Cómo se verían Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como Power Rangers

Las dos producciones tienen escenas de peleas entre el bien y el mal. (Fotocomposición Infobae)

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La fusión entre Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop y la estética de Power Rangers permite imaginar a los antagonistas de la película de Netflix con cascos, uniformes de combate y una puesta en escena propia de las series de superhéroes de los años noventa.

Para recrear esta versión se necesitan referencias visuales de cada animación, una plataforma de inteligencia artificial (IA) legal como Gemini y una instrucción o prompt redactado con precisión.

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El proceso no necesita descargar aplicaciones ilegales que comprometan el funcionamiento del dispositivo o instalen publicidad o virus. No requiere conocimientos avanzados en edición, solo se deben seguir los pasos adecuados.

Es clave que las imágenes de referencia estén en buena resolución. (Foto: Netflix)

Cómo elegir las imágenes de referencia para la creación de la IA

El punto de partida consiste en seleccionar imágenes de los Saja Boys que permitan reconocer sus peinados, atuendos, expresiones y rasgos generales. Las referencias con buena iluminación, rostros visibles y una resolución alta ofrecen más elementos para que la herramienta interprete la apariencia de cada personaje.

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Además, hacen falta fotos de Power Rangers que muestren los componentes que se desean trasladar a la nueva versión: cascos, uniformes ajustados, emblemas, poses de combate y escenarios futuristas. Conviene elegir archivos en formato JPG o PNG y descartar aquellos que tengan marcas de agua o una definición insuficiente.

Antes de subir los archivos, es útil crear una carpeta exclusiva para el proyecto dentro del teléfono, la computadora o una unidad de almacenamiento. Allí pueden reunirse las referencias de los personajes y las imágenes del universo visual que se pretende combinar.

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Gemini es una de las herramientas que permiten generar imágenes con IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Cuál plataforma legal puede utilizarse para generar la ilustración con IA

Una de las opciones disponibles es Gemini, el sistema de inteligencia artificial de Google. La plataforma permite adjuntar imágenes y acompañarlas con una descripción escrita, un recurso que ayuda a precisar qué elementos deben conservarse y cuáles deben transformarse.

El acceso requiere una cuenta activa de Google y puede realizarse desde la versión web o la aplicación. Una vez dentro del chat, se habilita la función para adjuntar los archivos elegidos.

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Cómo redactar el prompt para la inteligencia artificial

La redacción del prompt debe describir rasgos visuales sin depender exclusivamente de nombres protegidos por derechos de autor. En lugar de solicitar una copia literal de personajes o franquicias, la instrucción puede explicar el tipo de vestuario, la cantidad de integrantes, los colores y el ambiente requerido.

Esta es una representación de Los Saja Boys como Power Rangers. (Foto: Gemini)

Una instrucción posible sería: “Representa a cinco jóvenes artistas de pop coreano con peinados definidos y trajes de combate de distintos colores y poses de acción, en un escenario futurista inspirado en series de héroes de los años noventa”.

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Si la imagen no refleja la combinación buscada, conviene modificar una parte del texto por vez. Se puede pedir una mayor presencia de los rasgos K-pop, uniformes más cercanos a una estética retro o posturas grupales que destaquen la identidad de los personajes.

Se debe aclarar que la ilustración fue generada con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer luego de obtener la imagen definitiva

Cuando la plataforma genere una imagen satisfactoria, el archivo debe descargarse y guardarse en una carpeta distinta de las referencias originales. Ese paso permite conservar la versión final e identificarla sin confundirla con los materiales utilizados durante el proceso.

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Si la ilustración se publica en redes sociales, conviene acompañarla con una aclaración visible: “Ilustración generada con inteligencia artificial, no oficial”. La leyenda evita que el público la interprete como una promoción de Netflix, de Las Guerreras K-pop o de Power Rangers.

Asimismo, el proceso debe realizarse siempre en servicios autorizados y desde sitios oficiales. Las aplicaciones pirata o no verificadas pueden exponer datos personales, incorporar malware o provocar la pérdida de archivos, sumado a traer varios problemas vinculados con el uso de contenido protegido.

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