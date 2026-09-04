Alerta por un popular juguete vendido en Amazon: retiran casi 8.000 unidades por riesgo de obstrucción intestinal

La CPSC retiró del mercado cerca de 8.000 juguetes Squeezy Dumplings de GIHNJSI por el riesgo que presentan las bolitas de agua para los niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) retiró del mercado cerca de 8.000 juguetes Squeezy Dumplings de GIHNJSI por los riesgos que presentan las bolitas de agua que contienen. El organismo advirtió que, si un niño las ingiere, pueden expandirse dentro de su cuerpo y provocar atragantamiento u obstrucciones intestinales.

La medida se publicó el 3 de septiembre de 2026 e involucra juguetes vendidos a través de Amazon.com entre mayo y junio de este año. La empresa Xiamen Liuhui Electric Technology Co., Ltd., que opera bajo el nombre comercial Chenyuanhui, comercializó las unidades por cerca de USD 20.

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La CPSC indicó que no recibió informes de incidentes ni lesiones relacionados con estos productos antes de comunicar el retiro. Pese a la ausencia de casos reportados, el organismo ordenó interrumpir el uso de los juguetes y habilitó un mecanismo para que los compradores soliciten un reembolso completo.

Retiro de Squeezy Dumplings de GIHNJSI: cuáles son los juguetes afectados

El retiro alcanza a los juguetes Squeezy Dumplings, identificados con la marca GIHNJSI. Son pelotas blandas, redondas y traslúcidas que contienen bolitas de agua, partículas similares a brillo y caras de dibujos animados en su superficie.

Los productos se presentan dentro de un recipiente plástico color beige, diseñado con la forma de una vaporera de bambú. Esa presentación es uno de los elementos centrales para reconocer las unidades incluidas en la medida de seguridad.

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El envase cuenta con una etiqueta removible en la que aparecen las leyendas “SQUEEZY DUMPLINGS” y “SQUEEZE ME”. La CPSC aclaró que los juguetes no tienen inscripciones, códigos ni otras marcas impresas directamente sobre el producto.

Ese dato resulta relevante para los consumidores que hayan separado el juguete de su empaque. En esos casos, la identificación depende de las características físicas de la esfera: debe ser transparente, redonda, flexible y tener bolitas de agua y partículas brillantes dentro.

La agencia federal no difundió una lista de colores, variantes o modelos adicionales. Tampoco precisó si todos los recipientes vendidos por la empresa tenían diferencias en su tamaño o diseño. La descripción oficial se concentra en la pelota con rostro de caricatura y el contenedor beige con forma de vaporera.

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El retiro de los Squeezy Dumplings de GIHNJSI se publicó el 3 de septiembre de 2026 e incluyó unidades vendidas en Amazon.com entre mayo y junio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las bolitas de agua de los juguetes pueden ser peligrosas para los niños

El riesgo señalado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor está relacionado con la presencia de bolitas de agua dentro de los juguetes. De acuerdo con el aviso oficial, estos elementos pueden aumentar de tamaño después de ser ingeridos.

La expansión dentro del organismo puede derivar en riesgos de ingestión, atragantamiento y obstrucción intestinal. La CPSC advirtió que esas situaciones pueden ocasionar malestar intenso, vómitos y deshidratación.

El comunicado también incluyó el riesgo de muerte entre las posibles consecuencias para un niño. La agencia no describió en el aviso un caso puntual vinculado con los Squeezy Dumplings, sino que detalló el peligro que implican las bolitas cuando ingresan al cuerpo.

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La advertencia diferencia este riesgo de un accidente limitado al momento de jugar. El problema puede continuar después de la ingestión, ya que las bolitas absorben líquido y se expanden dentro del organismo.

La información oficial no especificó qué cantidad de bolitas podría provocar una obstrucción ni indicó un período estimado para la aparición de síntomas. Tampoco ofreció pautas médicas para familias que sospechen que un niño ingirió parte del juguete.

Dónde se vendieron los Squeezy Dumplings retirados por la CPSC

Los Squeezy Dumplings incluidos en el retiro se comercializaron exclusivamente por internet, a través de Amazon.com. La venta se extendió desde mayo hasta junio de 2026, según informó la CPSC.

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El comunicado no menciona tiendas físicas, distribuidores locales ni cadenas comerciales asociadas con el producto. Tampoco identifica estados, ciudades o regiones específicas de Estados Unidos en las que se hayan concentrado las ventas.

La venta en Amazon.com implica que las unidades pudieron llegar a compradores de distintos lugares del país mediante pedidos realizados en la plataforma. Sin embargo, la CPSC no informó la distribución geográfica de las cerca de 8.000 unidades alcanzadas por el retiro.

El precio de comercialización fue de alrededor de USD 20. La agencia no precisó si hubo descuentos, promociones o ventas en paquetes con otros artículos.

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La empresa señalada como vendedora es Xiamen Liuhui Electric Technology Co., Ltd., que utiliza el nombre comercial Chenyuanhui y tiene sede en China. El aviso oficial no atribuye a Amazon la responsabilidad por el retiro ni detalla qué medidas adoptó la plataforma frente a los compradores que adquirieron el juguete.

El número de identificación asignado por la CPSC a este caso es 26-738. Ese código permite localizar el anuncio dentro del registro público de retiros de productos de la agencia estadounidense.

La CPSC advirtió que las bolitas de agua de los juguetes pueden expandirse dentro del cuerpo tras la ingestión y causar atragantamiento u obstrucción intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pedir el reembolso por un Squeezy Dumplings de GIHNJSI

La CPSC indicó a los consumidores que deben dejar de utilizar los Squeezy Dumplings de inmediato. El remedio previsto por la empresa es un reembolso completo.

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Para acceder a la devolución del dinero, el comprador debe escribir “RECALLED” con un marcador permanente sobre el juguete. La misma palabra debe figurar también sobre el recipiente plástico beige que lo acompaña.

Luego, el consumidor debe desechar tanto la pelota como el contenedor. La empresa solicita una fotografía del producto descartado como parte del procedimiento para tramitar el reembolso.

La imagen debe enviarse al correo electrónico GIHNJSI_recall@163.com, administrado por Chenyuanhui. La información de contacto difundida por la CPSC se limita a esa dirección de correo electrónico.

El aviso no menciona un número telefónico, un formulario web ni un plazo máximo para presentar la solicitud. Tampoco indica si el comprador debe adjuntar comprobantes de pago, el número de orden de Amazon o datos de envío.

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La instrucción oficial establece que el consumidor debe marcar y descartar el producto antes de remitir la foto. Por ese motivo, quienes tengan una unidad deberían verificar primero si el juguete coincide con la descripción y las etiquetas detalladas en el aviso.

La CPSC no registró lesiones ni incidentes antes del retiro

En el apartado sobre incidentes y lesiones, la CPSC consignó que no se reportaron casos relacionados con los Squeezy Dumplings antes del anuncio del 3 de septiembre.

La ausencia de informes no modificó la evaluación del riesgo. La agencia basó la medida en el peligro potencial que representan las bolitas de agua si un niño las ingiere y estas se expanden dentro de su cuerpo.

El organismo no informó si recibió denuncias de defectos en el empaque, roturas en las pelotas o desprendimientos de las piezas internas. El texto tampoco señala si hubo inspecciones, análisis de laboratorio o advertencias previas a la empresa.

La decisión se tradujo en un retiro con reembolso para alrededor de 8.000 unidades vendidas durante dos meses. La recomendación de la CPSC es dejar de usar el artículo, identificarlo por sus características y completar el procedimiento solicitado por Chenyuanhui para recuperar el dinero.