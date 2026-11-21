La actualización 26.07-14.23.00 es obligatoria para iniciar Grand Theft Auto VI en PlayStation 5. (Reuters)

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Sony exige a los jugadores de PlayStation 5 instalar una actualización de software obligatoria para poder iniciar Grand Theft Auto VI desde el primer minuto de su estreno. La medida no se presentó como una mejora opcional, sino como un requisito ineludible: sin el firmware correspondiente, la consola bloquea directamente el acceso al título de Rockstar Games, incluso para quienes ya lo tenían preinstalado.

Qué actualización pide Sony antes del lanzamiento

La cuenta de soporte de PlayStation en Estados Unidos advirtió que los usuarios deben instalar la actualización de software del sistema 26.07-14.23.00 antes de poder jugar Grand Theft Auto VI. Rockstar Games amplificó el mensaje entre sus seguidores y convirtió una actualización de sistema en un trámite inmediato para quienes esperaban entrar al juego desde el día del estreno. La compañía publicó el comunicado de Sony en su cuenta de X y pidió descargar el paquete antes de la medianoche previa al lanzamiento.

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Las notas de parche de esa versión fueron escuetas: solo mencionaron “correcciones de seguridad”, sin precisar qué vulnerabilidades corrige. Una actualización previa, la 26.07-14.22.00, reportada el 17 de noviembre, sí contó con una descripción más detallada: un tamaño de 1,267 GB y correcciones de seguridad. No existe, sin embargo, base para atribuir esas mismas características a la versión 14.23.00 exigida para GTA 6.

Las notas oficiales del parche solo mencionan "correcciones de seguridad", sin detallar las vulnerabilidades corregidas.

Un contexto marcado por el jailbreak de PS5

El requisito llega en medio de avances recientes en la escena del jailbreak de PS5, dedicada a desarrollar herramientas para modificar el software de la consola. A finales de septiembre, un jailbreak compatible con firmwares de la versión 7.00 a la 13.60 sacudió a esa comunidad, con un alcance que incluyó incluso a las PS5 Pro que no se habían actualizado.

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Tras ese episodio, algunos juegos de PS5 comenzaron a requerir el firmware 14.00 para descargar actualizaciones, lo que renovó los intentos de la escena homebrew por encontrar un jailbreak para versiones más recientes. Un investigador de seguridad identificado como Gezine afirmó haber extraído binarios de juegos en firmwares anteriores, aunque no compartió públicamente un jailbreak junto con esa afirmación.

La información disponible no confirma que el requisito de actualización para GTA 6 responda de forma directa a ese volcado de binarios, ni que exista una vulnerabilidad explotable contra el juego. Tampoco está confirmado que Sony haya bloqueado de forma general el acceso a PlayStation Network desde firmwares anteriores, aunque esa posibilidad se menciona como una explicación plausible del endurecimiento de seguridad.

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A finales de septiembre, un jailbreak compatible con firmwares 7.00 a 13.60 afectó incluso a las PS5 Pro sin actualizar. (Europa Press)

Take-Two refuerza sus defensas ante el riesgo de piratería

La inquietud por la seguridad de GTA 6 también alcanzó a Take-Two Interactive, la compañía matriz de Rockstar Games. Su director ejecutivo, Strauss Zelnick, dijo que la empresa reforzaría sus defensas técnicas y acciones legales ante los riesgos de piratería.

Zelnick explicó que el negocio de los videojuegos había sido en gran medida inmune a la piratería por el tamaño de los archivos, la complejidad técnica y la conexión con servidores. Reconoció que el fenómeno podría convertirse en un desafío mayor, en parte por el uso de inteligencia artificial para acelerar procesos de ingeniería inversa.

El directivo sostuvo que la piratería afecta, en alguna medida, a todas las compañías de entretenimiento y que probablemente también alcanzará al negocio de Take-Two. No detalló qué herramientas específicas desplegaría ni anunció una acción judicial concreta contra un actor determinado.

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Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two, adelantó un refuerzo de las defensas técnicas y legales de la compañía. (Reuters)

Cómo instalar la actualización en la consola

El proceso no exige demasiado tiempo ni pasos complejos. Quienes tengan habilitadas las actualizaciones automáticas solo deben esperar a que el sistema complete la descarga y reiniciar la consola para que el cambio se aplique.

Para quienes prefieran hacerlo de forma manual, el camino es ingresar a los ajustes del sistema, buscar la opción de software del sistema y seleccionar la alternativa para actualizar. Desde ahí, la PS5 descarga e instala la versión 26.07-14.23.00 sin pasos adicionales.