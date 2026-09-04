Tesla busca ampliar su red de robotaxis y pregunta a las empresas si comprarían flotas de Cybercab

El Cybercab de Tesla podría ser adquirida por empresas que deseen ofrecer servicios de taxis autónomos. (Tesla)

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Tesla ha dado una nueva señal sobre el futuro de su negocio de robotaxis. La compañía publicó un formulario dirigido a empresas interesadas en comprar flotas de Cybercab o en participar en la construcción de la infraestructura necesaria para ampliar su red de robotaxis. La iniciativa sugiere que Tesla podría estar considerando un modelo que vaya más allá de operar por sí misma todos sus vehículos.

El formulario, publicado antes del evento dedicado al Cybercab en Austin, invita a las empresas a expresar su interés en colaborar con Tesla para desarrollar su red de vehículos autónomos. Entre las opciones disponibles se encuentran la compra de flotas de Cybercab, la creación de centros de movilidad e infraestructura, la colaboración en eventos y otras posibles formas de asociación.

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Aunque la publicación no confirma que Tesla vaya a vender directamente sus vehículos autónomos a operadores externos, sí representa una de las señales más claras hasta ahora de que la empresa busca ampliar su ecosistema de robotaxis mediante socios comerciales.

Tesla ha empezado a preguntarle a diferentes empresas si se encuentran dispuestos a participar servicios de robotaxis. REUTERS/Kaylee Greenlee

Tesla busca crecer más allá de su propia flota

Hasta ahora, Tesla parecía apostar principalmente por un modelo en el que la compañía controla directamente la operación de sus robotaxis. Primero comenzó con pruebas utilizando vehículos Model Y y posteriormente puso el foco en el Cybercab, un automóvil diseñado específicamente para funcionar como vehículo autónomo de transporte de pasajeros.

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La aparición del nuevo formulario abre la posibilidad de que otras compañías participen en esta expansión. Si Tesla finalmente permite a empresas externas adquirir y gestionar Cybercab, podría acelerar su llegada a nuevos mercados sin tener que asumir directamente todos los costes relacionados con la operación de una flota.

El mensaje incluido en el formulario, que invita a las compañías a ayudar a construir la red de robotaxis de Tesla, apunta precisamente a esa posibilidad. La empresa parece buscar socios que puedan aportar vehículos, instalaciones, servicios de gestión y otros elementos necesarios para operar una red de movilidad autónoma a gran escala.

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Tesla buscaría expandir su negocio de robotaxis con ayuda de socios. REUTERS/Kaylee Greenlee

Una idea que ha evolucionado durante una década

La expansión del modelo de negocio de Tesla representa también una evolución respecto a la visión original que Elon Musk planteó durante años.

En 2016, el CEO de Tesla habló de una futura red en la que los propietarios de vehículos de la marca podrían obtener ingresos alquilando sus automóviles cuando no los estuvieran utilizando.

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La idea consistía en que los Tesla equipados con tecnología de conducción autónoma pudieran incorporarse a una plataforma de viajes compartidos, en un sistema similar al modelo de Uber.

Musk mantuvo esa visión durante varios años. En 2019, durante el Día de la Autonomía de Tesla, volvió a defender la posibilidad de que los propietarios añadieran sus vehículos a una futura red de robotaxis.

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Tesla cuenta con su propia flota de Cybercab. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Incluso en 2020 aseguró que Tesla podría lanzar servicios de transporte autónomo en determinadas jurisdicciones, aunque reconocía que la expansión dependería de las aprobaciones regulatorias.

Sin embargo, aquella red formada por vehículos privados nunca llegó a materializarse. Tesla terminó orientando su estrategia hacia el desarrollo y la operación de sus propias flotas, primero con vehículos ya existentes y posteriormente con el Cybercab.

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Empresas externas podrían acelerar la expansión

La participación de operadores externos podría permitir a Tesla ampliar su presencia con mayor rapidez. Gestionar una red de robotaxis requiere mucho más que fabricar vehículos: también es necesario contar con instalaciones, mantenimiento, recarga, limpieza, estacionamiento y personal encargado de supervisar las operaciones.

Este modelo ya está siendo utilizado por otras compañías del sector. Moove, por ejemplo, ha ampliado su negocio hacia la gestión de flotas autónomas. La empresa opera vehículos de Waymo en ciudades como Phoenix, Miami y Las Vegas y tiene planes de participar también en su expansión a Londres.

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Los robotaxis de Tesla podrían acelerar su expansión si la empresa de Elon Musk busca socios. REUTERS/Daniel Cole/File

La compañía no es propietaria de todos esos vehículos, pero su actividad demuestra que está surgiendo un nuevo mercado alrededor de los robotaxis: empresas especializadas en gestionar flotas para fabricantes y desarrolladores de tecnología autónoma.

Uber también ha establecido acuerdos con diferentes operadores de flotas autónomas, entre ellos Avomo y New Horizon, además de compañías tradicionales del alquiler de vehículos como Avis y Hertz.

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El Cybercab podría convertirse en una plataforma para operadores

Tesla podría utilizar un enfoque similar para acelerar el crecimiento del Cybercab. En lugar de depender exclusivamente de su propia capacidad para desplegar y gestionar vehículos, la compañía podría permitir que otras empresas asumieran parte de esa infraestructura.

Esto facilitaría la entrada de nuevos operadores en el mercado y permitiría aumentar el número de vehículos disponibles en diferentes ciudades. Para Tesla, además, supondría una forma de expandir su red sin tener que gestionar directamente cada aspecto de las operaciones.

Tesla podría permitir que otras empresas se unan a su sistema autónomo de taxis. REUTERS/David Swanson/File Photo

Por ahora, la compañía no ha explicado cómo funcionaría exactamente este modelo ni ha confirmado que el Cybercab vaya a venderse a terceros. El formulario de interés tampoco establece precios, fechas ni condiciones para una posible adquisición de flotas.

Aun así, el movimiento deja una señal clara: Tesla parece estar explorando una red de robotaxis más amplia y abierta a la participación de otras empresas. Si esos planes se concretan, el Cybercab podría convertirse no solo en el vehículo con el que Tesla opere su propio servicio, sino también en una plataforma para una nueva generación de compañías dedicadas a gestionar transporte autónomo.