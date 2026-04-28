Los problemas de Windows 11 y el Explorador de Archivos se acabarán con este plan de Microsoft

Microsoft afronta críticas por el bajo rendimiento y fallos de seguridad en Windows 11, que ya alcanzó los mil millones de usuarios. (Microsoft)

La presión sobre Microsoft ha ido en aumento en los últimos años por los fallos y la falta de pulido en Windows 11. El sistema operativo, que en enero alcanzó los mil millones de usuarios, enfrenta críticas constantes por su rendimiento, decisiones de diseño y la sobrecarga de funciones poco solicitadas.

Ante este escenario, la compañía ha puesto en marcha un ambicioso plan interno, denominado Windows K2, cuyo objetivo es revertir esta tendencia y devolver al sistema operativo su estatus confiable y eficiente.

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Cuáles son los problemas actuales de Windows 11

El nuevo sistema operativo ha sido objeto de quejas por fallos de seguridad, lentitud en tareas cotidianas y una sensación general de mayor pesadez respecto a su predecesor. A esto se suma la integración forzada de funciones de inteligencia artificial como Copilot, que no han sido bien recibidas en todos los segmentos.

Las críticas han resaltado que Windows 11, pese a su adopción masiva, no logra igualar en rapidez a Windows 10 en áreas clave. Los usuarios señalan que la navegación por carpetas, la apertura de menús contextuales y la ejecución de videojuegos presentan retardos y menor fluidez.

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El Explorador de archivos de Windows 11 presenta demoras al gestionar documentos y carpetas, afectando la experiencia del usuario.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pruebas internas de la compañía han confirmado que, en determinadas situaciones, el sistema anterior sigue siendo más ágil, especialmente en equipos con recursos limitados.

Otro de los problemas señalados es la presencia de elementos publicitarios y recomendaciones en el menú Inicio, así como la dificultad para personalizar la barra de tareas, lo que ha generado un alejamiento de parte de la comunidad más fiel.

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Qué está pasando con el Explorador de archivos

Entre los reclamos más habituales, el Explorador de archivos ocupa un lugar central. Esta herramienta, esencial para la gestión cotidiana de documentos y carpetas, arrastra desde su lanzamiento en Windows 11 demoras notables al abrir ventanas, organizar archivos o generar vistas previas.

Estos pequeños retrasos, aunque parezcan menores, se traducen en una experiencia menos fluida y en una percepción negativa de todo el sistema.

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El proyecto Windows K2 reducirá el bloatware y reconstruirá el menú Inicio usando WinUI 3 para mayor velocidad y personalización.

Para muchos usuarios, el Explorador de archivos se ha convertido en un símbolo de la falta de optimización de Windows 11. La comparación con alternativas como SteamOS en el ámbito del gaming o programas de terceros como File Pilot ha dejado en evidencia las carencias del sistema nativo de Microsoft.

Qué es Windows K2: el plan de Microsoft por solucionar todo

La respuesta de Microsoft a este escenario es Windows K2, un proyecto interno que busca atacar los problemas de raíz. Según información difundida por fuentes internas a Windows Central, K2 no representa una nueva versión del sistema ni anticipa la llegada de un nuevo sistema operativo. Se trata de una reorganización estratégica, diseñada para que W11 mejore en tres frentes fundamentales: rendimiento, diseño y fiabilidad.

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El desarrollo de este plan comenzó en la segunda mitad de 2024 y tiene como meta que, entre finales de 2026 y principios de 2027, Windows 11 sea percibido como un sistema pulido, rápido y estable.

Uno de los cambios tangibles impulsados por K2 es la introducción de la función de precarga en el Explorador de archivos. Esta función, actualmente en pruebas en el programa Insider, busca eliminar los tiempos de espera al abrir carpetas. El sistema anticipa en segundo plano las tareas necesarias para mostrar la ventana, como la generación de miniaturas y la organización de rutas frecuentes, lo que permite una respuesta prácticamente instantánea.

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Microsoft planea cambios en la barra de tareas de Windows 11, con opciones de moverla, redimensionarla y reducir el consumo de memoria en reposo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La precarga aprovecha los recursos de los equipos modernos, especialmente aquellos con 16 GB de RAM o más y discos de estado sólido (SSD), para ofrecer una navegación ágil incluso en carpetas repletas de imágenes o videos.

El plan K2 también contempla una reducción del bloatware y una reconstrucción del menú Inicio utilizando el framework nativo WinUI 3. Se promete que el nuevo menú será hasta un 60 % más rápido y ofrecerá más opciones de personalización, como la posibilidad de redimensionarlo u ocultar secciones.

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La barra de tareas también tendrá cambios: volverán opciones para moverla y redimensionarla, una demanda histórica de los usuarios desde la llegada de Windows 11. Además, se buscará reducir el consumo de memoria en reposo y hacer que el sistema sea más eficiente en equipos de gama baja y en portátiles para juegos.

El vicepresidente ejecutivo de Windows y dispositivos, Pavan Davuluri, ha señalado que, en los últimos meses, el equipo ha dedicado mucho tiempo a analizar los comentarios de los usuarios, reconociendo que existe una base de personas que desean ver mejoras reales en el sistema operativo.

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En cuanto a las actualizaciones, el objetivo es reducir los reinicios obligatorios a uno por mes y limitar la actualización de controladores a momentos en que el usuario decida reiniciar el equipo. Todas las correcciones y mejoras llegarán de forma progresiva entre 2026 y 2027, mediante actualizaciones mensuales.