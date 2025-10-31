Tecno

Nuevo modo de ahorro extremo en Google Maps: evita quedar sin batería

La nueva función reduce gráficos y simplifica la interfaz para prolongar la autonomía del celular en trayectos largos

El modo monocromático de Google
El modo monocromático de Google Maps muestra solo información esencial, como flechas y nombres de calles, en escala de grises. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Google Maps está trabajando en una función que promete modificar de manera significativa la experiencia de uso para quienes buscan optimizar el consumo energético de sus dispositivos móviles.

Este nuevo modo de ahorro de energía apuesta por minimizar los gráficos y la interfaz de la app como nunca antes, con el objetivo específico de prolongar la autonomía del móvil, especialmente en situaciones críticas como trayectos largos o emergencias.

El modo oscuro extremo de Google Maps

Datos filtrados por Android Authority apuntan que la activación de este modo no dependerá del selector habitual para la apariencia del sistema, ni tampoco del ahorrador de batería genérico de Android. La activación será manual y se ejecutará presionando el botón físico de encendido del smartphone mientras Google Maps se utiliza para la navegación.

Al hacerlo, la pantalla cambiará automáticamente al modo monocromo, mostrando solo la información absolutamente esencial, como flechas, avisos de giro y nombres de calles, todo en escala de grises y con predominio del negro.

La nueva función de Google
La nueva función de Google Maps reduce gráficos y simplifica la interfaz para prolongar la autonomía del smartphone en trayectos largos. (Android Authority)

La solución está diseñada principalmente para situaciones en las que la autonomía resulta crítica, como cuando se utiliza Google Maps en viajes prolongados, ya sea al volante, en moto, o en bicicleta.

La interfaz ultra-reducida no solo oscurece la pantalla, sino que elimina muchos componentes habituales del mapa, resaltando exclusivamente las instrucciones clave para continuar el trayecto. Esto supone un enfoque aún más agresivo que el de otras funciones orientadas al ahorro.

En las capturas extraídas de la versión beta, se observa que al activar el modo de ahorro de energía, Google Maps reduce su interfaz a lo mínimo posible: desaparecen las áreas de color, los rótulos secundarios y se mantiene solo la información imprescindible para no perder la ruta.

Este rediseño recuerda a los modos “Descanso” que implementan algunos fabricantes en sus sistemas operativos: el color se elimina casi por completo, la pantalla adquiere aspecto monocromático y el usuario se enfrenta a un panorama visual sin distracciones.

El rediseño de la interfaz
El rediseño de la interfaz elimina colores y rótulos secundarios, priorizando las instrucciones clave para no perder la ruta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una función ideal para pantallas OLED y AMOLED

La principal ventaja de este modo monocromático, más allá de la simplicidad visual, radica en el funcionamiento de las pantallas OLED y AMOLED. En estos paneles, los píxeles que muestran negro se desactivan, mientras que en una pantalla LCD permanecen siempre encendidos, independientemente del color.

Su implementación asegura un beneficio tangible en términos de ahorro energético, especialmente en dispositivos actuales que incorporan estas tecnologías de pantalla. Ya en el año 2018, Google había destacado los beneficios comprobados del modo oscuro para reducir el consumo de batería, y con este nuevo paso parece decidido a exprimir al máximo cada miliamperio.

Según las pruebas iniciales, el modo de ahorro de energía de Google Maps permitirá mantener la navegación activa por más tiempo en situaciones donde la carga de la batería esté llegando a niveles críticos, una función muy apreciada por los conductores, ciclistas o peatones que dependen constantemente de las indicaciones paso a paso de la aplicación.

Las pruebas iniciales confirman que
Las pruebas iniciales confirman que la función permite mantener la navegación activa por más tiempo cuando la batería está baja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo estará disponible el modo ahorro extremo en Google Maps

Aunque la función se encuentra aún oculta en la versión beta de Google Maps para Android, su presencia en el código revela que el lanzamiento podría producirse pronto.

Google no ha comunicado oficialmente la fecha de disponibilidad, pero la expectación crece en torno a una herramienta pensada para convertir el teléfono móvil en un dispositivo aún más resistente al paso del tiempo sin pasar por un enchufe.

El desarrollo proactivo de soluciones como este modo de ahorro extremo demuestra el camino continuo hacia la eficiencia energética en los dispositivos móviles, un aspecto que cobra relevancia a medida que las aplicaciones de navegación y conectividad ganan protagonismo en el día a día.

