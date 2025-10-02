Windows 7 revive: roza el 10% de uso global mientras Microsoft se despide de Windows 10

Windows 7 ganó usuarios durante el mes de setiembre, causando gran asombro. (Foto: Microsoft)

El abrupto incremento en la cuota de Windows 7 durante septiembre de 2025 ha generado asombro entre usuarios y analistas, luego de que la plataforma de estadísticas Statcounter reportara que este antiguo sistema operativo escaló de cifras próximas al 3% a un 9,61% de participación en apenas unas semanas.

Esta variación rompe con la tendencia descendente definitiva que se esperaba tras su retirada oficial del soporte de Microsoft en 2020 y el cierre de los programas de actualizaciones extendidas en 2023. A pesar de la magnitud del salto, resulta difícil atribuir este fenómeno a migraciones masivas hacia un software sin actualizaciones ni soporte técnico.

El método de medición de Statcounter no recurre a la telemetría interna de Microsoft, sino que basa sus cálculos en el registro de visitas efectuadas a más de 1,5 millones de páginas web a escala mundial, determinando el sistema operativo y navegador de cada usuario a partir de millones de interacciones diarias con sitios de terceros. El propio servicio afirma que filtra el tráfico de bots y ajusta parámetros técnicos, aunque reconoce que su propuesta constituye un muestreo, no un censo exacto.

Windows 7 empezó a ser más usado tras el fin de Windows 10. (Foto: Statcounter)

En paralelo, el ciclo de vida de Windows 10 entra en su fase final. A partir del 14 de octubre de 2025, el sistema dejará de recibir actualizaciones de seguridad, decisión que expone a millones de dispositivos a la explotación de nuevas vulnerabilidades, tanto en hogares particulares como en empresas. Este cambio afecta directamente a la base instalada de ordenadores más grande del mundo y sitúa a sus usuarios ante una encrucijada tecnológica.

Migrar a Windows 11 se presenta como la vía oficial de continuidad, pero no todos los equipos cumplen con requisitos como el soporte para TPM 2.0 y procesadores recientes. Ante esta situación, muchos usuarios se ven obligados a permanecer con Windows 10 sin soporte o a invertir en hardware nuevo, aunque Microsoft ha implementado opciones para prolongar la protección.

Según detalla la compañía, en algunos mercados, especialmente en la Unión Europea, se permite recibir actualizaciones de seguridad durante un año más al asociar el dispositivo a una cuenta Microsoft, mientras que para particulares y organizaciones existe la posibilidad de suscribirse a las Actualizaciones de Seguridad Extendidas, asegurando hasta tres años adicionales de parches de seguridad.

La migración avanza, como reflejan los propios datos de Statcounter correspondientes a septiembre de 2025: Windows 10 desciende al 40,5% de cuota, el nivel más bajo desde noviembre de 2017, y Windows 11 alcanza el liderazgo con un 48,9% del mercado, consolidando el proceso de relevo generacional. Sin embargo, la persistencia —e inesperado repunte— de versiones previas subraya las dificultades de adopción y las múltiples realidades en torno a la actualización de sistemas.

Microsoft remarca los riesgos de operar con versiones abandonadas, reiterando que “mantener un sistema sin soporte supone una exposición” y recomendando la migración a sistemas vigentes. Mientras tanto, las cifras demuestran que el escenario es heterogéneo: algunos usuarios aprovecharán las prórrogas para alargar la vida útil de sus equipos con Windows 10, otros adquirirán computadoras compatibles con Windows 11, y habrá quienes exploren opciones fuera del entorno de Microsoft.