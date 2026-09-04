Valores y fantasía rumbo a la Independencia: así serán los desfiles escolares de Xelafer 2026 en Guatemala

Más de 13.700 estudiantes desfilarán en Quetzaltenango del 10 al 16 de septiembre como parte del calendario estudiantil de Xelafer 2026. (Municipalidad de Quetzaltenango)

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Más de 13.700 estudiantes desfilarán por las calles de Quetzaltenango en cuatro jornadas que arrancan el 10 de septiembre, dentro del calendario estudiantil de Xelafer 2026.

La cifra supera cualquier edición reciente y refleja la envergadura que ha alcanzado la Feria Centroamericana de Independencia como punto de encuentro cívico y cultural del occidente de Guatemala.

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La participación se distribuye entre 100 establecimientos educativos públicos y privados, organizados este año en 12 distritos educativos, cinco más que en ediciones anteriores.

La Comisión de Desfiles de Xelafer informó que la ampliación busca mejorar la comunicación y la coordinación con cada centro educativo antes y durante las actividades.

Cronograma y recorridos de las jornadas escolares

El calendario de actividades estudiantiles dará inicio el 10 de septiembre con el recorrido del nivel primario bajo el tema “Valores”.

Música, cultura y tradición durante las festividades de la Independencia de Guatemala en la feria de Quetzaltenango: Xelafer. (Municipalidad de Quetzaltenango)

Esta primera jornada movilizará a 35 establecimientos y 5.852 estudiantes, quienes saldrán desde el parque Benito Juárez con dirección a la rotonda Tecún Umán.

Los organizadores definieron que los actos protocolarios de los eventos principales comenzarán a las 7:30 horas, para dar salida a las agrupaciones puntualmente a las 8:00 horas.

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El 11 de septiembre se desarrollará el desfile preprimario con la temática “Mundo de fantasía”, en el cual marcharán 38 establecimientos y 3.768 estudiantes desde el parque Benito Juárez hasta la plaza Japón.

La programación continuará el 15 de septiembre con el nivel medio bajo la consigna “Valores, fortaleciendo para un mejor futuro”, recorrido que sumará a 27 establecimientos y 4.130 estudiantes hasta la rotonda Tecún Umán.

Finalmente, las actividades culminarán el 16 de septiembre a las 9:00 horas con el desfile de carrozas, que partirá en la avenida La Independencia y finalizará en la misma rotonda.

Modificaciones organizativas y control disciplinario

Para coordinar la logística con las instituciones de la región, la organización amplió la estructura administrativa de siete a 12 distritos educativos.

El desfile de nivel primario abrirá las jornadas escolares el 10 de septiembre con 5.852 estudiantes y 35 establecimientos entre el parque Benito Juárez y la rotonda Tecún Umán. (Prensa Libre)

La Comisión de Desfiles de Xelafer explicó que esta medida permitirá mejorar los canales de comunicación y la articulación con cada centro participante.

En materia de orden, la normativa institucional fue reforzada para aplicar sanciones verbales y escritas ante eventuales incumplimientos de los alumnos o delegaciones.

Las autoridades prestarán especial atención a conductas catalogadas como graves, entre las que sobresale la prohibición del consumo de alcohol o cigarrillos durante los recorridos.

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Un pilar de tradición, cultura y economía en Quetzaltenango

La Feria Centroamericana de Independencia, conocida como Xelafer 2026, constituye uno de los acontecimientos culturales, cívicos y económicos de mayor relevancia en Guatemala. Formalizada en el siglo XIX, la festividad trasciende el esparcimiento comunitario para afirmarse como un espacio de identidad e integración regional en el istmo.

La Feria Centroamericana de Independencia impulsa la cultura y la economía de Guatemala con actividades como los Juegos Florales Hispanoamericanos, el certamen Umial Tinimit Re Xelajuj No'j y el aumento del turismo y la ocupación hotelera. (Municipalidad de Quetzaltenango)

Entre sus actividades destacan los Juegos Florales Hispanoamericanos y el certamen Umial Tinimit Re Xelajuj No’j, expresiones que promueven la literatura y la cultura maya quiché.

Espacios como el Teatro Municipal de Quetzaltenango albergan muestras de música y danza, mientras que el flujo de visitantes genera un importante incremento de la ocupación hotelera, el comercio local y los servicios en todo el occidente guatemalteco.

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Desde una perspectiva económica, la feria dinamiza de manera drástica el desarrollo del occidente del país. Durante estas fechas, la afluencia masiva de turismo nacional y extranjero impulsa la ocupación hotelera, el comercio local, la gastronomía y los servicios, generando una fuente vital de ingresos temporales y permanentes para cientos de familias.