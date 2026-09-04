Política

Juan Grabois apoyó la propuesta del Gobierno sobre Malvinas: “Todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien”

El diputado de Unión por la Patria respaldó los anuncios aunque remarcó que representan un cambio de 180 grados con respecto a lo que el propio Ejecutivo pregonaba hasta hace poco

Guardar
Debate entre Javier Milei y Juan Grabois
Con chicanas, el diputado Juan Grabois respaldó los anuncios de Milei en torno a la cuestión Malvinas

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois respaldó con críticas los anuncios de Javier Milei por el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. Con su sorna habitual, el dirigente de Patria Grande calificó que el paquete de medidas como un “bienvenido cambio de 180 grados de Milei”, que “pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina”.

Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien”, dijo Grabois, al compartir su reacción desde su cuenta personal de X, tras la cadena nacional del Presidente, donde anunció la aplicación de sanciones a las petroleras británicas y el avance de la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

PUBLICIDAD

El legislador nacional, que coincidió esta vez con el referente libertario, destacó que ahora el jefe de Estado considere que “los ‘kelpers’ son efectivamente población implantada y no les asiste el derecho a la autodeterminación. Ganamos la batalla cultural”, remarcó, al diferenciarse con matices de otros dirigentes opositores, que resaltaron el “oportunismo” del jefe de Estado y las contradicciones de Milei en los últimos 3 años de gestión.

Posteo de Juan Grabois sobre los anuncios de Milei en relación a Malvinas
La publicación de Juan Grabois en redes sociales

Sin embargo, en el mismo mensaje convocó a permanecer en alerta, dada la orientación política del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y su alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Ahora no seamos inocentes porque, diría Jauretche, la cuestión no es cambiar de collar sino dejar de ser perros”, agregó.

PUBLICIDAD

“Hay que estar muy atento de que la base de Ushuaia no se la dejen a los yankees -continuó- y que Milei no vuelva a su pasada postura entreguista cuando se termine el problema de money entre su papi Trump y los británicos por el financiamiento del colonialismo en Medio Oriente”.

Las medidas anunciadas por Milei

Anoche, el anuncio de Javier Milei incluyó un conjunto de acciones que apuntan a fortalecer la posición de la Argentina en las Malvinas, como la implementación de sanciones para petroleras británicas y proveedores que trabajen en la zona del archipiélago en disputa. Esas compañías no podrán operar en la Argentina y podrían afrontar un juicio en ausencia. El Presidente también dictó un DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa y construir una base militar en Tierra del Fuego.

Milei comunicó las medidas en una cadena nacional emitida, tras una visita a Chile. En su discurso, el presidente consideró que el Reino Unido se encuentra en “un camino de declive”, mientras que la Argentina tiene un “futuro floreciente”.

En ese marco, hizo un llamado a los “amigos de la Argentina” a no “mirar para otro lado”, en alusión en particular a la gestión de la Casa Blanca. Puntualmente, le agradeció a los Estados Unidos y dijo que en el país de Donald Trump “evalúan el cambio de posición” respecto de Malvinas, declaraciones que fueron celebradas por los libertarios.

Javier Milei habla en cadena nacional por la causa Malvinas

Estados Unidos está revaluando su posición histórica con relación a Malvinas. Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica, que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir”, recalcó.

El lunes, Trump fue consultado por la BBC en una rueda de prensa sobre si estaba revisando la postura de EEUU respecto a las Islas Malvinas y respondió: “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”. La Casa Blanca enfrenta un vínculo bilateral en tensión con el Reino Unido, por la falta de apoyo militar en la escalada bélica con Irán.

“Ahora confiamos en que esos mismos aliados estarán de nuestro lado en el reclamo legítimo y pacífico que hoy impulsamos”, afirmó el Presidente, y dijo que “en el mundo corren vientos de cambio favorables” al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Tras los anuncios, cayeron las acciones de Rockhopper y Navitas, dos de las petroleras con proyectos de explotación de hidrocarburos en la cuenca de las Islas Malvinas.

Temas Relacionados

Javier MileiIslas MalvinasJuan Graboisúltimas noticiasDefensa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Oportunismo”, “payasada” y “demagogia”: la oposición más dura criticó a Javier Milei por Malvinas

Referentes peronistas, de izquierda y radicales cuestionaron los anuncios, señalaron contradicciones en la política exterior y reclamaron medidas concretas frente al avance británico en el Atlántico Sur

“Oportunismo”, “payasada” y “demagogia”: la oposición más dura criticó a Javier Milei por Malvinas

Detrás del anuncio de Milei por Malvinas: el regreso de la confrontación, las especulaciones electorales y el pacto de silencio para generar expectativa

El discurso marcó el retorno de Santiago Caputo a un tema central para el Gobierno. Satisfacción por el nuevo clima de choque con Gran Bretaña y la búsqueda de unidad nacional para un oficialismo que pierde apoyos, pero también interna

Detrás del anuncio de Milei por Malvinas: el regreso de la confrontación, las especulaciones electorales y el pacto de silencio para generar expectativa

“Malvinas como política de Estado”: el reclamo para sostener una estrategia más allá de los gobiernos

El abogado y especialista en la causa Malvinas, Juan Augusto Rattenbach, respaldó el enfoque del Gobierno y sostuvo que el reclamo de soberanía debe mantenerse como una política de Estado

“Malvinas como política de Estado”: el reclamo para sostener una estrategia más allá de los gobiernos

Pato Galmarini: “A Milei no le creo absolutamente nada, es la continuidad de los golpes militares por otros medios”

El ex secretario de Deportes se mostró crítico con el Presidente tras la cadena nacional sobre Malvinas. “Este tipo habla de Malvinas y después reivindica a Pinochet”, sostuvo. Además, habló sobre su relación con Moria y la serie

Pato Galmarini: “A Milei no le creo absolutamente nada, es la continuidad de los golpes militares por otros medios”

Qué plantea la Ley 26.659, la norma que Milei quiere reformar para endurecer las sanciones a las petroleras que operan en Malvinas

Aprobada por unanimidad en 2011 e impulsada por el cineasta Fernando “Pino” Solanas, la legislación ya prevé inhabilitaciones de hasta 20 años y prisión de hasta 15 años. El gobierno busca ampliar su alcance a proveedores, accionistas y directores

Qué plantea la Ley 26.659, la norma que Milei quiere reformar para endurecer las sanciones a las petroleras que operan en Malvinas

DEPORTES

AFA anunció al nuevo gerente de selecciones nacionales y presentó al vocero de la presidencia

AFA anunció al nuevo gerente de selecciones nacionales y presentó al vocero de la presidencia

Franco Colapinto estrenó las actualizaciones de su Alpine y firmó una primera jornada positiva en el Gran Premio de Italia

Noel Gallagher llenó de elogios a Enzo Fernández por su decisión de firmar con Manchester City: “Es el tipo de jugador que querés tener”

“¿Quién es el verdadero Enzo Fernández?“: la polémica columna en un prestigioso diario sobre el argentino tras su fichaje récord en Manchester City

Grave escándalo en la Fórmula 1: Briatore acusó a McLaren de regalarle dos autos a un juez del Caso Gasly y se cruzó con el jefe rival en plena conferencia

TELESHOW

Luis Machín habló de su rol como Barreda y apuntó contra Gustavo Cordera: “Se intenta instalar que se mata por amor”

Luis Machín habló de su rol como Barreda y apuntó contra Gustavo Cordera: “Se intenta instalar que se mata por amor”

Luego de acercarse a Charlotte, Mariana Nannis habló de su vínculo con Alex Caniggia: “Dicen cada barbaridad...”

La confesión de Adolfo Cambiaso que sorprendió a Mario Pergolini: “Estoy todo roto”

Lowrdez de Bandana le contestó a quienes la criticaron: “Busquen modelos o métanse en otro perfil si no les gusta”

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

INFOBAE AMÉRICA

Ran Telem, el creador de la serie israelí que inspiró ‘Homeland’: “Si el personaje está bien construido, es él quien te cuenta el argumento”

Ran Telem, el creador de la serie israelí que inspiró ‘Homeland’: “Si el personaje está bien construido, es él quien te cuenta el argumento”

Una salvadoreña que emigró a los 11 años vuelve al país para impulsar su marca de cosméticos

Una nave espacial llegó a Mercurio y busca resolver si el planeta ayudó a formar nuestra luna

El pronóstico para el Día del Trabajo anticipa una despedida tormentosa del verano con lluvias, calor y tormentas en Estados Unidos

Robo de 77 kilos de plata habría motivado el asesinato de empresario suizo-español en Panamá