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Noel Gallagher llenó de elogios a Enzo Fernández por su decisión de firmar con Manchester City: “Es el tipo de jugador que querés tener”

El músico ponderó el desembarco del mediocampista argentino al conjunto ciudadano

Noel Gallagher de frente con abrigo negro junto a un recuadro circular con el futbolista Enzo Fernández de espaldas con camiseta celeste
El músico Noel Gallagher elogió la incorporación de Enzo Fernández al Manchester City
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Noel Gallagher celebró la incorporación de Enzo Fernández al Manchester City y destacó la personalidad que, según él, el mediocampista argentino puede aportar al equipo. El músico británico, reconocido hincha del club, consideró que el flamante refuerzo reúne condiciones que el plantel necesitaba para competir en el centro del campo: intensidad, decisión y disposición para confrontar con los rivales.

Gallagher habló sobre el futbolista argentino luego del cierre del mercado de pases, que derivó en el arribo de Fernández desde Chelsea. En declaraciones a talkSPORT, el ex integrante de Oasis dejó claro qué valora más que sus condiciones técnicas. Su atención estuvo puesta en la actitud que el campeón del mundo exhibe dentro de la cancha y en la confianza con la que asumió su desembarco en el equipo.

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“Enzo es exactamente el jugador que necesitamos”, afirmó Gallagher. El artista sostuvo que el mediocampo de Manchester City requería un perfil capaz de elevar la confrontación física y mental en partidos de alta exigencia.

La llegada de Enzo Fernández abre una nueva etapa para el volante argentino, que tendrá la misión de adaptarse a una estructura con varias figuras ofensivas y mediocampistas de jerarquía. Para Gallagher, su aporte puede exceder las recuperaciones, los pases o la llegada al área: el valor diferencial estaría en su temperamento.

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El músico comparó el tipo de personalidad que busca en el mediocampo con la que representó Roy Keane durante su carrera. Aclaró que no pretende equiparar a Fernández con el histórico ex futbolista irlandés, pero sí remarcó que espera una cuota parecida de firmeza frente a los oponentes.

Enzo Fernández posa con la camiseta número 17 del Manchester City, su nuevo club (@ManCityES)
Enzo Fernández posa con la camiseta número 17 del Manchester City, su nuevo club (@ManCityES)

“Quiero un jugador del estilo de Roy Keane. No lo pongo al nivel de Roy Keane, pero quiero a alguien que se meta con los mediocampistas rivales”, expresó Gallagher. La referencia apuntó a la capacidad para sostener duelos físicos, marcar presencia y modificar el tono de un partido desde la disputa en la mitad de la cancha.

El hincha de Manchester City planteó que esa clase de futbolista puede resultar necesaria en un equipo habituado a dominar la posesión y atacar con muchos jugadores. Cuando el trámite exige otra respuesta, según su mirada, la intervención de un volante con carácter puede brindar una alternativa que el conjunto no siempre tuvo.

Gallagher también mencionó a dos integrantes del plantel al explicar su idea. “Quiero eso en el City porque Phil no lo hará, Elliott Anderson no lo hará”, dijo en alusión a Phil Foden y Elliott Anderson. La observación no apuntó a cuestionar las cualidades de ambos, sino a diferenciar sus perfiles del que, a su juicio, encarna Fernández.

El argentino construyó parte de su reconocimiento internacional a partir de su participación con la selección nacional en el Mundial de Qatar 2022. Gallagher aludió a ese recorrido al señalar que su estilo puede generar rechazo entre quienes lo enfrentan, aunque se vuelve valioso para los compañeros.

“Todo el mundo dice ahora que Fernández es esto o aquello. Sí, lo es cuando juega contra vos. Pero, cuando está en tu equipo, es el tipo de jugador que querés tener”, afirmó el músico. Vale recordar que el ex River y Benfica quedó en el centro de la escena en Inglaterra tras ser clave en la semifinal de la Copa del Mundo 2026.

Otro aspecto que Gallagher destacó fue la elección del dorsal 17, número que había pertenecido a Kevin De Bruyne. Para el músico, aceptar una camiseta asociada a una figura central de la historia reciente del club representó una muestra de seguridad y ambición por parte de Fernández.

“Me alegra que haya elegido la camiseta de Kevin porque puedo garantizar que no se la habrían ofrecido”, señaló. Luego agregó: “Me gusta este chico Fernández, me gusta su energía y me alegra que esté aquí”.

La elección del número adquirió una dimensión simbólica por el peso que tuvo De Bruyne en el ciclo ganador del club. Gallagher interpretó que Fernández no evitó la comparación potencial ni buscó un camino de menor exposición. “Estoy contento de que la haya elegido porque eso demuestra que tiene bolas y me gusta”, completó.

El conjunto ciudadano, ahora bajo las órdenes de Enzo Maresca en lugar de Pep Guardiola (el estratega coincidió con Enzo Fernández en Chelsea y fue clave para su desembarco), fue una de las instituciones que más dinero invirtió en este mercado de pases. Además de los 145 millones de euros que desembolsó por el argentino, también fichó, entre otros, a Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi, Iliman Ndiaye, Allan y Gerónimo Rulli. En contrapartida, se desprendieron de Sávio, Tijjani Reijnders, Rodri, Nico González, James Trafford, Manuel Akanji, Nathan Aké, Bernanrdo Silva, John Stones, Omar Marmoush, Jack Grealish y el Diablito Echeverri.

Aunque comenzó la temporada con una derrota por 3-0 ante Arsenal por la Community Shield, el City luego inició la Premier League con dos victorias en igual cantidad de presentaciones: 2-1 al Bournemouth y 4-1 al Crystal Palace.

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