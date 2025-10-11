Por qué la generación Z se enfrenta a un “apocalipsis laboral” debido a la inteligencia artificial

Para la generación Z, estas tendencias se traducen en una reducción de oportunidades para acceder a empleos de entrada. (Imagen ilustrativa Infobae)

La generación Z, integrada por jóvenes nacidos entre 1997 y 2012, enfrenta un panorama laboral cada vez más restrictivo debido a la rápida adopción de inteligencia artificial y automatización en las empresas. Mientras quienes se incorporan al mercado laboral buscan oportunidades para iniciar sus carreras, muchas compañías priorizan la inversión en tecnología sobre la contratación y formación de nuevos talentos, lo que ha llevado a algunos expertos a hablar de un auténtico “apocalipsis laboral” para esta generación.

El alcance de este fenómeno se refleja en datos recabados por la British Standards Institution (BSI) entre más de 850 líderes empresariales de siete países: Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Australia, China y Japón. El 41% de los directivos indicó que la implementación de inteligencia artificial les ha permitido reducir el número de empleados en sus organizaciones.

El 31% afirmó que sus empresas evalúan soluciones de IA antes de considerar la contratación de personal, y dos quintas partes esperan que esta tendencia se consolide en los próximos cinco años. El impacto ya es tangible: el 39% de los encuestados señaló que los puestos de entrada han sido recortados o eliminados como resultado de la eficiencia lograda mediante herramientas de IA, especialmente en tareas de investigación, administración y elaboración de informes.

Esta situación ha generado un debate sobre el equilibrio entre la búsqueda de productividad y la necesidad de invertir en el capital humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La automatización limita el acceso a puestos iniciales

Una cuarta parte de los líderes empresariales considera que la mayoría o la totalidad de las tareas desempeñadas por empleados en posiciones iniciales pueden ser realizadas por sistemas de inteligencia artificial. Más de la mitad de los encuestados expresó sentirse afortunado de haber comenzado su carrera profesional antes de la expansión masiva de la IA.

Sin embargo, el 53% cree que los beneficios de la inteligencia artificial para las empresas superarán las disrupciones que pueda causar en la fuerza laboral. La expectativa de que las nuevas herramientas tecnológicas aporten ventajas concretas es alta: el 76% de los líderes prevé que la IA generará resultados positivos en sus organizaciones en el plazo de un año.

Para la generación Z, estas tendencias se traducen en una reducción de oportunidades para acceder a empleos de entrada, tradicionalmente considerados el primer peldaño para el desarrollo profesional. La preferencia de las empresas por la automatización sobre la formación y el ascenso de jóvenes trabajadores limita las posibilidades de adquirir experiencia y habilidades en el entorno laboral. El análisis de informes anuales de compañías muestra que el término “automatización” aparece casi siete veces más que “recapacitación” o “formación”, lo que evidencia una clara inclinación por la tecnología en detrimento del desarrollo de talento humano.

Una tercera parte de encuestadas afirmó que sus empresas evalúan soluciones de IA antes de considerar la contratación de personal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Debate sobre el equilibrio entre eficiencia y desarrollo humano

Esta situación ha generado un debate sobre el equilibrio entre la búsqueda de productividad y la necesidad de invertir en el capital humano. Mientras las empresas buscan mejorar la eficiencia y reducir costos mediante la inteligencia artificial, surgen voces que advierten sobre el riesgo de descuidar la formación y el crecimiento de la próxima generación de trabajadores.

“La inteligencia artificial representa una enorme oportunidad para las empresas a nivel global, pero no debemos perder de vista que, en última instancia, el progreso lo impulsan las personas”, explicó a The Guardian la directora ejecutiva de BSI, Susan Taylor Martin.

El contexto económico añade complejidad al escenario. En el Reino Unido, el mercado laboral muestra signos de enfriamiento, con una tasa de desempleo que ha alcanzado el 4,7%, su nivel más alto en cuatro años, y un crecimiento salarial que se desacelera.

Representación de la IA en el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la mayoría de los economistas no atribuye directamente estos cambios a la expansión de la inteligencia artificial, la preocupación pública es palpable: la mitad de los adultos británicos teme que la IA pueda afectar o transformar su empleo. Paralelamente, el auge de las empresas tecnológicas ha suscitado inquietudes sobre una posible burbuja bursátil, alimentada por las elevadas valoraciones de compañías dedicadas a la inteligencia artificial.

El reto central para el mercado laboral consiste en encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento de las ventajas de la inteligencia artificial y la creación de condiciones que permitan el desarrollo y la prosperidad de la fuerza laboral joven. Solo una visión a largo plazo, que combine la inversión en tecnología con el fortalecimiento del talento humano, podrá garantizar empleos sostenibles y productivos en el futuro.