrico constante. En caso de un corte de energía, la conexión a internet se interrumpe aunque los satélites operen normalmente en el espacio. Por ello, se recomienda el uso de estaciones de energía portátiles que permitan mantener la antena y el router encendidos ante apagones, especialmente en zonas sujetas a emergencias climáticas.

Modelos como la EcoFlow DELTA 3 Plus pueden proveer respaldo eléctrico en el hogar o durante actividades al aire libre y están equipados con tecnologías de carga rápida, función de No Break y compatibilidad con paneles solares, lo que resulta útil para mantener la conectividad en situaciones críticas.

Antes de contratar el servicio, los usuarios pueden comprobar la cobertura directamente en el sitio web oficial de Starlink, consultando la disponibilidad para su ubicación específica y asegurando así que el servicio podrá proporcionarse con normalidad en su área.

Starlink representa una de las apuestas tecnológicas más ambiciosas de la actualidad para conseguir una cobertura de internet verdaderamente global, adaptada a los avances y necesidades de una sociedad interconectada.