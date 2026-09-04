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Sol Abraham entró en crisis en Gran Hermano y un grito del exterior la rescató en su momento más difícil

Tras el encuentro con su familia que la dejó al límite, la participante recibió un mensaje de sus fanáticas cuando faltan apenas dos semanas para la final

Solange Abraham en el derecho a réplica de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe)
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Sol Abraham pasó de la angustia al alivio en cuestión de minutos dentro de Gran Hermano Generación Dorada, en un tramo del juego donde cada estímulo pesa el doble y cada emoción parece quedar amplificada. Después del derecho a réplica que la dejó completamente expuesta en lo anímico, la participante recibió un grito desde el exterior que le devolvió algo de aire justo cuando más lo necesitaba.

El mensaje, dirigido por sus seguidoras, llegó en un momento de desgaste emocional y reavivó el debate sobre su fortaleza en la recta final del reality.

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El saludo de Sol de GH para su hija

El encuentro con su hija, su sobrino, su mamá y su hermana la conectó de lleno con todo lo que viene acumulando desde hace meses de encierro. Lo que parecía ser un momento de contención terminó convirtiéndose en una escena en la que la jugadora se quebró anímicamente, porque la jugadora no pudo sostener la coraza que había mostrado hasta ahora.

Fue en ese contexto que terminó admitiendo que “no daba más”, una frase que generó preocupación inmediata entre quienes la apoyan desde afuera. El comentario no sonó a cansancio pasajero ni a simple desahogo: dejó la sensación de que Sol había tocado un límite emocional en el peor momento posible, cuando la definición del reality ya está en marcha y cualquier bajón puede jugar en contra.

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La reacción de su grupo de seguidores no tardó en aparecer. Con el temor de que pudiera aflojar justo en la recta final, alguien decidió acercarse a las inmediaciones de la casa para hacerle llegar un mensaje claro, corto y directo, de esos que en este tipo de programas pueden convertirse en un sacudón anímico.

Se escuchan los gritos de apoyo para Solange en GH

Lo que se escuchó fue contundente: “Sol, disfruta. Las Solangistas te protegen”. El mensaje fue suficiente para modificar el clima por completo. Aunque el momento no se vio al aire, sí empezó a circular con fuerza en redes sociales, donde muchos seguidores del programa reconstruyeron la secuencia y remarcaron el cambio inmediato en la actitud de la participante.

Según trascendió, por cuestiones de reglamento, Sol dejó el patio apenas escuchó el grito y volvió al interior de la casa. Antes de entrar, le mandó un beso a la cámara. Ese gesto fue leído como una señal directa hacia su gente, una manera de agradecer el apoyo recibido en un momento en el que estaba especialmente vulnerable.

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El próximo lunes será una fecha decisiva para la competencia

Desde que empezó esta edición de Gran Hermano, Sol se consolidó como una de las figuras centrales de esta edición. El personaje que construyó dentro de la casa le dio volumen al programa, aunque al mismo tiempo la dejó en un lugar incómodo para una parte del público. En varias ocasiones quedó asociada al papel de villana, una etiqueta que puede potenciar a cualquier jugador en términos televisivos, pero que resulta mucho más difícil de sostener cuando el encierro empieza a pesar de verdad.

El próximo lunes será una fecha decisiva para la competencia. Una de las cinco jugadoras que siguen en carrera deberá abandonar la casa en una instancia de placa positiva, un sistema en el que se queda quien más respaldo consiga del público y se va quien menos apoyo reúna.

Sol Abraham mostró su costado más vulnerable y recibió contención desde afuera de la casa
Sol Abraham mostró su costado más vulnerable y recibió contención desde afuera de la casa

En ese escenario, Sol sigue apareciendo como una de las participantes con chances de pelear arriba. Sin embargo, lo que pasó en las últimas horas dejó en claro que en esta etapa no alcanza solo con jugar: también hace falta resistir. Y en ese punto, el sostén emocional puede pesar tanto como la estrategia.

Por eso, el grito de sus fanáticas no fue un detalle menor. El mensaje apareció en el momento exacto en el que la jugadora más lo necesitaba. Cuando estaba golpeada, cuando había mostrado su costado más frágil y cuando empezaba a instalarse la duda sobre cómo iba a encarar los días decisivos que quedan por delante.

Con la final cada vez más cerca, el clima dentro de la casa cambia hora a hora. Y si algo quedó claro con este episodio, es que Sol todavía tiene aguante afuera y que ese respaldo, en el tramo más sensible del juego, puede ser mucho más que un mimo: puede ser el empujón que necesitaba para no caerse antes de tiempo.

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