Usar un iPhone con la lengua o levantando las cejas es posible con esta configuración

La personalización de gestos en iOS 26 permite asignar funciones como abrir menús, tomar capturas de pantalla o invocar a Siri

Juan Ríos

Juan Ríos

La nueva función de control
La nueva función de control por gestos faciales en Apple utiliza inteligencia artificial y sensores 3D para mejorar la accesibilidad y personalización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reciente llegada de iOS 26 y iPadOS 26 a los dispositivos de Apple ha marcado un punto de inflexión en la manera en que las personas interactúan con sus teléfonos y tablets. Dentro de las nuevas funciones que ofrece la última generación del sistema operativo, ahora existe la posibilidad de manejar el iPhone o iPad levantando las cejas, sacando la lengua o moviendo los labios.

Esta tecnología, que en sus orígenes se pensó como una solución para mejorar la accesibilidad, rápidamente se ha transformado en una de las tendencias más curiosas entre los jóvenes y usuarios de redes sociales.

Cómo funciona el control por gestos faciales en iOS 26

La función de control por gestos faciales se encuentra disponible en los dispositivos que han actualizado a iOS 26 o iPadOS 26. Su principio es sencillo y revolucionario a la vez: gracias a la incorporación de inteligencia artificial y a los sensores frontales tridimensionales del iPhone o el iPad, el usuario puede realizar determinadas acciones en el dispositivo mediante expresiones faciales específicas, sin necesidad de tocar la pantalla.

El sistema reconoce una serie de gestos preconfigurados. Entre las opciones disponibles se encuentran: levantar las cejas, abrir la boca, sonreír, sacar la lengua, parpadear, arrugar la nariz y fruncir los labios hacia uno u otro lado.

El sistema reconoce gestos como
El sistema reconoce gestos como sonreír, parpadear o arrugar la nariz, que pueden configurarse para realizar acciones específicas en el dispositivo. (REUTERS/Maxim Shemetov)

El usuario tiene la libertad de configurar uno, varios o todos estos gestos para que activen funciones a elección. Así, por ejemplo, basta elevar levemente las cejas para desplazar una página hacia abajo mientras se lee un artículo, o sacar la lengua para pausar un video en reproducción.

El principal requisito es contar con un dispositivo actualizado a la última versión del sistema operativo. Para activar estas opciones es necesario acceder al menú de ajustes: el camino es Ajustes > Accesibilidad > Seguimiento de la cabeza. Desde allí, el sistema permite elegir los gestos a utilizar y asignarles acciones concretas, como abrir menús, tomar capturas de pantalla, invocar a Siri o abrir una aplicación específica.

La tecnología utiliza los sensores 3D incorporados en los dispositivos Apple recientes. Si bien la calidad de la luz ambiental no resulta determinante debido a la sofisticación de estos sensores, una buena iluminación siempre contribuye a mejorar el reconocimiento de los gestos.

Para qué sirve usar el celular con la lengua o las cejas

El abanico de opciones predeterminadas en el sistema proporciona una flexibilidad notable. Se puede configurar cada uno de los gestos habilitados para realizar acciones diversas: abrir menús, hacer clic secundario, deslizar hacia arriba o hacia abajo, acceder al centro de control o tomar una imagen de la pantalla completa.

Apple incorpora el seguimiento de
Apple incorpora el seguimiento de la cabeza en iOS 26, permitiendo manejar el dispositivo con movimientos simples sin necesidad de contacto físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de vincular gestos exclusivos a funciones específicas permite que el usuario personalice la experiencia de acuerdo con sus necesidades o preferencias.

El control por gestos resulta especialmente útil en contextos donde las manos están ocupadas o hay imposibilidad de tocar la pantalla. Por ejemplo, se puede pausar un video, avanzar una página o responder una llamada solo con una expresión facial. Para usuarios con movilidad limitada, esta capacidad representa una mejora considerable en cuanto a autonomía y facilidad de interacción con la tecnología.

Además del control por gestos como levantar las cejas o sacar la lengua, Apple ha sumado la función de seguimiento de la cabeza. Al activar este modo, aparecen punteros y señalizaciones en pantalla que permiten manejar integralmente el iPhone mediante simples movimientos de cabeza.

Esto posibilita seleccionar ítems de menú, retroceder o ingresar a una aplicación, todo sin tocar la pantalla en ningún momento. A diferencia de los gestos, que pueden resultar más atractivos para todo público, esta función tiene mayor sentido práctico para quienes enfrentan dificultades motoras severas, ya que para el usuario promedio puede tornarse tediosa a largo plazo.

La activación del control por
La activación del control por gestos se realiza desde el menú de accesibilidad, tras actualizar el dispositivo a la última versión del sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo activar y personalizar el control por gestos

Para quienes desean probar esta función, el proceso para habilitarlo es sencillo. Tras actualizar el dispositivo a iOS 26 o iPadOS 26, se accede a Configuración y se selecciona el menú de accesibilidad. Dentro de este apartado, la opción de seguimiento de la cabeza ofrece un listado de gestos posibles. Una vez elegido uno o varios gestos, el usuario puede asignarles distintas acciones conforme a sus preferencias.

Los gestos reconocidos por el sistema incluyen:

  • Levantar las cejas
  • Abrir la boca
  • Sonreír
  • Sacar la lengua
  • Parpadear
  • Arrugar la nariz
  • Fruncir los labios hacia la derecha
  • Fruncir los labios hacia la izquierda

Cada uno de estos gestos puede asociarse a comandos como abrir menús, tomar capturas, activar Siri o desplazar páginas.

