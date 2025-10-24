Tecno

Por qué debes desactivar el WiFi del celular antes de dormir

Investigaciones advierten que mantener la conexión activa durante el sueño afecta la calidad del descanso, incrementa el consumo de batería y puede generar alteraciones biológicas según experimentos en animales

Dylan Escobar Ruiz

El impacto de esta señal ha sido analizado por la ciencia y han encontrado varias consecuencias negativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La práctica de desactivar el WiFi del celular antes de dormir no solo contribuye a la salud del usuario, sino que prolonga la vida útil de los componentes del dispositivo.

Esta pauta, respaldada por expertos y estudios recientes, va mucho más allá de evitar distracciones nocturnas: implica beneficios energéticos, de seguridad y de funcionamiento interno del teléfono.

Cómo afecta la conexión WiFi a la calidad de sueño

El descanso nocturno resulta clave para la reparación y purificación del organismo, porque durante el sueño se eliminan toxinas y se restablecen funciones vitales. Los especialistas insisten en la necesidad de dormir al menos 7 horas diarias sin interrupciones para mantener un estado óptimo de salud.

El uso del celular antes de ir a dormir puede afectar la calidad de sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la presencia del celular conectado al WiFi en la habitación puede dificultar la conciliación del sueño. Las notificaciones, vibraciones y la luz de la pantalla, que se activan al detectar una conexión a Internet, alteran la calidad del descanso.

Techbit citó que el investigador Russell Johnson, de la Universidad Estatal de Michigan en Estados Unidos, advierte que los teléfonos inteligentes afectan el sueño porque la luz que emiten inhibe la producción de melatonina y desestabiliza los ritmos circadianos.

Según su artículo, la exposición prolongada a estos dispositivos puede derivar en insomnio, ansiedad, irritabilidad, fatiga, alteraciones metabólicas y disminución del rendimiento físico.

Qué beneficios tiene desactivar el WiFi durante el descanso nocturno

Evita distracciones que impiden un mejor sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mitigar estos riesgos, los expertos sugieren apagar el WiFi antes de dormir. Esta acción no solo favorece la salud, sino que reduce el consumo energético tanto en el router como en los dispositivos conectados.

Un estudio de SBA Research en Viena, Austria, señala que, al desactivar el WiFi, el teléfono deja de buscar redes y de enviar identificadores como la dirección MAC de forma constante, lo que es una mejora en términos de seguridad digital. De este modo, se evita que extraños puedan visualizar la dirección MAC del dispositivo.

Además, al desconectar la conexión inalámbrica, el celular suspende sincronizaciones automáticas, comprobaciones de notificaciones, actualizaciones y copias de seguridad. Esto permite que el dispositivo entre en un modo de reposo profundo, lo que se traduce en un ahorro de entre un 2% y un 8% de batería durante la noche.

La carga de la batería se descargará poco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este menor consumo energético contribuye a que la batería conserve su capacidad y extienda su vida útil. Asimismo, la memoria RAM no se ve forzada a trabajar innecesariamente, lo que se traduce en un mejor rendimiento y mayor velocidad durante el día.

Cual es la visión de los estudios científicos sobre riesgos de las señales WiFi

Más allá de los beneficios inmediatos para el usuario y el dispositivo, existen estudios que exploran los posibles efectos de las ondas electromagnéticas en la salud humana.

Un estudio reciente del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México expuso a más de 300 ratones de laboratorio a campos electromagnéticos similares a los generados por celulares y redes WiFi.

En ciertos seres vivos se ha visto que trae problemas a nivel cerebral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los animales se dividieron en cinco grupos y se sometieron a señales de 860 MHz con una potencia de 0,5 W (equiparables a la tecnología 2G) y a frecuencias de 2,5 GHz con 0,1 W (similares a un módem WiFi doméstico).

Qué revelaron los estudios en animales que se puede relacionar con los humanos

Los hallazgos del experimento, según el informe del IPN, revelaron alteraciones biológicas y fisiológicas en los ratones: se observó un gran aumento del estrés oxidativo, daños en los testículos de los machos que afectaron su fertilidad, efectos neuropsiquiátricos con cambios en el comportamiento y el estado de ánimo.

Asimismo, se evidenciaron cambios severos en el ADN que podrían asociarse a problemas genéticos a largo plazo, muerte celular acelerada en ciertos tejidos, y dificultades en el desarrollo físico y motor, sobre todo en los animales jóvenes.

Estos hallazgos han reavivado el debate sobre los riesgos potenciales de la exposición continua a campos electromagnéticos generados por dispositivos tecnológicos en la vida cotidiana.

