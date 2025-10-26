Google Maps ahora sabe a qué hora vas a llegar a tu casa: ni tu ex tenía tanta precisión

La nueva herramienta automatiza el cálculo del trayecto y muestra el estado del tráfico en tiempo real sin ingresar la dirección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Maps está trabajando en una nueva función que pretende transformar la manera en que los usuarios gestionan sus desplazamientos diarios. Esta actualización, impulsada por inteligencia artificial, permitiría estimar de manera automática el tiempo real que resta para volver a casa desde cualquier ubicación, sin necesidad de ingresar manualmente la dirección ni de activar la navegación guiada.

El resultado promete mejorar la planificación y reducir la incertidumbre durante los trayectos habituales, con información directa y automatizada.

Cómo es la función que predice el tiempo para llegar a casa

Tradicionalmente, los usuarios de Google Maps debían seguir una serie de pasos para conocer el tiempo estimado de llegada a casa: ingresar la dirección en el campo de búsqueda, seleccionar la ruta y aguardar la generación del itinerario.

Con esta nueva funcionalidad, el proceso se simplifica a su mínima expresión. Apenas la persona abre la aplicación y se encuentra fuera de su domicilio, surge en la interfaz una cápsula informativa que muestra el cálculo del tiempo de retorno tomando en cuenta el tráfico en tiempo real y el medio de transporte más utilizado.

La función utiliza datos de ubicación, historial de desplazamientos y tráfico para ofrecer estimaciones precisas y personalizadas.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Esta cápsula se ubica junto a las categorías de búsqueda rápida como restaurantes o gasolineras, y se distingue por su diseño: presenta el ícono de un coche y un código de colores que advierte el estado del tráfico. El color blanco indica condiciones normales, el naranja alerta de tráfico intenso o fuera de lo habitual, y el rojo señala atascos o demoras significativas.

A diferencia de otras mejoras recientes, como la integración de Gemini o las optimizaciones para el transporte público, esta herramienta responde a una necesidad cotidiana. Ofrece información útil en el momento oportuno, permitiendo a cualquier usuario calcular horarios, anticiparse a imprevistos y decidir el mejor momento para iniciar el regreso a casa.

El corazón de esta innovación es la inteligencia artificial. Google Maps utiliza datos de ubicación en tiempo real, historial de desplazamientos y la información de tráfico recogida en la red para calcular con precisión el tiempo de llegada desde cualquier punto. Si el tráfico cambia, se reporta un accidente, hay cierre de calles o simplemente aparece una ruta más eficiente, la predicción se ajusta automáticamente.

La aplicación interpreta los hábitos de desplazamiento y elige el medio de transporte adecuado para la estimación. Por ahora, el cálculo parte del uso del automóvil, pero los indicios apuntan a que pronto se podrán sumar otros medios de transporte habituales, como servicios de taxi, bicicleta, caminar o transporte público. De este modo, el sistema avanza hacia una experiencia cada vez más personalizada y predictiva.

Actualmente, la función está en fase beta y se activa gradualmente en dispositivos Android sin necesidad de actualización manual.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta está actualmente en fase de prueba, desplegándose gradualmente para algunos usuarios en modelos beta, mayormente en dispositivos Android. No se requiere por ahora una actualización desde la PlayStore, ya que Google podría estar activando el servicio directamente desde sus servidores a determinados usuarios para una última etapa de verificación y ajuste.

El despliegue definitivo llegaría en las próximas semanas y podría llegar automáticamente a todos los usuarios en las próximas semanas. Queda por saber si Google realizará la habilitación centralizada o si requerirá una acción específica por parte de cada usuario para recibir la actualización.

Cómo se podrá usar esta función en Google Maps

Para hacer uso de esta innovación, resulta imprescindible tener guardada la dirección del domicilio en la aplicación de Google Maps. El proceso es sencillo y rápido. El usuario debe abrir la aplicación, acceder a su perfil y entrar al apartado de ajustes. Allí hay una opción para “Editar casa o trabajo”, donde es posible establecer o modificar la dirección del hogar.

La cápsula informativa aparece junto a las búsquedas rápidas y utiliza colores para indicar el estado del tráfico en la ruta a casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras completar este paso, la función comenzará a operar automáticamente siempre que la persona se encuentre fuera de casa. La cápsula informativa aparecerá, de manera proactiva, en la pantalla principal, reportando cuántos minutos restan para completar el trayecto de vuelta.

Aún se desconoce si la automatización se aplicará en el futuro a otros destinos habituales, como el lugar de trabajo, los centros educativos o sitios frecuentados.