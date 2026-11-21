WhatsApp corrigió la falla identificada como CVE-2026-23871 en sus aplicaciones para Android. (Reuters)

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WhatsApp corrigió una vulnerabilidad en sus aplicaciones para Android que, según la empresa, un estafador habría aprovechado para que sus mensajes fraudulentos parecieran más creíbles. El equipo de seguridad de la compañía la encontró mientras desarmaba una campaña de estafa. El problema se identifica como CVE-2026-23871.

La falla afecta a WhatsApp y a WhatsApp Business para Android en versiones anteriores a la 2.26.17.4. Está ligada a los anuncios “Click to WhatsApp”, que permiten iniciar una conversación con un negocio desde un aviso publicitario en las plataformas de Meta.

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Según el aviso de seguridad de WhatsApp, la revisión incompleta de las direcciones web externas podía hacer que el teléfono de la víctima revelara su dirección IP. Para lograrlo, el atacante enviaba contenido multimedia desde una dirección bajo su control, dentro de un mensaje de respuesta manipulado.

La vulnerabilidad afecta a las versiones de WhatsApp y WhatsApp Business anteriores a la 2.26.17.4. (Reuters)

El mismo aviso indica que el problema pudo haberse usado junto con mensajes de spam concretos. Un vocero de WhatsApp dijo que la empresa cree que un estafador lo usaba para dar mayor credibilidad a su mensaje.

Impacto bajo y datos que la empresa no dio

La dirección IP es el número que identifica una conexión a internet y permite ubicar de forma aproximada a quien la usa, pero por sí sola no revela un domicilio exacto.

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El registro del CVE en la base de vulnerabilidades del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST) le asigna una gravedad de 3,5 sobre 10, es decir, baja. Ese puntaje lo informó Facebook, Inc., la entidad que lo registró.

El fallo estaba ligado a los anuncios "Click to WhatsApp", que inician conversaciones desde publicidad de Meta. (EFE)

WhatsApp no precisó cuántas personas fueron blanco de la campaña ni si el intento de obtener datos tuvo éxito. The Hacker News y SecurityWeek recogieron la misma declaración de la empresa y ninguna de las dos incluyó esas cifras.

El aviso no menciona iOS, la versión de escritorio ni la web como afectadas por esta falla en particular. Los usuarios de Android deben comprobar la versión instalada en Google Play y actualizar si es anterior a la 2.26.17.4.

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Otras dos vulnerabilidades corregidas

SecurityWeek informó que WhatsApp publicó también avisos por otras dos fallas de impacto medio, sin pruebas de que hayan sido explotadas. La primera, CVE-2026-102769, es una inyección de código en la base de datos (SQL) que afecta a la versión de Android anterior a la 2.26.35.74.

Un atacante podía enviar contenido multimedia manipulado para obtener la dirección IP de la víctima. (Reuters)

Según ese medio, tocar un mensaje de “detalles de pedido” manipulado podía provocar el borrado de archivos de WhatsApp almacenados en el teléfono. Si el destinatario estaba conectado, el atacante podía además averiguar un solo bit de información sobre su base de datos de chats. Un investigador externo la comunicó mediante el programa de recompensas de Meta.

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La segunda, CVE-2026-44908, fue hallada por investigadores de Meta. Afecta al sistema con el que las apps comprueban que pueden confiar en el servidor de cómputo confidencial de Meta AI. Alguien ubicado dentro de la infraestructura de Meta podría haber eludido la verificación de hardware con un certificado no firmado por el fabricante.

Qué dice WhatsApp sobre el riesgo de explotación

WhatsApp aclaró que ese certificado no habría podido usarse sin publicarse antes en un registro público de terceros. Según la compañía, el registro muestra que todos los certificados publicados se vinculan con la raíz de confianza del hardware, lo que confirma que no hubo explotación.

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WhatsApp también corrigió una inyección SQL que permitía borrar archivos almacenados en el teléfono. (Reuters)

Esa falla alcanzó a ciertas versiones de WhatsApp y WhatsApp Business para iOS y Android, y a WhatsApp para Mac. La ficha del NIST registra la vulnerabilidad de Android desde el 20 de noviembre.