Apple hace historia y alcanza un valor de mercado de 4 billones de dólares

Apple se une al selecto club de los 4 billones: solo tres empresas han llegado tan lejos - REUTERS/Lucas Jackson/File Photo

Apple se convirtió en la tercera empresa en la historia en superar el umbral de los 4 billones de dólares de valor de mercado, una cifra que solo han alcanzado previamente dos gigantes tecnológicos: Microsoft y Nvidia.

El hito se produjo el martes 28 de octubre de 2025, luego de que el precio de las acciones de la compañía subiera levemente en las primeras horas de cotización, empujando la capitalización bursátil de la firma de Cupertino a un nuevo umbral histórico.

El avance de Apple se da en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de las grandes tecnológicas en los mercados, reforzado por el apetito de los inversores hacia firmas de alta capitalización.

Apple supera los 4 billones tras el impulso del iPhone 17 y el respaldo de Wall Street - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las grandes compañías tecnológicas

Según datos de la plataforma de información financiera, Bloomberg, la valoración bursátil de Nvidia ha seguido en ascenso tras superar el hito de los 4 billones de dólares en julio y hoy alcanza los 4,71 billones. Microsoft volvió a cruzar ese umbral esta semana después de obtener una participación estratégica en OpenAI.

A pesar del logro, el ritmo de crecimiento de las acciones de Apple se ha mantenido por debajo de algunos de sus pares durante 2025. El valor de la compañía aumentó solo un 7,3% en lo que va del año, mientras que el avance de Nvidia fue del 45%, Alphabet un 42% y Meta Platforms un 30%.

El S&P 500 (referente del desempeño del mercado de valores en Estados Unidos) ha registrado, en comparación, una subida del 17%. No obstante, la fortuna de Apple ha experimentado un repunte en las últimas semanas, impulsada por factores regulatorios y comerciales que han beneficiado a la marca.

Factores del aumento en el valor de Apple

Uno de los elementos clave fue el fallo emitido en septiembre por un juez federal en Estados Unidos, que permitió a Google mantener a Chrome como su navegador y seguir pagando a Apple para que su motor de búsqueda permanezca preinstalado en sus dispositivos. Este acuerdo representa para Apple ingresos anuales de miles de millones de dólares, lo cual ha sido recibido positivamente por Wall Street.

El CEO de Apple, Tim Cook, junto al presidente Donald Trump - REUTERS/Evelyn Hockstein

El ánimo también se vio reforzado tras el lanzamiento del nuevo iPhone 17 y el modelo iPhone Air. El dispositivo, luego de un breve retraso en China, se agotó en minutos tras su llegada al mercado, señalando una fuerte demanda inicial.

Según la empresa de investigación de mercados, Counterpoint Research, las ventas de la serie iPhone 17 en sus primeros diez días fueron un 14% superiores a las del modelo anterior en el mismo periodo, tanto en Estados Unidos como en China.

Analistas de Evercore (firma global de banca de inversión) señalaron que los tiempos de entrega del iPhone 17 base superan a los del año pasado y que las encuestas muestran un entorno de elevada demanda, lo que sugiere que el ciclo de renovación podría ser más robusto de lo habitual.

Varios analistas mejoraron recientemente su recomendación sobre las acciones de la empresa.

Otros factores han jugado a favor del gigante tecnológico durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China: la mayoría de los productos de Apple han estado exentos de aranceles, permitiendo mantener su competitividad.

El reciente ciclo de lanzamientos y la exención arancelaria refuerzan la competitividad de Apple en mercados clave, empujando su capitalización a superar los 4 billones de dólares - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

El CEO Tim Cook incrementó la presencia internacional de la empresa con visitas a figuras clave como el presidente Donald Trump y reuniones diplomáticas como la cena oficial ofrecida por el rey Carlos III en el Reino Unido.

Durante el último mes, las acciones de Apple han avanzado más de un 5%, superando a otros líderes tecnológicos como Amazon (3%) y comparándose favorablemente con el 7% de Nvidia. En ese mismo periodo, Meta solo reportó una ganancia del 1,5%.

A pesar de ciertas advertencias sobre una posible desaceleración en la demanda de los modelos más premium del iPhone, sobre todo en gamas altas, el crecimiento total de unidades del iPhone 17 durante las primeras semanas superó el 19% interanual, impulsado en parte por el lanzamiento tardío del modelo Air en China, uno de sus principales mercados.

El contexto macroeconómico también ha jugado un papel favorable. El S&P 500 marcó esta semana nuevos máximos históricos, alentado por la expectativa de resultados sólidos entre las tecnológicas de gran capitalización.

En el año, Apple ha reportado más de 100.000 millones de dólares en ingresos trimestrales y los analistas consideran que el gigante de Cupertino mantiene todavía un importante margen de crecimiento, en especial si refuerza su estrategia en inteligencia artificial y servicios integrados.

El cruce del umbral de los 4 billones de dólares por parte de Apple ha reafirmado su estatus como una de las principales empresas del mundo tecnológico.