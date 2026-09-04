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Luego de acercarse a Charlotte, Mariana Nannis habló de su vínculo con Alex Caniggia: “Dicen cada barbaridad...”

La mediática se refirió a la distante relación con su hijo y expresó su deseo de conocer a su nieta Venezia, que ya tiene tres años

Mariana Nannis dialogó sobre sus hijos, Alex Caniggia y Charlotte, así como sobre su nieta Venecia (El observador 1079)
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Mariana Nannis extraña a Alex Caniggia y dejó abierta la posibilidad de recomponer el vínculo con su hijo, lo que podría poner fin a una de las grandes grietas de la farándula. La mediática afirmó que seguirá disponible si él decide acercarse, mientras espera conocer a Venezia, su nieta, a quien todavía no vio.

En charla con Marina Calabró y Guido Zaffora en Calabró 1079, por El Observador, la exmujer de Claudio Caniggia sostuvo que la distancia no altera su lugar dentro de la familia. Allí, Nannis no describió una reconciliación ni dio detalles sobre contactos recientes, pero marcó una posición de espera. “Con Alexander, yo qué sé, ahí está, es mi hijo, va a ser mi hijo siempre”, respondió.

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Cuando el conductor quiso saber qué ocurriría si Alexander buscara retomar el contacto, Nannis respondió: “Cuando él se quiera acercar, yo acá estoy, soy su mamá”. Luego repitió que ese rol no cambia y sostuvo: “Siempre voy a ser su mamá”.

Charlotte Caniggia habló con su mamá, Mariana Nannis, en Gran Hermano Generación Dorada (Video: Telefe)

La declaración dejó en manos de Alex el posible acercamiento. Mariana no anunció una conversación pendiente, una reunión programada ni una gestión para volver a verse. Su mensaje fue que la puerta permanece abierta si su hijo decide dar ese paso.

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La entrevista avanzó hacia una pregunta más personal. Zaffora quiso saber si Nannis extrañaba a Alex, luego de que ella insistiera en que no le correspondía juzgar con quién estaba o qué decisiones tomaba su hijo.

La respuesta fue directa. “Obviamente que lo extraño, es mi hijo”, dijo Mariana. La declaración no estuvo acompañada por reproches ni por referencias a terceros. Nannis habló desde su condición de madre y separó ese afecto de la distancia actual. “Qué madre no extraña a un hijo”, agregó. Con esa frase, ubicó el conflicto en un terreno íntimo, sin explicar qué circunstancias llevaron a la ruptura ni cuánto tiempo lleva sin contacto con el mediático.

Charlotte Caniggia se quebró en Gran Hermano: Generación Dorada al hablar de la falta de afecto de Claudio Caniggia y Mariana Nannis (Video: Gran Hermano, Telefe)

Marina Calabró intervino entonces para recordar la cercanía que anteriormente existía entre Nannis y sus hijos. “Yo me los llevaba a todos lados a mis hijos. Siempre estaba 24/7”, afirmó, antes de bromear con que parecía “la esclava Isaura”. Ese recuerdo funcionó como contraste con la situación actual. Nannis no habló de una ruptura de afecto, sino de una separación que impide el contacto fluido con Alex y también con la hija de él.

Guido Zaffora mencionó entonces rumores sobre tensiones entre Mariana y sus hijos. Nannis cuestionó esas informaciones con una respuesta entre risas: “Dicen cada barbaridad... ¿Vas a creer todas las barbaridades que dicen? Imposible”, exclamó.

El contraste entre lo que dijo sobre Charlotte y lo que expresó sobre Alexander marcó dos situaciones distintas. Respecto de su hija, negó una pelea. Respecto de su hijo, admitió una distancia, aunque reafirmó que lo extraña y que espera un eventual acercamiento.

Alex Caniggia con cabello rubio platino, su hija Venezia y Melody Luz sonriendo a cámara, envueltos en batas de baño blancas, junto a una piscina
Alex Caniggia, Melody Luz y su hija Venezia, alejados de Mariana Nannis

El tema de la distancia con Alex derivó en una cuestión familiar que Nannis también abordó sin rodeos: su deseo de conocer a Venecia, la hija de Alexander con la bailarina Melody Luz, que ya tiene tres años. Guido Zaffora le preguntó si le gustaría verla: “Sí, obvio, es mi nieta, obviamente”, respondió Mariana, y señaló que la conocerá “el día que los demás me la quieran presentar”. Con esas palabras, dio a entender que depende de su hijo la posibilidad de que finalmente pueda conocer a la niña.

Mientras el vínculo con Alex continúa atravesado por la distancia, Mariana retomó el contacto público con Charlotte Caniggia, quien participa de Gran Hermano. La joven permanece dentro de la casa y solo puede recibir noticias del exterior cuando la producción dispone esas instancias. En las últimas horas, Nannis apareció a través de una comunicación con su hija y desde el comienzo del intercambio, el mensaje fue insistente: “Tenés que ganar, Charlotte”. La madre repitió esa idea en distintos tramos de la charla.

Charlotte y Alex Caniggia hablaron de sus diferencias

Mariana alentó a Charlotte a sostenerse dentro del certamen y a enfrentar las tensiones de la convivencia. “Aguantate a todas las locas y ganá, Charlotte, vamos, si vos podés”, insistió. Charlotte respondió con risas y emoción contenida. “Siempre ganadora, mamá, como vos me enseñaste”, contestó la participante, al asociar el pedido de su madre con una enseñanza recibida dentro de la familia.

La llamada también dejó ver que Mariana siguió la participación de su hija en el reality desde fuera de la Argentina. Desde Marbella, España, Mariana invitó a Charlotte a viajar cuando termine su paso por Gran Hermano. La propuesta fue concreta: “Venite y hacemos pijamada en el Hotel Palace, en Madrid”.

Mariana volvió a reforzar su deseo de que su hija gane la competencia: “Traé la copa a Marbella”, le pidió. La frase mantuvo la misma línea de aliento que había expresado desde el comienzo de la comunicación, quizás como un atajo para el reencuentro más esperado.

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