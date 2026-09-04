“¿Quién es el verdadero Enzo Fernández?“: la polémica columna en un prestigioso diario sobre el argentino tras su fichaje récord en Manchester City

Enzo Fernández posa con la camiseta número 17 del Manchester City, su nuevo club (@ManCityES)

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Enzo Fernández fue traspasado del Chelsea al Manchester City por 162 millones de dólares y volverá a trabajar con Enzo Maresca en una operación que igualó el récord británico de fichajes, mientras su llegada reactiva una discusión que acompaña toda su carrera: la distancia entre el futbolista decisivo que describen entrenadores, compañeros y allegados, y la figura conflictiva que dejó episodios de sanciones, insultos y controversias públicas. El argentino está en boca de todos y un prestigioso periódico norteamericano publicó una polémica columna titulada: “¿Quién es el verdadero Enzo Fernández?“.

“Es uno de los futbolistas más polémicos de la Premier League. Los críticos lo describen como alguien con alma de carterista, que representa lo peor de la selección argentina y a quien resulta difícil querer, a pesar de su indudable talento. Mientras tanto, sus admiradores argumentan que ‘el verdadero Enzo’ no merece su imagen de chico malo, ni los abucheos y las vilipendios que ha recibido desde que Argentina cayó derrotada, luchando hasta el final, en la Copa del Mundo”, es el inicio de la nota publicada por el periodista inglés Daniel Taylor en The Athletic, sección deportiva del New York Times.

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La cifra del pase reabrió la pregunta sobre su valor deportivo y simbólico y el medio citado reconstruyó ese debate a partir de testimonios de jugadores, técnicos, amigos y personal de clubes que trataron al mediocampista y coincidieron en dos rasgos: su nivel competitivo y una personalidad capaz de generar adhesión y rechazo con la misma intensidad.

Entre las “manchas de su reputación” se enumeró en el artículo su aparición en un video cantando un cántico racista y homófobo contra Francia tras ganar la Copa América de 2024 y la expulsión en la última final de Copa del Mundo ante España. Otro tramo de esta publicación reza: “No todos tienen una opinión tan positiva sobre su influencia. Una de las quejas sobre Fernández es que tiende a culpar demasiado rápido a otros si comete algún error. Otra fuente lo describió como ‘un placer tenerlo cerca’, aunque también expresó dudas sobre su capacidad de liderazgo, de motivar a quienes lo rodean y de controlar sus propias emociones, como se vio en la final del Mundial. El número de tarjetas amarillas que ha acumulado en Inglaterra, incluidas 14 por protestar (la mayor cantidad de cualquier jugador del Chelsea desde el inicio de la temporada 2022-23), fue motivo de preocupación”.

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Enzo, otra vez en el foco de la polémica (AP Foto/Abbie Parr)

El conflicto con el Chelsea escaló a comienzos de abril, cuando fue suspendido por dos partidos tras una entrevista con ESPN en la que criticó decisiones del club y que la institución interpretó como una invitación al Real Madrid para ficharlo. Fuentes citadas por el medio señalaron que estaba golpeado por la eliminación en la Liga de Campeones ante París Saint Germain, que se impuso por un global de 8-2 en los octavos de final.

La conexión con Enzo Maresca aparece como una de las claves del traspaso. Fernández era considerado uno de los tres futbolistas más cercanos al técnico italiano, junto con Marc Cucurella y Moisés Caicedo, y no encajó bien su salida, lo que derivó en fricciones con Liam Rosenior cuando asumió como nuevo entrenador. Según el diario estadounidense, esas tensiones no se tradujeron en una confrontación abierta, pero sí en divisiones internas en el vestuario a medida que avanzaba el ciclo de Rosenior. Además, recordaron que tuvo cruces con ex jugadores del Chelsea que habían decidido marcharse con la institución cuando le tocó enfrentarlos con sus nuevos equipos. Y también que generó disgusto en Rui Costa, presidente del Benfica, cuando tomó la decisión de pegar el portazo y no jugar más en el club portugués.

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Su dificultad para hablar inglés también limitó la construcción de otra narrativa en el país donde jugó casi cuatro años. Nunca concedió una entrevista extensa en ese idioma durante su etapa en el Chelsea, una rareza para un jugador de ese rango y otra razón por la que su historia personal sigue siendo poco conocida para buena parte del público angloparlante.

Finalmente, trazaron un paralelismo con un compatriota de fuerte carácter que también pasó por Manchester City como Carlos Tevez: “Algunos aficionados podrían ver similitudes con él, otro argentino que podía ser brillante en el campo pero polémico si alguna vez pensaba que las cosas no le salían bien. Sin embargo, Maresca no tiene por qué preocuparse por sufrir el mismo tipo de escándalo que destrozó la relación entre Tevez y el anterior técnico italiano del City, Roberto Mancini. Al fin y al cabo, fue Maresca quien transformó a Fernández, de un creador de juego a un jugador que llegaba tarde al área y representaba una mayor amenaza de gol, terminando la temporada pasada solo por detrás de João Pedro como máximo goleador del Chelsea”.

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