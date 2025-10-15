Generación Z y Millenial prefieren ir a conciertos sobre la playa: qué culpa tiene la digitalización

Las dinámicas en este grupo contrasta con la de sus atencesoras y ahora se buscan lugares que combinen cultura y entretenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los conciertos y eventos deportivos como motor del turismo ha redefinido las preferencias de viaje entre los millennials y la Generación Z, quienes priorizan las experiencias memorables por encima de los destinos tradicionales de sol y playa.

Según el informe The Era of Experiential Travel de Statista, el 83% de los centennials y el 77% de los millennials manifiestan una mayor disposición a viajar cuando el motivo central es un concierto o evento deportivo, lo que evidencia un cambio profundo en la manera en que estas generaciones conciben el turismo.

La búsqueda de vivencias únicas ha desplazado el interés por el simple descanso. Para los jóvenes, asistir a un concierto o a una competencia internacional representa mucho más que entretenimiento: se trata de una experiencia que desean documentar, celebrar y compartir en redes sociales.

Las redes sociales y el FOMO impulsan la búsqueda de experiencias únicas entre los jóvenes viajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno responde a varios factores, entre ellos la necesidad de conexión emocional, el temor a quedar fuera de momentos culturales relevantes, conocido como FOMO, y la influencia de plataformas como Instagram o TikTok, que transforman cada instante vivido en contenido que refuerza la identidad y el sentido de pertenencia.

Cuáles destinos han tomado mayor interés por los viajeros jóvenes

El impacto de esta tendencia se refleja en el crecimiento de destinos como Las Vegas, Miami, São Paulo, Berlín, Seúl o Madrid, que han experimentado un aumento en la llegada de visitantes atraídos por festivales, giras internacionales y torneos deportivos, más allá de los atractivos turísticos convencionales.

El informe de Statista proyecta que el turismo experiencial, definido por actividades y emociones, y no solo por el alojamiento o el traslado, superará los 1,1 billones de dólares en el último año.

Dentro de este mercado, las experiencias pagadas y estructuradas, como conciertos, tours y eventos, generarán entre 250.000 millones y 310.000 millones de dólares.

El turismo experiencial superará los 1,1 billones de dólares, con conciertos y eventos generando hasta 310.000 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, eventos de gran escala como el Mundial de Fútbol 2026 y festivales como Coachella, Lollapalooza, Primavera Sound o Tomorrowland se han consolidado como destinos en sí mismos, atrayendo a turistas que planifican su asistencia desde otros continentes.

Cómo la tecnología ha cambiado el turismo en las nuevas generaciones

La digitalización ha sido determinante para conectar a los viajeros jóvenes con las experiencias que buscan. Las plataformas online especializadas se han convertido en herramientas esenciales para planificar, reservar y descubrir actividades en cualquier destino.

Entre las más destacadas figuran GetYourGuide, preferida por la Generación Z; Viator, de Tripadvisor, con mayor penetración entre los millennials; y Klook, líder en el mercado asiático, especialmente entre jóvenes urbanos.

El uso de apps especializadas ha simiplificado el proceso de reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas aplicaciones permiten reservar tours, actividades y entradas en cuestión de segundos, con opciones de pago flexibles y sugerencias personalizadas. Además, la adaptación de los destinos turísticos a esta nueva lógica resulta fundamental.

Por qué algunas ciudades tienen mayor ventaja al momento de atraer turistas

Las ciudades y países que comprendan que el atractivo reside en la programación cultural y deportiva, y no solo en el paisaje, obtienen una ventaja competitiva.

La estrategia pasa por diseñar calendarios de eventos ancla, como festivales, torneos, conciertos, ferias, ofrecer experiencias envolventes antes, durante y después del evento, crear paquetes centrados en la vivencia y establecer alianzas con creadores digitales que amplifiquen la visibilidad del destino entre las audiencias jóvenes.

En qué se diferencian las decisiones de viaje entre millennials y centennials

La diferencia entre millennials y centennials en cuanto a preferencias turísticas es sutil pero relevante, y entender estos matices es esencial para desarrollar productos turísticos más efectivos y segmentados.

Destinos como Las Vegas, Miami, São Paulo, Berlín, Seúl y Madrid crecen gracias a festivales y torneos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a las grandes capitales culturales, ciudades de segundo nivel han ganado protagonismo, gracias a su oferta de eventos singulares o su conexión con fenómenos virales.

Casos de ello son Barcelona, que combina cultura, música y playa; Austin, epicentro de festivales como SXSW; Seúl, impulsada por el fenómeno global del K-Pop; Lisboa y Medellín, con propuestas musicales, tecnológicas y de arte urbano; y Tokio, reconocida por su mezcla de cultura pop, videojuegos y eventos tecnológicos.

Estos destinos no compiten por sus playas o centros comerciales, sino por ofrecer historias y experiencias que las nuevas generaciones desean vivir y compartir.