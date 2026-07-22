Economía

Alerta por estafas virtuales que vacían cuentas bancarias: qué es lo que nunca se debe hacer, según el BCRA

El organismo difundió recomendaciones para prevenir fraudes, identificar consumos no reconocidos en la tarjeta de crédito y realizar los reclamos correspondientes

Guardar
Google icon
Los estafadores suelen utilizar aplicaciones de acceso remoto para ingresar a la pantalla del dispositivo y operar las cuentas de la víctima. (Europa Press)
Los estafadores suelen utilizar aplicaciones de acceso remoto para ingresar a la pantalla del dispositivo y operar las cuentas de la víctima. (Europa Press)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitió una serie de recomendaciones para prevenir fraudes virtuales que permiten a los estafadores acceder a cuentas bancarias y realizar operaciones sin el consentimiento de sus titulares. La advertencia surge a partir de la detección de maniobras que utilizan aplicaciones de acceso remoto como herramienta principal para cometer el delito.

Según explicó el organismo, una de las modalidades más frecuentes consiste en pedirle a la víctima que instale una aplicación con el argumento de “verificar su identidad” o “solucionar un problema con su cuenta”. A través de ese software, los estafadores logran ingresar a la pantalla del dispositivo, acceder a las cuentas bancarias y operar en nombre de la persona sin que esta lo advierta.

PUBLICIDAD

El BCRA fue categórico respecto de este punto: los bancos y los organismos públicos no solicitan la descarga de aplicaciones externas como parte de ningún trámite. Por lo tanto, cualquier pedido de este tipo debe interpretarse como un indicio de fraude.

Frente a esta situación, el organismo recomendó desconfiar de todo pedido de instalación de software o de enlaces recibidos por chat, sin importar el canal por el que lleguen. La sugerencia es cortar el contacto de inmediato y ser la propia persona usuaria quien se comunique con la entidad, pero a través de los canales oficiales, y no de los que ofrezca quien contactó primero.

PUBLICIDAD

Una persona sentada frente a una computadora de escritorio con las manos sobre el teclado. En la pantalla se lee claramente "Denuncias por estafa y fraude".
El reclamo por fraude o estafa ante el BCRA se realiza en línea, a través del formulario web disponible en el sitio del organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de que la aplicación ya haya sido instalada o de que se hayan compartido datos personales o bancarios, el BCRA indicó que corresponde contactar de inmediato al banco y realizar la denuncia correspondiente ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a través de la casilla denunciasufeci@mpf.gob.ar. El organismo también pidió difundir esta información para que un mayor número de personas pueda identificar este tipo de prácticas y evitar caer en ellas.

Qué hacer ante un consumo no reconocido en la tarjeta

Además de las estafas vinculadas al acceso remoto, el BCRA difundió pautas para actuar cuando, al revisar el resumen de la tarjeta de crédito, aparece un consumo que no se reconoce o que figura duplicado. El primer paso es revisar con atención el resumen, identificando la fecha, el comercio y el comprobante de cada operación cuestionada. El organismo aclaró que, si el cargo corresponde a un fin de semana o a un feriado, puede figurar con la fecha del día hábil siguiente, y que algunos comercios tienen una razón social que no coincide con el nombre de fantasía con el que habitualmente se los identifica.

Antes de desconocer un consumo, se recomienda confirmar si alguna persona con una extensión de la tarjeta realizó esa compra. Si el cargo sigue sin poder identificarse, el paso siguiente es comunicarse con el banco o con la empresa emisora de la tarjeta para solicitar el bloqueo del plástico y desconocer formalmente el consumo. En ese contacto es necesario registrar el reclamo y conservar el número de trámite que otorgue la entidad, ya que ese dato será clave para eventuales instancias posteriores. También se sugiere consultar con la entidad de qué manera proceder con el pago del resumen mientras se analiza el consumo cuestionado.

Tarjeta de crédito colocada sobre una laptop, representando las finanzas modernas, compras online y gestión de gastos. Una ilustración visual de la facilidad económica en la era digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El BCRA detalló los pasos a seguir cuando aparece un consumo no reconocido o duplicado en el resumen de la tarjeta de crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El BCRA precisó que, si transcurrieron al menos diez días hábiles desde la presentación del reclamo ante la entidad sin obtener respuesta, o si la solución ofrecida no resulta satisfactoria, el titular de la tarjeta puede iniciar el trámite de reclamo ante el propio Banco Central.

Cómo reclamar ante el BCRA por un fraude o una estafa

El Banco Central detalló qué pasos deben seguir quienes atravesaron una situación de fraude o estafa vinculada a productos o servicios financieros y no obtuvieron una respuesta satisfactoria por parte de la entidad involucrada. Este mecanismo está dirigido a personas que utilizan los servicios de bancos, compañías financieras o emisoras de tarjetas de crédito en beneficio propio o de su grupo familiar o social, sin fines comerciales.

El BCRA actúa como segunda instancia de resolución. Esto significa que, en primer lugar, el reclamo debe gestionarse ante la entidad financiera o la emisora de tarjeta involucrada. Si la respuesta no resulta satisfactoria o el problema persiste, recién en ese momento el caso puede presentarse ante el Banco Central. En caso de que el inconveniente continúe sin resolverse, el reclamo se deriva a la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor y Arbitraje del Consumo.

Entre las situaciones comprendidas por este trámite se encuentran las transacciones que la persona usuaria no reconoce, la vulneración del acceso al homebanking, a aplicaciones bancarias o a billeteras digitales, y los movimientos, transferencias, compras, retiros de dinero o solicitudes de préstamos realizados sin autorización.

Para que el BCRA pueda dar curso al reclamo, es necesario cumplir con una serie de requisitos. En primer término, haber presentado previamente un reclamo formal ante la entidad financiera o emisora de tarjeta, dejando constancia del problema. Además, deben haber transcurrido al menos diez días hábiles desde esa presentación sin haber obtenido una solución, o habiendo recibido una respuesta considerada insatisfactoria.

ESTAFAS DIGITALES GOOGLE
Los reclamos deben realizarse primero en la entidad financiera involucrada y luedo de diez días sin respuesta, en el BCRA. (Difusión)

También se requiere contar con determinada documentación: el número de reclamo asignado por la entidad, una copia del reclamo inicial presentado, una copia de la respuesta de la entidad en caso de que exista, imágenes del Documento Nacional de Identidad, tanto del anverso como del reverso, y una descripción clara de las operaciones consideradas fraudulentas o no autorizadas, con sus fechas, montos, canales y tipo de transacción.

El BCRA recomendó, en primer lugar, comunicarse de inmediato con el banco o proveedor financiero involucrado para solicitar medidas de protección, como el bloqueo de acceso a cuentas, la suspensión o baja de tarjetas, o el bloqueo de usuario en aplicaciones o billeteras digitales, y para dejar un registro formal del reclamo. También sugirió realizar, en la medida de lo posible, las denuncias policiales o judiciales correspondientes ante el organismo competente según el tipo de hecho y la jurisdicción.

El paso siguiente es presentar el reclamo formal ante la entidad financiera o emisora de tarjeta, a través de los canales habilitados, como la sucursal, el centro de atención, el sitio web o la aplicación, y conservar el número de reclamo asignado, la constancia de la presentación y cualquier comunicación posterior vinculada al caso.

Una vez transcurrido el plazo mínimo de diez días hábiles, y con la documentación reunida, la persona puede presentar el reclamo en línea ante el Banco Central a través del formulario web disponible en el sitio del organismo. Allí debe seleccionar la opción correspondiente a reclamo por fraude o estafa, completar los datos personales y de contacto, indicar la entidad financiera o emisora de tarjeta involucrada, el producto o canal afectado y el número de reclamo presentado ante la entidad, describir con precisión lo ocurrido y adjuntar la documentación requerida antes de enviar el formulario para dejar registrado el reclamo.

Temas Relacionados

Estafas virtualesCuentas bancariasFraudesBanco CentralTarjeta de créditoReclamosÚltimas noticiasBCRA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 22 de julio de 2026

El cronograma oficial habilita la acreditación de haberes y prestaciones para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones según la terminación del documento en todo el país

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 22 de julio de 2026

Tras mejorar la calificación de Argentina, Moody’s alertó por el riesgo del regreso de un “gobierno intervencionista” en 2027

La deuda quedó con “perspectiva positiva”, mejorando incluso lo que habían dispuesto otras dos agencias en el último mes. Pronóstico de elevado crecimiento, por encima del esperado por el mercado

Tras mejorar la calificación de Argentina, Moody’s alertó por el riesgo del regreso de un “gobierno intervencionista” en 2027

Inocencia Fiscal: el Gobierno lanza un nuevo proyecto para que salgan USD 170.000 millones de los colchones de los argentinos

Este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizará una conferencia de prensa junto con tributaristas para explicar los cambios que buscará que apruebe el Congreso. Las dudas por la adhesiones de funcionarios y el debate en el Congreso

Inocencia Fiscal: el Gobierno lanza un nuevo proyecto para que salgan USD 170.000 millones de los colchones de los argentinos

¿Hay una ola de 0 km importados?: cómo le fue a las automotrices locales desde la apertura total del mercado

A dos años y medio de la eliminación de las SIRA que limitaban el acceso a los dólares para pagar las compras en el exterior, el mix de nacionales e importados se dio vuelta. Los números marca por marca

¿Hay una ola de 0 km importados?: cómo le fue a las automotrices locales desde la apertura total del mercado

El Indec dará a conocer hoy el dato de actividad de mayo: cuál es la expectativa de los especialistas

Este miércoles se va a conocer el estimador del quinto mes a partir del cual para el ministro de Economía iba a iniciar un nuevo periodo de crecimiento. Los privados anticipaban que habrá una recuperación, pero con señales mixtas entre los sectores

El Indec dará a conocer hoy el dato de actividad de mayo: cuál es la expectativa de los especialistas

DEPORTES

El fotógrafo oficial de la Selección reveló fotos inéditas del recibmiento en Ezeiza

El fotógrafo oficial de la Selección reveló fotos inéditas del recibmiento en Ezeiza

Giro en la novela Ángel correa: pese al acuerdo de palabra, Tigres cambió las condiciones y se trabó su llegada a River Plate

De las travesuras con Colapinto a triunfar en Europa: Nacho Montenegro, el argentino que brilla en el Gran Turismo

Todo lo que pasó en la final del Mundial: la verdad sobre la arenga de Messi y el emotivo discurso tras la derrota

El polémico lugar que le asignó la Fórmula 1 a Colapinto en su ranking semanal pese a haber brillado en el GP de Bélgica

TELESHOW

Juli Poggio y Dani Celis en “Lo de Pampita”: “Cuando estamos juntas nos quemamos un poco y es peligroso”

Juli Poggio y Dani Celis en “Lo de Pampita”: “Cuando estamos juntas nos quemamos un poco y es peligroso”

Uno por uno: quiénes son los explosivos ex Gran Hermano que reingresaron a la casa de Generación Dorada

La reacción de Natalie Pérez ante la sensual performance de un participante de Es mi Sueño: “Famoso colágeno”

La furia de Maia Reficco por la supuesta campaña antiargentina en redes: “Me voy a pelear con medio planeta”

Marcelo Tinelli se despidió de Infobae Mundial con emoción por su vuelta al periodismo: “Me siento en mi casa”

INFOBAE AMÉRICA

Marco Rubio afirmó que EEUU está dispuesto a negociar con Irán, pero advirtió que “no se toman en serio las conversaciones”

Marco Rubio afirmó que EEUU está dispuesto a negociar con Irán, pero advirtió que “no se toman en serio las conversaciones”

Corea del Sur capturó un buque acusado de violar las sanciones de la ONU contra el régimen norcoreano

Bolivia investiga a 26 ciudadanos vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia por presunto reclutamiento para la guerra en Ucrania

Flávio Bolsonaro cuestionó las urnas electrónicas de Brasil de cara a las elecciones presidenciales

Éxodo en Cuba: más de 245.000 personas emigraron de la isla en 2025 en medio de apagones y escasez de productos básicos