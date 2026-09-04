Juan Grabois apoyó la propuesta del Gobierno sobre Malvinas: “Todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien”

Guardar

Con chicanas, el diputado Juan Grabois respaldó los anuncios de Milei en torno a la cuestión Malvinas

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois respaldó con críticas los anuncios de Javier Milei por el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. Con su sorna habitual, el dirigente de Patria Grande calificó que el paquete de medidas como un “bienvenido cambio de 180 grados de Milei”, que “pasó de soquete colonizado a recuperar la posición histórica de la Argentina”.

“Aunque sea el peor gobierno del mundo, todo lo que se haga contra el inglés invasor está bien”, dijo Grabois, al compartir su reacción desde su cuenta personal de X, tras la cadena nacional del Presidente, donde anunció la aplicación de sanciones a las petroleras británicas y el avance de la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

PUBLICIDAD

El legislador nacional, que coincidió esta vez con el referente libertario, destacó que ahora el jefe de Estado considere que “los ‘kelpers’ son efectivamente población implantada y no les asiste el derecho a la autodeterminación. Ganamos la batalla cultural”, remarcó, al diferenciarse con matices de otros dirigentes opositores, que resaltaron el “oportunismo” del jefe de Estado y las contradicciones de Milei en los últimos 3 años de gestión.

La publicación de Juan Grabois en redes sociales

Sin embargo, en el mismo mensaje convocó a permanecer en alerta, dada la orientación política del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y su alianza con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Ahora no seamos inocentes porque, diría Jauretche, la cuestión no es cambiar de collar sino dejar de ser perros”, agregó.

PUBLICIDAD

“Hay que estar muy atento de que la base de Ushuaia no se la dejen a los yankees -continuó- y que Milei no vuelva a su pasada postura entreguista cuando se termine el problema de money entre su papi Trump y los británicos por el financiamiento del colonialismo en Medio Oriente”.

Las medidas anunciadas por Milei

Anoche, el anuncio de Javier Milei incluyó un conjunto de acciones que apuntan a fortalecer la posición de la Argentina en las Malvinas, como la implementación de sanciones para petroleras británicas y proveedores que trabajen en la zona del archipiélago en disputa. Esas compañías no podrán operar en la Argentina y podrían afrontar un juicio en ausencia. El Presidente también dictó un DNU para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa y construir una base militar en Tierra del Fuego.

PUBLICIDAD

Milei comunicó las medidas en una cadena nacional emitida, tras una visita a Chile. En su discurso, el presidente consideró que el Reino Unido se encuentra en “un camino de declive”, mientras que la Argentina tiene un “futuro floreciente”.

En ese marco, hizo un llamado a los “amigos de la Argentina” a no “mirar para otro lado”, en alusión en particular a la gestión de la Casa Blanca. Puntualmente, le agradeció a los Estados Unidos y dijo que en el país de Donald Trump “evalúan el cambio de posición” respecto de Malvinas, declaraciones que fueron celebradas por los libertarios.

PUBLICIDAD

“Estados Unidos está revaluando su posición histórica con relación a Malvinas. Esta amenaza no es inocua. Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en la Argentina tiene un socio confiable, alineado con los valores occidentales, en una posición de relevancia estratégica, que puede ser un aliado valioso en las décadas por venir”, recalcó.

El lunes, Trump fue consultado por la BBC en una rueda de prensa sobre si estaba revisando la postura de EEUU respecto a las Islas Malvinas y respondió: “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”. La Casa Blanca enfrenta un vínculo bilateral en tensión con el Reino Unido, por la falta de apoyo militar en la escalada bélica con Irán.

PUBLICIDAD

“Ahora confiamos en que esos mismos aliados estarán de nuestro lado en el reclamo legítimo y pacífico que hoy impulsamos”, afirmó el Presidente, y dijo que “en el mundo corren vientos de cambio favorables” al reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.

Tras los anuncios, cayeron las acciones de Rockhopper y Navitas, dos de las petroleras con proyectos de explotación de hidrocarburos en la cuenca de las Islas Malvinas.

PUBLICIDAD