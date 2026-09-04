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Luis Machín habló de su rol como Barreda y apuntó contra Gustavo Cordera: “Se intenta instalar que se mata por amor”

El actor que interpreta al odontólogo femicida visitó Infobae en Vivo para hablar del fenómeno de la película. La frase del músico como prueba y la importancia de darle voz a quienes no la tuvieron

El protagonista de la serie sobre el femicida estuvo en Infobae en Vivo
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Luis Machín estudió durante meses cada gesto, cada pausa y cada palabra de Ricardo Barreda para encarnar en la pantalla al odontólogo platense que en 1992 asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas. En su visita a Infobae a las Nueve (Infobae en Vivo), el actor analizó el cruce entre ficción y realidad en Barreda, la película dirigida por Daniela Goggi que trascendió las fronteras de Argentina y se convirtió en un fenómeno global.

Ante la observación de Tatina Schapiro de que Barreda gozaba de una mirada celebratoria en ámbitos como las canchas de fútbol, Machín lo trajo a tiempo presente. “Lamentablemente, tengo que informarte que no es algo del pasado: lo sigue siendo para mucha gente”, dijo. Y fue directo: “Todavía (Gustavo) Cordera sigue cantando ‘Monzón, Barreda y Cordera matan por amor’”, citó, en referencia a la estrofa ubicada en el tema “La argentinidad al palo” de Bersuit Vergarabat.

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Todavía persiste el intento de instalar que por amor se mata, que el femicidio puede justificarse. Y eso es aceptado, cantado y difundido por la radio”, insistió. Para el actor, eso refleja algo más profundo: una sociedad atravesada por una violencia institucional y discursiva que ciertos medios refuerzan al romantizar figuras como la de Barreda y convertirlas en héroes. “El victimario convertido en víctima”, cerró.

La película incluye una crítica explícita a ese mecanismo y fue ese enfoque el que lo llevó a aceptar el proyecto. “Está contada con la intencionalidad de darle voz a estas cuatro mujeres”, dijo. Uno de los ejes centrales del filme es el contraste entre el relato que dominó la historia pública del caso —el del propio Barreda y el de su defensa— y el de las víctimas, que hasta ahora no había tenido espacio. Margarita Páez y Maité Lanata, que interpretan a las hijas, hablaron con amigas de las chicas asesinadas. Una de ellas asistió al estreno y dejó una frase que resume todo: “Nosotros no podíamos hacer el duelo de nuestras amigas porque nos decían que éramos amigas de las que le rompieron los quinotos a Barreda en su casa”.

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El tráiler de Barreda, la película con Luis Machín y Carla Peterson

Para construir al personaje, el actor se documentó a fondo. Escuchó grabaciones del propio Barreda, revisó las declaraciones de los novios de las víctimas durante el juicio y leyó el libro Conchita, de Rodolfo Palacios, en el que el periodista entrevistó al femicida en su casa de Belgrano junto a su segunda pareja. El objetivo no era imitarlo, sino leerlo entre líneas. De ese trabajo surgió una hipótesis: Barreda era una persona de narcisismo extremo, incapaz de sentir, con una habilidad notable para concentrar la atención. “Él decía que si viviera otra vez le gustaría ser galán de cine o director técnico de fútbol”, recordó Machín. La frialdad que exhibió en las grabaciones posteriores al crimen fue, para el actor, la confirmación de esa lectura.

Machín también describió una premeditación meticulosa. Barreda hizo un curso de criminalística para averiguar si la pena por matar a una o a cuatro personas era la misma. Días antes del crimen, practicó tiro contra un árbol. Y eligió un momento preciso: ese domingo en que sus hijas irían a almorzar a la casa familiar antes de mudarse definitivamente con sus novios. “Él persiguió el interés por conservar esa casa hasta el final de sus días”, sostuvo el actor, como una de las claves del móvil.

Un hombre con gafas, gabardina gris y corbata estampada está sentado con las manos cruzadas frente a un micrófono, rodeado de otras personas
El actor Luis Machín, caracterizado como Ricardo Barreda en una escena del juicio (Prime Video)

Barreda murió en un geriátrico de la provincia de Buenos Aires, sin revelar su verdadera identidad, luego de que su segunda mujer —quien se había enamorado de él mientras estaba preso y se lo llevó a vivir a su casa al salir en libertad— lo denunciara por violencia y lo hiciera echar.

Machín fue directo sobre una incomodidad que lo acompaña: en una sociedad menos violenta, la película debería llevar los nombres de Gladys, Adriana, Cecilia y Beba, las cuatro mujeres asesinadas. “La información se vende, no se da”, dijo, y reconoció que el nombre Barreda funciona como gancho en el mercado. “Apunto a que la sociedad de a poco vaya liberándose de esas cosas y que en otro momento esta película tenga el nombre de ellas”, concluyó.

La entrevista completa a Luis Machín

Luis Machín, actor protagonista de la película Barreda, en Infobae en Vivo

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