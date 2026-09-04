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AFA anunció al nuevo gerente de selecciones nacionales y presentó al vocero de la presidencia

Joaquín Orlando se hará cargo del puesto tras el fallecimiento del histórico Omar Souto. Además, Tapia tendrá su portavoz

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto a Joaquín Orlando
El presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto a Joaquín Orlando
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La Asociación del Fútbol Argentino informó que Joaquín Orlando asumió como gerente de Selecciones Nacionales. Según el comunicado publicado este viernes, Orlando llega al cargo tras trabajar en el ámbito deportivo, con experiencia en la conducción de equipos y en tareas de organización, logística y planificación de eventos. Al mismo tiempo, el presidente Claudio Tapia presentó a Diego Hernán Bertuccelli como su nuevo vocero.

“La Asociación del Fútbol Argentino informa que, en el día de la fecha, asume el cargo de Gerente de Selecciones Nacionales, el Sr. Joaquín Orlando. El flamante Gerente del área viene de trabajar en el ámbito deportivo con una vasta trayectoria en liderar grandes equipos en cuestiones de organización, logística y planificación de eventos importantes. Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, mencionó la publicación oficial de la AFA.  

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Por otra parte, Chiqui Tapia anunció en sus redes sociales que Diego Hernán Bertuccelli será su vocero. El presidente de la AFA oficializó así la incorporación de una figura destinada a la comunicación directa de su gestión. El designado es un empresario de 52 años que, según su perfil de Instagram, se define como asesor, productor y consultor en estrategias de marketing digital. Aunque la Casa Madre ya tuvo funcionarios con tareas similares, como Ernesto Cherquis Bialo entre 2008 y 2014 durante el mandato de Julio Grondona, en este caso la función será de vocero de Tapia y no de la AFA como institución.

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