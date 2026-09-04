Franco Colapinto habló luego de estrenar las actualizaciones de su Alpine en Monza: problema en el motor y preocupación tras la segunda práctica

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Franco Colapinto completó un firme día viernes en el Gran Premio de Italia tras quedar 9° en la primera práctica y 11° en la segunda con un tiempo de 1:23.619. El argentino, que por primera vez contó con el importante paquete de mejoras que implementó la escudería con sede en Enstone, logró imponerse en los registros sobre sus compañeros de equipo en ambas tandas: el rookie Paul Aron reemplazó en la FP1 a Pierre Gasly, quien retornó en la FP2.

Más allá de los registros que logró, el corredor de 23 años se acercó a la zona de prensa con un gesto de disconformidad y soltó un “más o menos” antes de hablar frente a los micrófonos. “En la FP1 muy bien. Salí, di cuatro vueltas y ya hice el tiempo. Después tuve un problema con el motor en el low-fuel (poco combustible) con las blandas. Tendría que haber mejorado cinco décimas. Tendría que haber hecho un tiempo parecido al que hice ahora (FP2). Un poquito mejor, de hecho”, comenzó el análisis sobre su día viernes ante los micrófonos de ESPN.

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La adversidad, según el argentino, apareció en los segundos entrenamientos: “En la FP2 estábamos un poquito perdidos. Dimos un paso para atrás. Hay que entender por qué. Si es la temperatura, porque hizo más calor o qué es lo que pasó. Costó más, el auto no iba tan bien, estaba un poco suelto. No tenía grip (agarre) en mitad de curva e iba de trompa. En la salida tenía poco grip trasero. En general, no evolucionamos nada. Siento que empeoramos bastante”. El pilarense ya había destacado en la jornada del jueves que las altas temperaturas en pista perjudican el funcionamiento del monoplaza A526.

Pese a que mostró su preocupación, Colapinto aclaró que el problema que sufrió en el motor no es grave y adelantó que el equipo tiene tiempo para solucionar las dificultades en Monza. “Tenemos que entender el por qué. Creo que la FP1 había sido muy positiva y el long run (tanda larga con combustible) fue muy bueno. Con las medias hice un tiempo rápido y tenía para mejorar. Hay que volver a eso y entender. Lo bueno es que lo del motor de la FP1 lo solucionamos. No pude utilizar el qualy sim (modo de clasificación). La FP2 estuvo un poco complicada”, argumentó.

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Colapinto inició la actividad en Monza con un 9° lugar en la FP1. En sus primeros giros con el importante paquete de actualizaciones que Alpine ya había implementado en el auto de Gasly en Zandvoort, el argentino cerró su mejor tiempo en 1:24.028 con neumáticos medios, ya que no pudo completar una vuelta limpia con blandos. Paul Aron, que formó parte de la FP1 en lugar del francés, quedó 10° a 0.149 segundos del pilarense.

Franco mostró un solvente rendimiento en los segundos ensayos: se ubicó 11° con una marca de 1:23.619 y le ganó a su compañero de 30 años (14° - 1:23.773) por 0.154 segundos. Alpine sufrió un duro revés en la jornada después de que la FIA le quitara a Gasly el podio del Gran Premio de Mónaco. Flavio Briatore, asesor ejecutivo del team con sede en Enstone, lanzó fuertes declaraciones en la conferencia de prensa tras la polémica decisión.

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La actividad en el Templo de la Velocidad continuará en la jornada del sábado con la última práctica libre desde las 07:30 (hora argentina). La clasificación para definir la grilla en Monza dará inicio a las 11:00. La carrera principal del Gran Premio de Italia empezará a las 10:00 y tendrá un total de 53 vueltas.