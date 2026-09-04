Lowrdez de Bandana le contestó a quienes la criticaron: “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”

Lowrdez de Bandana respondió en Instagram a las críticas en redes sociales sobre su aspecto físico con un descargo sobre su salud

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Lowrdez de Bandana respondió a las críticas que recibió en redes sociales sobre su aspecto físico con un descargo en Instagram. La artista cuestionó a quienes comentan sobre su cuerpo y expuso que atraviesa un proceso de salud que incluye una operación, complicaciones y medicación.

Lourdes Fernández rechazó los mensajes que la señalan por su peso. En una historia publicada en su perfil, expresó su malestar por esas opiniones y pidió que quienes no estén conformes con su imagen busquen otros perfiles.

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La cantante e integrante de Bandana describió cómo las críticas en redes agravan su malestar personal. Relató que atraviesa problemas de salud, tomó corticoides y recibió distintos fármacos, mientras intenta ponerse límites

La cantante manifestó su enojo con quienes opinan sobre su apariencia desde las redes sociales. En una parte del descargo, cuestionó que esos usuarios ingresen a su perfil para dejar mensajes sobre su cuerpo: “¡Por qué no se van a la mierda los que todo el tiempo comentan que estoy gorda! Ya lo sé pelotu2”.

Luego, la integrante de Bandana planteó una alternativa para quienes no quieran ver sus publicaciones. “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”, escribió en el mismo descargo.

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La cantante denunció la gordofobia en redes sociales y cuestionó que su cuerpo se convierta en objeto de discusión

La respuesta incluyó una acusación directa contra quienes hacen ese tipo de comentarios. Lowrdez los llamó “gordofóbicos de mierda” y rechazó que otros usuarios conviertan su aspecto físico en objeto de discusión.

La publicación dejó expuesto el malestar de la artista frente a una práctica que, según relató, se repite. Sus palabras apuntaron a las personas que insisten con observaciones sobre su peso sin reparar en las circunstancias que atraviesa.

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Dentro de su mensaje, explicó que los cambios físicos sobre los que opinan otras personas están atravesados por un proceso de salud: “Me sacaron el útero, tuve complicaciones”, escribió la cantante en la historia.

También señaló que debió tomar corticoides. En el texto publicado en Instagram, sumó que recibió “medicación de todo tipo para superar problemas personales”.

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Lowrdez explicó que atraviesa un proceso de salud que incluyó una operación para extraerle el útero y complicaciones posteriores

La referencia a los medicamentos apareció junto con la explicación de su enojo. Lowrdez sostuvo que las críticas externas se suman a la presión que ella ya siente por no encontrarse bien con su propio cuerpo.

En otra parte del descargo, expresó: “La presión que ejercen sobre mí más la que yo siento por no sentirme bien en un cuerpo que no me gusta es una mierda”.

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Pero no es la primera vez que se refiere al tema, ya que hace poco más de dos meses, Lowrdez había realizado otro descargo público sobre las opiniones ajenas relacionadas con los cuerpos. En aquella oportunidad, comenzó con un mensaje dirigido a otras personas: “¡Sean felices con sus cuerpos!”.

Lourdes Fernández habló de la operación a la que se sometió, en el ptograma de Moria Casán

Lourdes Fernández atravesó una histerectomía completa y vinculó el impacto físico de esa intervención con un proceso personal marcado por la separación de Leandro García Gómez y la revisión de sus proyectos de maternidad.

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La cantante habló sobre el tema en La mañana con Moria, el ciclo de El Trece, tres meses después de la detención de su expareja, quien está acusado y espera juicio por lesiones leves, privación ilegítima de la libertad y amenazas coactivas.

Lourdes Fernández explica su proceso de salud tras los comentarios sobre su peso: “Me sacaron el útero, tuve complicaciones”

Lourdes Fernández explicó que la cirugía implicó la extracción del útero y de ambos ovarios debido a múltiples miomas y a un útero agrandado que padecía desde hacía años. La operación modificó su vida física y emocional porque coincidió con el final de una relación, un proceso judicial abierto y la aceptación de que no podrá gestar.

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La artista contó que la intervención estaba prevista, aunque debió postergarla por cuestiones personales y laborales. Durante ese período también afrontó estudios, controles y trámites médicos mientras preparaba el regreso de Bandana a los escenarios.

La histerectomía tuvo una indicación médica, aunque Lourdes Fernández describió sus efectos desde una dimensión que excedió el tratamiento de sus problemas ginecológicos.

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Lourdes Fernández: “Yo perdí la creencia de formar mi familia”

“Yo perdí la creencia de formar mi familia”, afirmó la artista. Para ella, aquel proyecto había quedado asociado a la pareja y a un deseo que ya no reconoce del mismo modo.

La cantante sostuvo que su cuerpo reaccionó antes de que pudiera procesar por completo esa transformación. “Mi cuerpo lo primero que hizo fue esterilizarme”, expresó durante la entrevista.

Fernández también definió la pérdida de sus órganos reproductivos como el fin de “lo último femenino” que sentía que conservaba. Moria Casán respondió a ese planteo con una observación: “El cuerpo dio señales”.