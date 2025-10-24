Tecno

Generación Z prefiere hablar con sus amigos de una película que de un contenido visto en redes sociales

Un estudio muestra un aumento en la preferencia por producciones animadas y la experiencia colectiva de ir al cine, mientras disminuye el interés por historias románticas y contenido sexual en la pantalla

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Esta actividad todavía sigue siendo muy común pese al aumento de plataformas streaming. (Imagen ilustrativa Infobae)

El interés de la Generación Z por compartir y debatir sobre películas y series con sus amigos supera al entusiasmo que muestran por los contenidos de videos vistos en redes sociales, según los resultados del último informe anual “Adolescentes y pantallas” del Centro para Académicos y Narradores de historias de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Este estudio, que encuestó a 1.500 jóvenes estadounidenses de entre 10 y 24 años, revela que la preferencia por el cine y la televisión sigue vigente, pero las formas de consumo han evolucionado con la digitalización.

El informe, titulado “Sé Real: Relatividad a la Carta”, destaca que el 53% de los jóvenes consultados conversa más sobre películas y series que sobre lo que ven en plataformas sociales. Esta tendencia desafía la percepción generalizada de que los adolescentes solo consumen y discuten contenidos que vienen de redes como TikTok o YouTube.

La percepción de la opinión pública es que este grupo enfoca toda su atención en estos servicios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De hecho, la actividad favorita para disfrutar con amigos es “ir a ver una película nueva al cine”, una elección que se mantiene por segundo año consecutivo cuando el costo no es un factor limitante.

Por qué la Generación Z valora el cine sobre el contenido de redes sociales

A pesar de la fuerte presencia de las redes sociales en la vida cotidiana de estos jóvenes, el estudio de la UCLA indica que la Generación Z, al igual que los millennials y generaciones previas, valora la experiencia colectiva de asistir al cine y compartir impresiones sobre lo visto.

Esta actividad se ha transformado y mucho optan por ver películas desde sus dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la manera en que acceden a estos contenidos sí ha cambiado: casi el 80% de los encuestados reconoció que a veces, casi siempre o siempre ve películas y series a través de YouTube o TikTok, en lugar de recurrir a la televisión tradicional o a las salas de cine.

También, el informe pone de manifiesto un creciente interés por la animación. La proporción de adolescentes que prefiere películas y series animadas aumentó de 42% a 48,5% respecto al año anterior.

Esta cifra se mantiene elevada incluso entre los jóvenes de 19 a 24 años, donde casi el 48% manifestó la misma preferencia. El dato subraya la vigencia y expansión del género animado entre los espectadores más jóvenes.

Qué tipo de contenido prefieren los jóvenes de la Generación Z

Los productos que aborden temas reales son muy solicitados por los espectadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los temas que desean ver reflejados en pantalla, el 32% de los participantes expresó su inclinación por historias con las que puedan identificarse, priorizando la representación de experiencias cotidianas sobre relatos fantásticos o aspiracionales, que no se reflejan con la cotidianidad.

Entre los encuestados de 14 a 24 años, el 59,7% manifestó interés en contenidos centrados en la amistad, mientras que el 54,1% prefiere personajes que no buscan relaciones románticas en ese momento.

Además, el 54,9% desea ver más amistades entre géneros diferentes y el 49% más amistades del mismo género. El romance, en cambio, figura casi al final de la lista de temáticas preferidas.

Cuál es la recepción de la Generación Z frente al contenido romántico en cine

Buscan conectar con la historia y luego discutir sobre cada detalle con otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la representación de las relaciones amorosas, el 60,9% de los jóvenes prefiere que las historias románticas se centren “más en la amistad entre la pareja que en el sexo”.

El contenido sexual, en general, no despierta gran interés: el 48,4% considera que hay “mucho sexo y contenido sexual en la televisión y el cine”. Además, las respuestas reflejan un cansancio ante la presencia de relaciones tóxicas y triángulos amorosos en las narrativas audiovisuales.

Asimismo, el estudio destaca que los participantes de la Generación Z, al ser consultados por sus series o películas favoritas, los títulos más mencionados fueron Stranger Things, Miércoles, Bob Esponja y Spiderman.

