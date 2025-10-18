HBO revive a la ballena más querida de la historia: Liberen a Willy, la serie

La producción, aún sin título, narra la vida de Keiko, la orca que viajó por México, Estados Unidos, Islandia y Noruega tras su fama en el cine. (HBO)

HBO Documentary Films y la productora británica Raw desarrollan una serie documental de varios episodios sobre Keiko, la orca que conquistó al mundo y dio vida a la exitosa película de 1993, Liberen a Willy. Dirigida por Becky Read, la serie llegará próximamente a HBO Max.

Gracias a material de archivo inédito y los relatos exclusivos de quienes trabajaron junto a él, la serie revela el ambicioso intento internacional por devolver a la orca a su hábitat original.

“Me entusiasma colaborar con HBO y Raw en esta historia profunda y compleja sobre nuestra relación con el mundo natural. Quiero dar voz a nuevas perspectivas para contar la vida de Keiko y documentar una empresa humana extraordinaria, protagonizada por personas que, aunque a veces tuvieron visiones distintas, compartían una misma intención: hacer lo correcto por él”, declara la directora del proyecto, Becky Read.

Liberen a Willy puede verse en HBO Max, Prime Video, Apple TV y Google Play Store. (HBO Max)

Dónde ver Liberen a Willy

Esta película narra la emotiva historia de un niño y una orca que, tras formar un lazo único, luchan juntos por la libertad del animal. Estrenada en 1993, la cinta se convirtió en un clásico familiar por su mensaje sobre la amistad, la empatía y la protección de la vida marina.

Con escenas memorables y una banda sonora inolvidable, Liberen a Willy continúa inspirando a nuevas generaciones, recordando la importancia de cuidar a los animales y al medio ambiente.

Qué otras películas sobre ballenas hay

Existen varias películas notables que tienen a las ballenas como protagonistas o ejes centrales de la historia. Algunas de las más destacadas son:

En el corazón del mar.

Basada en hechos reales, relata el naufragio del ballenero Essex en 1820, inspiración para la novela Moby Dick de Herman Melville.

Moby Dick.

La novela clásica de Herman Melville ha sido adaptada en numerosas ocasiones, incluyendo la célebre versión de 1956 dirigida por John Huston. Cuenta la obsesiva búsqueda del capitán Ahab para vengarse de la enorme ballena blanca.

La canción de la ballena.

Película neozelandesa que narra la historia de una niña maorí destinada a liderar su tribu, en una cultura profundamente conectada con las ballenas.

Hay varias producciones destacadas donde las ballenas son protagonistas o parte esencial de la trama. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Big Miracle.

Inspirada en hechos reales, relata el rescate internacional de tres ballenas grises atrapadas en el hielo de Alaska.

Star Trek IV: Misión: salvar la Tierra.

En esta aclamada entrega de la saga, los personajes deben viajar en el tiempo para salvar a dos ballenas jorobadas, cuya extinción pone en peligro el planeta.

Océanos.

Documental francés que explora con imágenes espectaculares la vida marina, destacando el papel de las ballenas en el ecosistema.

Blackfish.

Aunque se centra en orcas (que son técnicamente delfines, pero comúnmente llamadas ballenas asesinas), este impactante documental examina la vida de estos cetáceos en cautiverio.

Estas películas muestran distintas miradas —desde aventuras hasta mensajes ambientales— que destacan la grandeza y relevancia de las ballenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas películas ofrecen diferentes perspectivas —desde aventuras épicas hasta reflexiones ambientales— resaltando la importancia y majestuosidad de las ballenas en la cultura y la naturaleza.

Qué más se conoce sobre la serie documental de Keiko

La serie documental sobre Keiko ofrecerá un relato inédito de la vida de la famosa orca que inspiró Liberen a Willy. A través de material de archivo nunca antes visto y testimonios exclusivos, la producción explora los desafíos y controversias del proyecto internacional para reinsertar a Keiko en su entorno natural.

Bajo la dirección de Becky Read, la serie promete mostrarlas perspectivas de quienes participaron en esta singular travesía, resaltando el impacto global de su historia.