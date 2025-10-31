Tecno

Nvidia invertirá mil millones de dólares en Nokia: su objetivo es acelerar el desarrollo de la red 6G con IA

La alianza, que también cuenta con el apoyo de T-Mobile y Dell, busca combinar capacidades para desarrollar redes móviles más rápidas y eficientes, capaces de soportar aplicaciones de inteligencia artificial y preparar el camino hacia el 6G

Nvidia destinará mil millones de dólares a Nokia para impulsar la innovación en IA y acelerar el salto de las redes 5G a 6G. (Nvidia)

Nvidia invertirá mil millones de dólares en Nokia con el objetivo de acelerar la innovación en inteligencia artificial y liderar la evolución de las redes de 5G a 6G.

“Las telecomunicaciones son una infraestructura nacional crucial, el sistema nervioso digital de nuestra economía y seguridad”, explicó Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia.

Asimismo, la empresa liderada por Huang invertirá mil millones de dólares en Nokia a un precio de suscripción de 6,01 dólares por acción. Aclaran que esta inversión está sujeta a las condiciones de cierre habituales.

La compañía de Jensen Huang aportará mil millones de dólares a Nokia, comprando acciones a 6,01 dólares cada una. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En qué consiste la alianza entre Nvidia y Nokia

La alianza entre Nvidia y Nokia buscar dar un paso adelante hacia el futuro de las telecomunicaciones. En términos simples, ambas compañías unirán sus tecnologías para crear redes móviles más inteligentes, rápidas y eficientes, preparadas para soportar aplicaciones de inteligencia artificial y un salto hacia el 6G.

Nokia es una de las empresas más populares en infraestructura de telecomunicaciones, es decir, en la tecnología que permite que los celulares, las antenas y la red funcionen.

Nvidia, por su parte, es líder mundial en chips y plataformas de inteligencia artificial. Al combinar sus fortalezas, buscan transformar cómo se construyen y operan las redes móviles actuales.

La unión entre Nvidia y Nokia busca fortalecer el futuro de las telecomunicaciones. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

El objetivo principal de esta alianza es desarrollar redes nativas de IA, conocidas como AI-RAN.

Esto significa que, además de transmitir datos, las redes podrán procesar información y tomar decisiones con inteligencia artificial en tiempo real.

Así, los operadores de telecomunicaciones podrán ofrecer conexiones más rápidas, estables y capaces de manejar aplicaciones avanzadas, como asistentes inteligentes, realidad aumentada, robots, drones y vehículos conectados.

Nvidia explica que de esta forma operadores como T-Mobile van a poder probar estas tecnologías en los próximos años.

“T-Mobile US colaborará con Nokia y Nvidia para impulsar y probar tecnologías AI-RAN como parte del proceso de innovación y desarrollo 6G, consolidando así su liderazgo global en el impulso de la innovación inalámbrica. Se espera que las pruebas comiencen en 2026, centradas en la validación práctica del rendimiento y las mejoras de eficiencia para los clientes”, indican.

“Las telecomunicaciones son clave para la economía y la seguridad de un país”, señaló Jensen Huang, fundador y CEO de Nvidia. REUTERS/Kent Nishimura/File Photo

Para los usuarios finales, esta alianza se traducirá en experiencias digitales más fluidas y potentes.

Por ejemplo, aplicaciones de inteligencia artificial que funcionen sin interrupciones en el teléfono, gafas de realidad aumentada más avanzadas, o drones capaces de tomar decisiones instantáneas gracias a la red.

Nvidia recoge que casi el 50% de los 800 millones de usuarios activos semanales de ChatGPT acceden al sitio a través de dispositivos móviles, y las descargas mensuales de su aplicación móvil superan los 40 millones.

Con los sistemas AI-RAN de Nokia y NVIDIA, los operadores móviles pueden mejorar el rendimiento y la eficiencia, así como optimizar las experiencias de red para futuras aplicaciones y experiencias de IA generativas.

Dell logo is seen in this illustration taken August 19, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

“El próximo salto en telecomunicaciones no se limita al paso del 5G al 6G, sino a un rediseño fundamental de la red para ofrecer conectividad impulsada por IA, capaz de procesar inteligencia desde el centro de datos hasta el borde”, declaró Justin Hotard, presidente y director ejecutivo de Nokia.

“Nuestra alianza con NVIDIA y su inversión en Nokia impulsarán la innovación en AI-RAN para poner un centro de datos de IA al alcance de todos”, agregó.

Qué otra empresa se integrará a esta alianza

Además de T-Mobile US, otra empresa tecnológica que se suma a esta alianza es Dell Technologies, encargada de aportar sus servidores Dell PowerEdge de última generación.

Estos equipos están diseñados para escalar fácilmente y permiten actualizar tanto el software como el hardware sin necesidad de intervención manual, lo que promete una migración sencilla de 5G a 5G-Advanced y 6G.

Gracias a su infraestructura robusta y rendimiento, los servidores Dell PowerEdge se presentan como la opción para los operadores que adoptan soluciones AI-RAN.

