Rescatan con vida a mujer víctima de maltrato doméstico y capturan a su agresor en República Dominicana

La rápida acción de agentes de la Policía Nacional y unidades especializadas evitó una tragedia en el sector Los Guandules del Distrito Nacional, al rescatar a una mujer que era agredida por su pareja en su residencia.

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En una efectiva intervención llevada a cabo durante las horas de la noche en el sector Los Guandules, del Distrito Nacional, agentes de la Policía Nacional de la República Dominicana rescataron a Yariza Sosa, de 33 años de edad, quien estaba siendo víctima de agresión por parte de su pareja sentimental.

Según las primeras indagaciones, la rápida reacción de los vecinos de la comunidad fue fundamental, ya que los gritos provenientes de la vivienda alertaron a los residentes del sector sobre lo que estaba ocurriendo. Ante la angustiosa situación, los vecinos notificaron de inmediato a las autoridades a través de una llamada de emergencia, lo que permitió que los agentes policiales llegaran a tiempo para evitar una tragedia mayor.

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Al llegar a la residencia ubicada en la calle Respaldo San Francisco, los agentes encontraron la vivienda completamente cerrada. Ante la negativa y la imposibilidad de que abrieran la puerta desde el interior, fue necesaria la rápida intervención de las unidades especialidades para efectuar una entrada forzosa.

Por lo que, los agentes lograron poner a salvo y rescatar con vida a la víctima, quien de inmediato fue trasladada a un centro de salud de la zona donde recibió atenciones médicas antes de ser dada de alta.

El presunto agresor, Florencio Lorenzo Lorenzo, de 46 años, fue puesto bajo custodia y conducido a la jurisdicción correspondiente para ser sometido a la acción de la justicia en las próximas horas y responder por el hecho imputado.

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Un hombre de 46 años fue arrestado en flagrante delito mientras agredía a su pareja. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar tras una llamada al sistema 911 y forzaron la entrada a la residencia para rescatar a la víctima.

De acuerdo con las autoridades y organizaciones especializadas, existen medidas fundamentales de seguridad frente a la violencia intrafamiliar. En primer lugar, es decisivo reconocer las señales de alerta iniciales, pues el abuso verbal, las amenazas y el control excesivo suelen preceder a las agresiones físicas, por lo que actuar a tiempo previene males mayores.

Asimismo, resulta vital construir una red de apoyo externa informando a familiares, amigos o vecinos de confianza; mantener informada a la comunidad permite que, ante una emergencia, los gritos o avisos alerten a los cuerpos de seguridad, tal como sucedió en este caso.

Por otra parte, se recomienda mantener siempre a mano insumos clave como copias de documentos de identidad, un juego de llaves de la vivienda y los números telefónicos de emergencia memorizados o guardados.

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Finalmente, ante cualquier tipo de agresión física, es indispensable acudir de inmediato a un centro de salud para recibir atención y certificar legalmente las lesiones, ya que dichos informes médicos constituyen pruebas fundamentales dentro del proceso judicial contra el agresor.

Una infografía de Infobae detalla las acciones preventivas y de respuesta recomendadas ante situaciones de violencia intrafamiliar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Delito de violencia doméstica y canales de asistencia para mujeres

La violencia doméstica constituye un delito grave contemplado y sancionado por la legislación penal dominicana. Implica todo patrón de conducta, violencia física, verbal, psicológica, sexual o económica ejercido por una persona contra su pareja o expareja dentro del entorno intrafamiliar.

Este tipo de hechos vulnera los derechos fundamentales a la integridad física y la dignidad de las personas, activando protocolos inmediatos de protección y persecución penal por parte del Ministerio Público y las fuerzas del orden.

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Algunas líneas de apoyo hacia las mujeres que sufren de violencia domestica son:

Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1)

Línea de Emergencia del Ministerio de la Mujer (212 / 809-200-7212) : Una línea telefónica gratuita y confidencial operativa las 24 horas para denuncias, orientación psicológica legal y coordinación de rescates inmediatos.

Línea Vida de la Procuraduría General de la República (809-200-1202): Un canal dispuesto por el Ministerio Público

Unidades de Atención Integral a la Violencia de Género: Se puede acudir presencialmente a la fiscalía correspondiente a la demarcación judicial para presentar denuncias formales y solicitar órdenes de protección o de alejamiento.

Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional.