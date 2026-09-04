Estados Unidos

Donald Trump condicionó el futuro del comercio exterior de Estados Unidos a que la Reserva Federal baje las tasas de interés

El mandatario dijo que el vínculo de Washington con las naciones que registran superávit frente a su país se cortará si el banco central no rebaja el tipo: “EEUU tiene un crédito más sólido que hace poco tiempo”, argumentó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)
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El presidente Donald Trump amenazó este viernes con dejar de comerciar con los países con los que Estados Unidos tiene un déficit, a menos que la Reserva Federal baje las tasas de interés, tras unos buenos resultados en el informe mensual de empleo.

BAJEN LA TASA O DEJARÉ DE COMERCIAR CON LOS PAÍSES CON LOS QUE TENEMOS UN DÉFICIT”, indicó en su plataforma Truth Social.

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Tras la divulgación de los datos de empleo, el presidente de Estados Unidos pidió que la Reserva Federal baje las tasas de interés. “Se acaban de anunciar cifras de empleos increíbles, que superan todas las estimaciones (¡excepto la mía!) por el doble y el triple. ¡Y aún no han visto nada! LOS EMPLEADORES AÑADIERON 162.000 EMPLEOS EN AGOSTO. ¡Bajen las tasas de interés porque EEUU tiene un crédito mucho más sólido que hace poco tiempo! UN PAÍS FUERTE SIGNIFICA UNA TASA DE INTERÉS MÁS BAJA: ES UN MEJOR CRÉDITO… ¡Muy simple!“, expresó.

Y siguió: “Deberíamos tener la TASA MÁS BAJA de cualquier país del mundo, como en los viejos tiempos. Sin que Estados Unidos accediera a permitirles sus grandes superávits, y podríamos detener eso de inmediato, ¡ya no se les consideraría una ÉLITE financiera! ¡BAJEN LA TASA O DEJARÉ DE COMERCIAR CON LOS PAÍSES CON LOS QUE TENEMOS UN DÉFICIT, algo que la Corte Suprema de EEUU, en su ridícula y muy costosa decisión sobre aranceles, reconoció enfáticamente que el Presidente tiene derecho absoluto a hacer! ¡ES MEJOR QUE LOS ARANCELES! La Junta de la Reserva Federal, con su nuevo y gran líder, debe espabilar: ¡Debe ser patriota por una vez! Las altas tasas de interés ponen a Estados Unidos en una desventaja muy injusta, ¡Y no lo permitiré!“, completó.

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Texto de una publicación realizada por Donald J. Trump en la plataforma Truth Social sobre empleo y política económica
El mensaje de Donald Trump en la red Truth Social

Los dichos de Trump llegaron luego de que se conociera que el empleo en Estados Unidos creció en 162.000 puestos de trabajo en agosto, muy por encima de lo que esperaban los analistas, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,1%.

El empleo se expandió en los sectores de restaurantes y bares, y la educación pública local se recuperó tras la contracción sufrida el mes anterior, informó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos en un comunicado. Las revisiones de datos anteriores añadieron 55.000 puestos a las nóminas de junio y julio.

La contratación mostró altibajos a lo largo del año, a dos meses de las elecciones legislativas de medio término, en momentos en que los votantes muestran malestar por la economía y, en particular, por el elevado costo de vida.

Las empresas enfrentan una escasez de trabajadores, producto de la política migratoria del presidente Donald Trump y del retiro de la generación de los baby boomers (la generación de personas nacidas entre 1946 y 1964) y algunas responden con el uso de tecnología para tareas que antes realizaban personas. Sin embargo, los empleadores se muestran reticentes a despedir al personal que ya tienen, por lo que la mayoría de los estadounidenses goza de una inusual seguridad laboral y el desempleo se mantiene bajo.

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