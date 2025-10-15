Tecno

Generación Z y Millenial prefieren ir a conciertos sobre la playa: qué culpa tiene la digitalización

Aplicaciones especializadas permiten a los viajeros más jóvenes descubrir y reservar experiencias únicas a través del celular para luego subir fotos en sus redes sociales y compartirlas con amigos

Dylan Escobar Ruiz

Por Dylan Escobar Ruiz

Guardar
Las dinámicas en este grupo
Las dinámicas en este grupo contrasta con la de sus atencesoras y ahora se buscan lugares que combinen cultura y entretenimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de los conciertos y eventos deportivos como motor del turismo ha redefinido las preferencias de viaje entre los millennials y la Generación Z, quienes priorizan las experiencias memorables por encima de los destinos tradicionales de sol y playa.

Según el informe The Era of Experiential Travel de Statista, el 83% de los centennials y el 77% de los millennials manifiestan una mayor disposición a viajar cuando el motivo central es un concierto o evento deportivo, lo que evidencia un cambio profundo en la manera en que estas generaciones conciben el turismo.

La búsqueda de vivencias únicas ha desplazado el interés por el simple descanso. Para los jóvenes, asistir a un concierto o a una competencia internacional representa mucho más que entretenimiento: se trata de una experiencia que desean documentar, celebrar y compartir en redes sociales.

Las redes sociales y el
Las redes sociales y el FOMO impulsan la búsqueda de experiencias únicas entre los jóvenes viajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno responde a varios factores, entre ellos la necesidad de conexión emocional, el temor a quedar fuera de momentos culturales relevantes, conocido como FOMO, y la influencia de plataformas como Instagram o TikTok, que transforman cada instante vivido en contenido que refuerza la identidad y el sentido de pertenencia.

Cuáles destinos han tomado mayor interés por los viajeros jóvenes

El impacto de esta tendencia se refleja en el crecimiento de destinos como Las Vegas, Miami, São Paulo, Berlín, Seúl o Madrid, que han experimentado un aumento en la llegada de visitantes atraídos por festivales, giras internacionales y torneos deportivos, más allá de los atractivos turísticos convencionales.

El informe de Statista proyecta que el turismo experiencial, definido por actividades y emociones, y no solo por el alojamiento o el traslado, superará los 1,1 billones de dólares en el último año.

Dentro de este mercado, las experiencias pagadas y estructuradas, como conciertos, tours y eventos, generarán entre 250.000 millones y 310.000 millones de dólares.

El turismo experiencial superará los
El turismo experiencial superará los 1,1 billones de dólares, con conciertos y eventos generando hasta 310.000 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, eventos de gran escala como el Mundial de Fútbol 2026 y festivales como Coachella, Lollapalooza, Primavera Sound o Tomorrowland se han consolidado como destinos en sí mismos, atrayendo a turistas que planifican su asistencia desde otros continentes.

Cómo la tecnología ha cambiado el turismo en las nuevas generaciones

La digitalización ha sido determinante para conectar a los viajeros jóvenes con las experiencias que buscan. Las plataformas online especializadas se han convertido en herramientas esenciales para planificar, reservar y descubrir actividades en cualquier destino.

Entre las más destacadas figuran GetYourGuide, preferida por la Generación Z; Viator, de Tripadvisor, con mayor penetración entre los millennials; y Klook, líder en el mercado asiático, especialmente entre jóvenes urbanos.

El uso de apps especializadas
El uso de apps especializadas ha simiplificado el proceso de reserva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas aplicaciones permiten reservar tours, actividades y entradas en cuestión de segundos, con opciones de pago flexibles y sugerencias personalizadas. Además, la adaptación de los destinos turísticos a esta nueva lógica resulta fundamental.

Por qué algunas ciudades tienen mayor ventaja al momento de atraer turistas

Las ciudades y países que comprendan que el atractivo reside en la programación cultural y deportiva, y no solo en el paisaje, obtienen una ventaja competitiva.

La estrategia pasa por diseñar calendarios de eventos ancla, como festivales, torneos, conciertos, ferias, ofrecer experiencias envolventes antes, durante y después del evento, crear paquetes centrados en la vivencia y establecer alianzas con creadores digitales que amplifiquen la visibilidad del destino entre las audiencias jóvenes.

En qué se diferencian las decisiones de viaje entre millennials y centennials

La diferencia entre millennials y centennials en cuanto a preferencias turísticas es sutil pero relevante, y entender estos matices es esencial para desarrollar productos turísticos más efectivos y segmentados.

Destinos como Las Vegas, Miami,
Destinos como Las Vegas, Miami, São Paulo, Berlín, Seúl y Madrid crecen gracias a festivales y torneos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a las grandes capitales culturales, ciudades de segundo nivel han ganado protagonismo, gracias a su oferta de eventos singulares o su conexión con fenómenos virales.

Casos de ello son Barcelona, que combina cultura, música y playa; Austin, epicentro de festivales como SXSW; Seúl, impulsada por el fenómeno global del K-Pop; Lisboa y Medellín, con propuestas musicales, tecnológicas y de arte urbano; y Tokio, reconocida por su mezcla de cultura pop, videojuegos y eventos tecnológicos.

Estos destinos no compiten por sus playas o centros comerciales, sino por ofrecer historias y experiencias que las nuevas generaciones desean vivir y compartir.

Temas Relacionados

Generación ZMillenialConciertosPlayaJóvenesViaja por el mundoLo último en tecnología

Últimas Noticias

Una inteligencia artificial reveló por qué más de 50.000 terremotos sacudieron italia entre 2022 y 2025

Un innovador análisis de datos sísmicos permitió descubrir estructuras subterráneas responsables de miles de sismos en el sur del país, y así resolver un misterio que la ciencia tradicional no había logrado descifrar

Una inteligencia artificial reveló por

WhatsApp lanza las fotos en movimiento: la nueva función que cambiará la forma de compartir imágenes

La actualización introduce herramientas impulsadas por inteligencia artificial de Meta, como fondos personalizados y temas de chat creados automáticamente

WhatsApp lanza las fotos en

De vender paquetes a crear vivencias: el cambio que Civitatis promueve en las agencias de viajes

La compañía busca que los asesores pasen del modelo tradicional de vuelos y hoteles a uno centrado en experiencias únicas, impulsando la innovación y la personalización en cada destino

De vender paquetes a crear

El 46% de los brasileños prefiere alojamientos con ambiente de película romántica

Una investigación revela que el cine y la música moldean las preferencias de los viajeros brasileños al buscar alojamiento en plataformas digitales, destacando la necesidad de experiencias personalizadas, ambientes seguros y tecnología confiable para reservar vacaciones

El 46% de los brasileños

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

El bitcoin, una de las principales criptomonedas, tiene un precio de 112.176,42 dólares

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gobierno de la Ciudad

El gobierno de la Ciudad impulsa un Distrito IA con beneficios impositivos

Elecciones 2025: cuáles son los votos afirmativos, en blanco y nulos con la Boleta Única de Papel

Triple femicidio narco de Florencio Varela: buscan identificar a otros tres sospechosos

La falta de tiempo también es un factor de riesgo de demencia, según un estudio

Choque en la autopista 25 de Mayo, corte total y operativo aéreo de emergencia

INFOBAE AMÉRICA
El camino hacia la COP30

El camino hacia la COP30 ingresa en su recta final sin despejar dudas sobre financiación

De aliados a enemigos: por qué Pakistán y los talibanes afganos están en guerra

Rusia amenazó a los opositores activos en el extranjero: “Nuestros servicios de seguridad toman las medidas necesarias”

Uruguay se encamina a aprobar hoy la despenalización de la eutanasia: será el primer país de América Latina

Lucrecia Martel: “El cine es una poderosa herramienta de transformación”

TELESHOW
Qué dijo Nacho Castañares sobre

Qué dijo Nacho Castañares sobre los rumores de romance con Ángela Torres

David Lebón se casó con su manager en una ceremonia íntima: músicos, canciones y el momento más emotivo

La confesión de Wanda Nara en Masterchef Celebrity que desató las risas en el estudio

El sorpresivo cambio que hizo Marcelo Tinelli en un posteo romántico dedicado a Milett Figueroa

Cómo es la nueva vida de Luisito Zerda, el histórico exparticipante de Cuestión de Peso