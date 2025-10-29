Tecno

Apple hace historia y alcanza un valor de mercado de 4 billones de dólares

La compañía de Cupertino cruza un nuevo umbral tras el éxito del iPhone 17 y acuerdos estratégicos, consolidando su posición entre las empresas tech más valiosas del mundo

Santiago Neira

Por Santiago Neira

Guardar
Apple se une al selecto
Apple se une al selecto club de los 4 billones: solo tres empresas han llegado tan lejos - REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

Apple se convirtió en la tercera empresa en la historia en superar el umbral de los 4 billones de dólares de valor de mercado, una cifra que solo han alcanzado previamente dos gigantes tecnológicos: Microsoft y Nvidia.

El hito se produjo el martes 28 de octubre de 2025, luego de que el precio de las acciones de la compañía subiera levemente en las primeras horas de cotización, empujando la capitalización bursátil de la firma de Cupertino a un nuevo umbral histórico.

El avance de Apple se da en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de las grandes tecnológicas en los mercados, reforzado por el apetito de los inversores hacia firmas de alta capitalización.

Apple supera los 4 billones
Apple supera los 4 billones tras el impulso del iPhone 17 y el respaldo de Wall Street - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las grandes compañías tecnológicas

Según datos de la plataforma de información financiera, Bloomberg, la valoración bursátil de Nvidia ha seguido en ascenso tras superar el hito de los 4 billones de dólares en julio y hoy alcanza los 4,71 billones. Microsoft volvió a cruzar ese umbral esta semana después de obtener una participación estratégica en OpenAI.

A pesar del logro, el ritmo de crecimiento de las acciones de Apple se ha mantenido por debajo de algunos de sus pares durante 2025. El valor de la compañía aumentó solo un 7,3% en lo que va del año, mientras que el avance de Nvidia fue del 45%, Alphabet un 42% y Meta Platforms un 30%.

El S&P 500 (referente del desempeño del mercado de valores en Estados Unidos) ha registrado, en comparación, una subida del 17%. No obstante, la fortuna de Apple ha experimentado un repunte en las últimas semanas, impulsada por factores regulatorios y comerciales que han beneficiado a la marca.

Factores del aumento en el valor de Apple

Uno de los elementos clave fue el fallo emitido en septiembre por un juez federal en Estados Unidos, que permitió a Google mantener a Chrome como su navegador y seguir pagando a Apple para que su motor de búsqueda permanezca preinstalado en sus dispositivos. Este acuerdo representa para Apple ingresos anuales de miles de millones de dólares, lo cual ha sido recibido positivamente por Wall Street.

El CEO de Apple, Tim
El CEO de Apple, Tim Cook, junto al presidente Donald Trump - REUTERS/Evelyn Hockstein

El ánimo también se vio reforzado tras el lanzamiento del nuevo iPhone 17 y el modelo iPhone Air. El dispositivo, luego de un breve retraso en China, se agotó en minutos tras su llegada al mercado, señalando una fuerte demanda inicial.

Según la empresa de investigación de mercados, Counterpoint Research, las ventas de la serie iPhone 17 en sus primeros diez días fueron un 14% superiores a las del modelo anterior en el mismo periodo, tanto en Estados Unidos como en China.

Analistas de Evercore (firma global de banca de inversión) señalaron que los tiempos de entrega del iPhone 17 base superan a los del año pasado y que las encuestas muestran un entorno de elevada demanda, lo que sugiere que el ciclo de renovación podría ser más robusto de lo habitual.

Varios analistas mejoraron recientemente su recomendación sobre las acciones de la empresa.

Otros factores han jugado a favor del gigante tecnológico durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China: la mayoría de los productos de Apple han estado exentos de aranceles, permitiendo mantener su competitividad.

El reciente ciclo de lanzamientos
El reciente ciclo de lanzamientos y la exención arancelaria refuerzan la competitividad de Apple en mercados clave, empujando su capitalización a superar los 4 billones de dólares - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

El CEO Tim Cook incrementó la presencia internacional de la empresa con visitas a figuras clave como el presidente Donald Trump y reuniones diplomáticas como la cena oficial ofrecida por el rey Carlos III en el Reino Unido.

Durante el último mes, las acciones de Apple han avanzado más de un 5%, superando a otros líderes tecnológicos como Amazon (3%) y comparándose favorablemente con el 7% de Nvidia. En ese mismo periodo, Meta solo reportó una ganancia del 1,5%.

A pesar de ciertas advertencias sobre una posible desaceleración en la demanda de los modelos más premium del iPhone, sobre todo en gamas altas, el crecimiento total de unidades del iPhone 17 durante las primeras semanas superó el 19% interanual, impulsado en parte por el lanzamiento tardío del modelo Air en China, uno de sus principales mercados.

El contexto macroeconómico también ha jugado un papel favorable. El S&P 500 marcó esta semana nuevos máximos históricos, alentado por la expectativa de resultados sólidos entre las tecnológicas de gran capitalización.

En el año, Apple ha reportado más de 100.000 millones de dólares en ingresos trimestrales y los analistas consideran que el gigante de Cupertino mantiene todavía un importante margen de crecimiento, en especial si refuerza su estrategia en inteligencia artificial y servicios integrados.

El cruce del umbral de los 4 billones de dólares por parte de Apple ha reafirmado su estatus como una de las principales empresas del mundo tecnológico.

Temas Relacionados

Apple4 billonesNvidiaMicrosoftWall streetLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo organizar los electrodomésticos en la cocina: esta es la tendencia actual que maximiza el espacio

La propuesta de los muebles verticales radica en su estructura, que permite ubicar cada artefacto en un compartimiento propio

Cómo organizar los electrodomésticos en

Glosario de tecnología: qué significa Bucle de tierra

Conocer términos tecnológicos se ha vuelto indispensable para la vida al usarla en casi todos los ámbitos

Glosario de tecnología: qué significa

Cómo funciona el gestor de contraseñas de tu navegador y qué otras opciones hay disponibles

La elección entre un gestor de contraseñas integrado en el navegador y una solución de terceros depende de las necesidades y prioridades de cada usuario

Cómo funciona el gestor de

WhatsApp podría volver lento el celular: desactiva esta función para mejorar su rendimiento

WhatsApp puede estar ocupando más memoria de la que imaginas en tu teléfono Android

WhatsApp podría volver lento el

Paypal se convierte en la primera billetera de pagos de ChatGPT

La integración permitirá que decenas de millones de comercios habiliten su catálogo en el chatbot de OpenAI

Paypal se convierte en la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cinco recetas de risotto fáciles

Cinco recetas de risotto fáciles y deliciosas para preparar en casa

La Corte confirmó dos condenas contra Guillermo Moreno y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos

Dos fusiones de agujeros negros aportan claves para entender partículas desconocidas del universo

Una localidad bonaerense buscará tener el salame más largo del mundo y recuperar el récord

Los pesos que compró el Tesoro de EEUU están invertidos en letras del Banco Central

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

La dictadura de Kim Jong-un hizo una prueba de misiles de crucero en vísperas de la llegada de Trump a Corea del Sur

El régimen de Irán avanza en la construcción de nuevas instalaciones nucleares subterráneas tras los ataques de Israel y Estados Unidos

Alerta en Occidente: Bielorrusia desplegará el sistema ruso de misiles hipersónicos Oreshnik en medio de la guerra en Ucrania

El Gobierno de Jamaica declaró a la isla como “zona catastrófica” tras el paso del poderoso huracán Melissa

TELESHOW
La palabra de Julieta Prandi

La palabra de Julieta Prandi sobre el caso de Lourdes de Bandana: “Que se hable de ella la mantiene con vida”

El viaje de Georgina Barbarossa a Nueva York para celebrar sus 70 años: “Esta ciudad me mata”

Jimena Barón reveló las dificultades que enfrentó al intentar presentar a su hijo Arturo en sus redes sociales

Graciela Alfano, abuela orgullosa, en el primer cumpleaños de su nieta Catalina: “Toda la familia para bendecir esta vida”

Roberto Moldavsky reveló cuál es su hijo favorito y sorprendió al explicar las razones