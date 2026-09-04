El Salvador

La amenaza del fin del TPS para los salvadoreños: entre el regreso forzado y la fractura familiar

La posible pérdida de protección migratoria para miles de salvadoreños reabre el temor a separaciones familiares, mientras las remesas continúan sosteniendo hogares a ambos lados de la frontera

Siluetas de una familia bajo un escudo agrietado compuesto por documentos con las siglas TPS, en medio de una lluvia intensa.
Una familia se resguarda bajo un escudo formado por documentos del TPS que presenta grietas bajo una lluvia intensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Estatus de Protección Temporal (TPS) representa uno de los ejes más sensibles en la agenda política y social de la migración centroamericana.

Para miles de salvadoreños, la continuidad de esta medida marca la diferencia entre la estabilidad cotidiana o el riesgo inminente de un retorno forzado a un país del cual se alejaron hace más de dos décadas.

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Diseñado originalmente como un amparo humanitario, este estatus legal temporal ha extendido su vigencia mediante renovaciones periódicas, sumiendo a las familias en una constante incertidumbre administrativa sobre su permanencia legal en territorio estadounidense.

La investigadora, socióloga y profesora de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), Leisy Ábrego, explicó durante en el espacio de entrevista de YSUCA, la profunda inestabilidad que atraviesan los beneficiarios de este programa ante la falta de garantías definitivas sobre su futuro:

“El TPS para salvadoreños en este ciclo ha sido desde el 2001. Entonces, son familias que desde esa fecha, desde ese año, cada dieciocho meses han tenido que estar esperando viendo si se lo van a seguir ofreciendo, teniendo que pasar por todo el proceso, pagar para cada dieciocho meses poder volver a pedir ese permiso de trabajo y ahora de repente no tener respuesta, porque no ha quedado nada fijo, simplemente hay esperanza.”

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Leisy Ábrego, profesora de UCLA e investigadora sobre migración centroamericana, durante una entrevista en los estudios de YSUCA sobre los efectos de las políticas migratorias en las familias salvadoreñas (Cortesía: YSUCA).
Leisy Ábrego, profesora de UCLA e investigadora sobre migración centroamericana, durante una entrevista en los estudios de YSUCA sobre los efectos de las políticas migratorias en las familias salvadoreñas (Cortesía: YSUCA).

La prolongada permanencia de la diáspora amparada bajo esta figura ha permitido la consolidación de redes comunitarias, patrimonio y arraigo social. No obstante, la especialista enfatizó las implicaciones humanas y emocionales que genera el cambio intempestivo de las normativas de extranjería:

“Estas familias con TPS han tenido hijos allá, han comprado casa, han establecido su presencia en comunidades y tener que ver qué hacer con todo eso, si regresarse con todas sus familias o si van a separarse.”

La migración como experiencia familiar transnacional en El Salvador

Más allá del análisis cuantitativo y el impacto financiero que la diáspora genera en los indicadores macroeconómicos, la migración salvadoreña constituye un fenómeno profundamente afectivo.

La distancia física prolongada transforma las dinámicas del hogar, reconfigura las relaciones de crianza y demanda la adaptación de los roles de género, obligando a madres y padres a sostener vínculos parentales a miles de kilómetros mediante plataformas de comunicación remota.

Durante la entrevista, Leisy Ábrego subrayó que el volumen constante de divisas captado por la economía nacional a través de las transferencias familiares no debe interpretarse únicamente como una cifra estadística, sino como el resultado directo del esfuerzo físico y personal de quienes integran estas estructuras familiares divididas:

En ese sentido, las políticas de control fronterizo y la falta de estatus legal en el país de destino incrementan sustancialmente los costos económicos y emocionales de la separación.

Al no contar con permisos de reingreso o mecanismos de regularización, los migrantes se ven imposibilitados de visitar a sus parientes, prolongando la ausencia física durante décadas y afectando directamente el desarrollo emocional de la niñez y juventud que permanece en el país de origen.

Ilustración de una mujer sosteniendo un teléfono a la izquierda y un niño junto a una anciana observando una pantalla a la derecha.
Una mujer se comunica mediante un teléfono inteligente con un niño y su abuela ubicados en América Central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, la investigación de Ábrego evidencia la disparidad entre la contribución económica de estas familias y la recepción social que experimentan localmente. En el ámbito cotidiano salvadoreño, las familias transnacionales enfrentan con frecuencia prejuicios y lecturas reduccionistas sobre las causas de la separación y el uso del dinero recibido, relegando la complejidad estructural a estigmas sociales que afectan a los menores en edad escolar.

Frente a esta problemática, la académica instó a modificar la narrativa pública y los prejuicios hacia los jóvenes que crecen en hogares separados por la vía migratoria, señalando la urgencia de otorgar el contexto social y económico adecuado a esta realidad nacional.

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