Tecno

La función del módem que debes desactivar para mejorar la señal WiFi en toda la casa

Desactivar funciones obsoletas en el módem es una solución efectiva para evitar cortes, lentitud y problemas de conexión en distintas zonas de la casa

Pedro Noriega

Por Pedro Noriega

Guardar
Conoce cómo configurar tu WiFi
Conoce cómo configurar tu WiFi y así mejorar la señal de tu casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, es común que la señal de WiFi no llegue con la misma intensidad a todas las habitaciones. Algunas zonas tienen buena conexión, mientras que en otras, navegar por internet se vuelve una experiencia lenta, inestable o con cortes frecuentes.

Aunque se suele culpar al proveedor de internet o a una supuesta “falla” en el módem, el problema muchas veces se resuelve con un simple cambio en la configuración del equipo, sin necesidad de adquirir dispositivos adicionales ni cambiar de plan.

Una de las principales causas de una mala conexión inalámbrica está relacionada con cómo está configurado el módem. Más allá de su ubicación física —que también es importante, ya que debe estar en un lugar alto, central y lejos de electrodomésticos como microondas o televisores—, hay un factor técnico que pasa desapercibido: los protocolos WiFi antiguos. Si están activados, pueden ralentizar toda la red.

El WiFi puede ser mejorado
El WiFi puede ser mejorado con una simple configuración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué son los protocolos WiFi y por qué afectan la conexión?

Los protocolos WiFi son los estándares que determinan cómo se conectan los dispositivos a la red inalámbrica. Con el paso del tiempo, estos protocolos han evolucionado para ofrecer mayor velocidad, eficiencia y estabilidad. Entre los más conocidos están los antiguos 802.11a, 802.11b y 802.11g, y los más recientes: WiFi 4 (802.11n), WiFi 5 (802.11ac) y WiFi 6 (802.11ax).

El problema aparece cuando el módem mantiene activos los protocolos más antiguos. Esto suele hacerse por defecto, para garantizar la compatibilidad con equipos viejos que aún puedan estar en uso. Sin embargo, si algún dispositivo se conecta utilizando un protocolo obsoleto, toda la red se adapta a su velocidad más baja, afectando a los demás dispositivos conectados.

Este tipo de interferencia puede hacer que incluso los celulares, laptops o televisores inteligentes más modernos sufran ralentizaciones, cortes de conexión o problemas al reproducir contenido en streaming.

Con una simple configuración puede
Con una simple configuración puede mejorar el WiFi de tu casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo desactivar los protocolos antiguos desde el módem

Para resolver esta situación, basta con acceder al panel de configuración del módem desde cualquier navegador web. El proceso es sencillo y no requiere conocimientos técnicos avanzados.

  1. Ingresar al módem: En la barra del navegador, escribir una de las siguientes direcciones IP comunes: 192.168.0.1 o 192.168.1.1. Si no funciona, la IP exacta suele estar impresa en una etiqueta ubicada en el propio módem.
  2. Usuario y contraseña: Introducir las credenciales de acceso, también disponibles en la etiqueta. Si fueron cambiadas anteriormente, se deben usar las actuales.
  3. Buscar la sección de red inalámbrica: En el panel, hay que buscar la configuración WiFi, que puede aparecer como “Wireless”, “Red inalámbrica” o similar. Dentro de este apartado se pueden gestionar tanto la banda de 2.4 GHz como la de 5 GHz.
  4. Desactivar protocolos antiguos: En la configuración de 2.4 GHz, se verá una lista de estándares habilitados. Se recomienda desmarcar 802.11b y 802.11g, dejando solo activas opciones como 802.11n o superiores.
  5. Guardar los cambios y reiniciar: Una vez realizada la modificación, se deben guardar los ajustes y reiniciar el módem para aplicar la nueva configuración.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mejora que no requiere inversión

Este ajuste técnico permite optimizar el funcionamiento de la red WiFi sin necesidad de gastar dinero ni contratar servicios adicionales. Al desactivar protocolos obsoletos, se mejora la eficiencia general de la red, se reducen las interferencias y se optimiza el uso del ancho de banda disponible.

Los beneficios son visibles especialmente al realizar tareas que requieren estabilidad, como videollamadas, clases virtuales, juegos en línea o la reproducción de contenido en alta definición.

Con solo unos minutos y un pequeño cambio, es posible mejorar la conectividad de toda la casa y aprovechar mejor el servicio contratado. En muchos casos, no se trata de tener más internet, sino de usar mejor el que ya se tiene.

Temas Relacionados

WiFiModemInternetLo último en tecnología

Últimas Noticias

Instagram activa función de reposteo: cómo evitar que tus publicaciones sean compartidas por otros

La red social ahora permite que otros usuarios compartan tus publicaciones en su perfil, pero existe una forma de desactivar esta opción

Instagram activa función de reposteo:

Spotify sube el precio de su plan premium individual en España: este es el nuevo costo

La suscripción tendrá un costo de 11,99 euros. Según la compañía, este ajuste responde a su compromiso de ofrecer una experiencia personalizada y de alta calidad

Spotify sube el precio de

Trump pidió la renuncia del CEO de Intel por un presunto conflicto de intereses con China

Las acciones de la compañía de semiconductores sienten el impacto de la presión sobre Lip-Bu Tan, a quien un senador republicano acusó de tener inversiones en compañías chinas previas a asumir su cargo actual

Trump pidió la renuncia del

Elon Musk ofrece gratis la herramienta de generación de video de Grok, su inteligencia artificial

El empresario también afirmó que la función de generación de video de Grok mejorará rápidamente en las próximas semanas. Este anuncio se produce en medio de la polémica por el uso de la herramienta para crear deepfakes de celebridades

Elon Musk ofrece gratis la

Google lanza función infantil en Gemini: crea cuentos animados con voz e ilustraciones

La función ‘Storybook’ permite a padres e hijos generar historias personalizadas con ilustraciones y narración en voz alta, utilizando solo una descripción y archivos propios

Google lanza función infantil en
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Cuando apareció el sobrino fue

“Cuando apareció el sobrino fue un shock total”: los detalles del proceso que permitió identificar a Pablo Fernández Lima

Banco Nación vende 300 autos por día con sus créditos para 0 Km: como pedir el préstamo de hasta $100 millones

En la homilía por San Cayetano, García Cuerva reclamó por los jubilados y los discapacitados

San Cayetano: organizaciones políticas y sindicales marchan a Plaza de Mayo

Cómo quitar la humedad de la pared de forma rápida y sencilla

INFOBAE AMÉRICA
Se agrava la desnutrición en

Se agrava la desnutrición en Gaza: julio fue el mes con más casos y las muertes durante 2025 llegaron a 99

“Es una controversia artificial”: reclamo de Gustavo Petro al Perú responde a intereses políticos internos, según Aníbal Quiroga

El Instituto Weizmann se reconstruye del ataque de misiles iraníes. ¿Por qué debería importarle al mundo?

“Sabemos que nuestros clientes son el motor de la economía”

Masivo traslado de presos en Paraguay: cambiaron de cárcel a más de 500

TELESHOW
La palabra de Claudio Contardi,

La palabra de Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, acusado de violación: “Jamás la traté mal”

Julieta Prandi habló sobre el acto fallido de su exmarido en el juicio por violación: “Le ganó el inconsciente”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

El sorpresivo cruce entre Verónica Lozano y Marina Calabró: “Que no se meta en problemas que no son suyos”

El hijo de Cacho Deicas cruzó a Marcos Camino en la guerra sin fin de Los Palmeras: “El tiempo pondrá todo en su lugar”