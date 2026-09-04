Mauro Icardi se reencontró con sus hijas tras el escándalo por los pasaportes: las versiones cruzadas del acuerdo

El reencuentro entre Mauro Icardi y sus hijas tras dos meses de distancia. La versión de la madre de Wanda Nara, Nora Colosimo

Guardar

Mauro Icardi volvió a ver a sus dos hijas después de dos meses de distancia. El futbolista compartió una cena con las niñas mientras se define su futuro tras el final de su contrato con Galatasaray, de Turquía, y mientras ultima detalles para poder salir de la Argentina.

La noticia surgió en LAM, el programa de América TV conducido por Ángel de Brito. Allí, Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, informó que el encuentro se produjo luego de que los adultos alcanzaran un acuerdo que permitió destrabar una situación atravesada por conflictos familiares, documentación extraviada y medidas judiciales.

PUBLICIDAD

El reencuentro ocurrió en medio de la disputa entre Wanda y Mauro. La cena no cerró los asuntos judiciales ni las diferencias acumuladas entre ambas partes, pero habilitó un contacto entre el jugador y sus hijas después de un período sin verse.

“La noticia es muy buena, me pone muy feliz”, afirmó la madre de Wanda Nara desde su flamante rol de angelita en el programa de de Brito. Poco después, precisó que el encuentro sería antes de que el futbolista dejara el país. “Finalmente, ahora las nenas se van con su papá a cenar”. En su relato, la posibilidad de la salida fue resultado de una conversación que Wanda Nara mantuvo con Icardi.

PUBLICIDAD

Según Colosimo, la empresaria intervino de forma directa para que sus hijas pudieran encontrarse con su padre. “Wanda habló y llegaron a un acuerdo, lo convenció”, sostuvo al describir el entendimiento que permitió la cena.

Elba Marcovechio, abogada de Mauro Icardi, acerca del reencuentro del futbolista con sus hijas tras dos meses de distancia (Desayuno Americano. América)

“Las nenas estaban enojadas con el papá”, aseguró la nueva panelista, y aseguró que esa reacción se relacionaba con lo ocurrido con los pasaportes de las menores, que habían quedado dentro de una cartera robada en Italia, lo que profundizó el desacuerdo entre los adultos y abrió una nueva instancia judicial.

PUBLICIDAD

Nora recordó el episodio ocurrido mientras se disputaba la final del Mundial: “Yo estaba en la casa y ese robo fue real”. Según su versión, los autores del robo se llevaron una cartera con los dos documentos de viaje de las niñas y “dos carteras más de Wanda”.

La panelista remarcó que en la vivienda había otros objetos que podrían haber sido robados. Sin embargo, el faltante de los pasaportes generó una dificultad concreta para resolver el traslado de las menores y dio paso a una disputa posterior.

PUBLICIDAD

“Ahí empezó toda la odisea”, resumió al describir las consecuencias del robo. La falta de los documentos obligó a iniciar gestiones para reemplazarlos y reunir autorizaciones necesarias para que las niñas pudieran volver a la Argentina.

Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijos en una vieja postal familiar

La situación no quedó reducida a la pérdida de pertenencias. La necesidad de tramitar nuevos pasaportes expuso el desacuerdo entre Wanda Nara y Mauro Icardi sobre las firmas requeridas para avanzar con la documentación de sus hijas.

PUBLICIDAD

El reencuentro fue presentado desde dos miradas. Por un lado, Colosimo destacó la gestión de Wanda para llegar a un acuerdo. Por otro lado, Elba Marcovecchio, abogada de Icardi, dio una explicación distinta sobre las condiciones que llevaron a la cena.

Consultada por el periodista Luis Bremer, no puso el acento en una gestión individual de Wanda Nara. Su declaración ubicó el reencuentro dentro de un proceso con intervención de organismos y profesionales que acompañan a las menores: “Fue un gran trabajo del Ministerio Público tutelar”, sostuvo en declaraciones a Desayuno Americano (América).

PUBLICIDAD

“Estoy muy feliz de este encuentro”, agregó, al referirse a la cena que el futbolista pudo compartir con las niñas. La declaración no aportó detalles sobre los pasos posteriores al encuentro. Su intervención se concentró en atribuir la posibilidad de la reunión al abordaje institucional y terapéutico.

Las dos versiones coincidieron en un punto: Mauro Icardi volvió a estar con sus hijas. Colosimo remarcó el acuerdo alcanzado por Wanda Nara, mientras Marcovecchio señaló la participación del Ministerio Público Tutelar, las terapias y las psicólogas. Como todo lo que rodea a este culebrón, cada hecho ofrece miradas opuestas y mil teorías, mientras el futbolista define su futuro profesional y la conductora se prepara para afrontar una nueva temporada en Masterchef Celebrity.

PUBLICIDAD