Tecno

Tether: cuál es el precio de esta criptomoneda este 31 de octubre

Fue la primera moneda virtual de tipo stablecoin que se dio a conocer y actualmente es la tercera más usada

Por Infobae Noticias

Guardar
El precio de la criptomoneda
El precio de la criptomoneda Tether hoy. (Infobae)

Tether es una criptomoneda emitida por la empresa Tether Limited. Nacida como una stablecoin, se afirmaba en un principio que cada token estaba respaldado por un dólar estadounidense, sin embargo, varias polémicas han puesto este punto sobre la mesa.

Tether fue la primera stablecoin en existir. Fue lanzada en el 2014 por el empresario Reeve Collins; el inversor de bitcoin, Brock Pierce; y el desarrollador, Craig Stellers. Desde entonces se ha convertido en la más importante por capitalización del mercado.

Originalmente tether estaba disponible a través de Omni Layer, pero ahora se puede acceder a ellas en varias blockchains. Con la aprobación de Tether Limited, se puede alternar entre USD y Tether, un mecanismo que ayuda a mantener el anclaje de la stablecoin.

La red de Tether Limited a su vez es controlada por los propietarios del exchange de criptomonedas Bitfinex, que fue acusado por la Fiscalía de Nueva York de usar fondos de Tether para cubrir 850 millones en fondos faltantes desde mediados de 2018.

Precio de Tether

Mientras el debate se acalora cada día más sobre la conveniencia o no de su uso, Tether cotiza este día en 1.0 USD lo que supone un cambio de -0.02% con respecto a las últimas 24 horas y una variación de 0.01% con referencia a su valor alcanzado a las 08:30 horas (UTC).

En cuanto a su capitalización de mercado, ha mantenido el puesto número #3 entre las criptomonedas.

¿Qué son las criptomonedas y cómo funcionan?

Las criptomonedas nacieron en 2008 como una alternativa ante la devaluación de varias divisas a consecuencia de la crisis económica de aquel año.

El primer activo digital creado fue el bitcoin y con el tiempo surgieron otras como litecoin, ethereum, bitcoin, cash, ripple, dogecoin, algunas de las más populares.

Las criptomonedas funcionan a través de un cifrado criptográfico que garantiza la seguridad de las transacciones, así como el control de la creación de sus unidades .

Para realizar transacciones, las criptomonedas usan una base de datos descentralizada, blockchain o registro contable compartido.

Es importante mencionar que las criptomonedas son activos digitales que no existen físicamente y, a diferencia de monedas como el dólar, el euro o el peso, no están reguladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones.

Esto último ha provocado que las criptomonedas no sean vistas con buenos ojos por el mercado formal acusándolos de ser inconfiables, volátiles, propiciar fraudes, no tener un marco legal que respalde a sus usuarios, permitir la operación de actividades ilegales, entre otros.

Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco
Representaciones físicas de varias criptomonedas.(REUTERS/Banco Santander)

Aún así, poco a poco se ha abierto el paso a tal grado que empresas, millonarios y hasta gobiernos han incentivado o legalizado su uso.

Uno de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, ha hecho comentarios a favor de criptodivisas como bitcoin y dogecoin, permitiendo temporalmente su uso en la empresa de automóviles eléctricos Tesla, lo cual desencadenó, en su momento, el aumento de su precio.

Temas Relacionados

CriptomonedasTetherNoticiasLo último en tecnologíaMundo Fintech

Últimas Noticias

Carros: cuál es la diferencia entre torque y potencia

Los vehículos con alto torque suelen ser más pesados, pues necesitan mayor fuerza para poner en marcha su masa

Carros: cuál es la diferencia

Jensen Huang, CEO de Nvidia, anticipa el futuro laboral: los “humanos digitales” serán tus próximos compañeros de trabajo

El ejecutivo considera que estas herramientas abarcan desde ingenieros de software generados con IA capaces de programar, hasta enfermeros, contadores, abogados y profesionales del marketing

Jensen Huang, CEO de Nvidia,

YouTube dará una nueva vida a videos antiguos: creadores verán su contenido actualizado a 4K

La plataforma de videos de Google usará inteligencia artificial para mejorar la resolución de videos con calidad inferior a 1080p

YouTube dará una nueva vida

Canva lanza su propio modelo de diseño y nuevas funciones con IA

La actualización incorpora edición visual avanzada, automatización y nuevas utilidades para equipos creativos y empresas

Canva lanza su propio modelo

El botón del iPhone que no conocías y que duplica la pantalla en la tele

Una función inalámbrica de Apple permite compartir contenido multimedia como videos, fotos y presentaciones en el hogar con el único requisito que los dos dispositivos estén conectados a la misma red WiFi

El botón del iPhone que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto cobrarán las niñeras en

Cuánto cobrarán las niñeras en noviembre 2025

¿Por qué se celebra Halloween hoy, 31 de octubre?: el origen de la fecha

Los buscaban por el crimen de una jubilada y los detuvieron en una entradera: su nexo con la Banda del Millón

Atraparon a un hombre por el robo en una vivienda en San Miguel, de donde se llevaron dólares y euros

El Gobierno subió el presupuesto destinado a hospitales, tras haber postergado la ley de emergencia pediátrica

INFOBAE AMÉRICA
Después de medio siglo, un

Después de medio siglo, un antibiótico olvidado emerge como posible solución contra superbacterias letales

El secretario del Tesoro de Estados Unidos defendió el “reajuste comercial” de Donald Trump en la cumbre APEC

Terror desde el cielo: cómo los drones rusos convierten Kherson en un campo de tiro contra civiles

Afganistán y Pakistán acordaron mantener el alto el fuego tras las reuniones en Estambul

Gabriel Boric firmó acuerdos con la Asociación de Comercio coreana en su visita a Seúl por la cumbre de la APEC

TELESHOW
Quién es Dulceida, la influencer

Quién es Dulceida, la influencer española creadora de los Premios ÍDOLO

Guía para seguir los Premios ÍDOLO Argentina 2025, la gran gala del mundo digital

El paso de Marley por las hornallas de MasterChef Celebrity: de la chicana de Wanda Nara a los elogios del jurado

Milo J reveló qué actividad tuvo que dejar de hacer a raíz de su fama: “Lo amaba con el corazón”

Momi Giardina presentó un plato de rana en MasterChef Celebrity y el jurado fue letal: “Alto chicle”