Política

Crece el cortocircuito entre el gobierno de Kicillof y la Suprema Corte por las vacantes en el máximo tribunal bonaerense

“Lo va a definir el gobernador de acuerdo a criterios de oportunidad y mérito”, dijo Carlos Bianco. El presidente del máximo tribunal había exigido cubrir los cuatro lugares vacíos y habló de “necesidad institucional impostergable”

Guardar
Grupo de nueve personas, incluyendo a Axel Kicillof, Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria, cortando una cinta azul y blanca frente a un edificio moderno
Kicillof, ministros e integrantes de la Corte inaugurando el Polo Judicial de Olavarría semanas atrás

La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires no transita su mejor momento. La tensión escaló la semana pasada cuando los integrantes de la cúpula judicial bonaerense presentaron un proyecto de ley denominado de “Fortalecimiento del Poder Judicial”, en el que volvieron a pedir por la autarquía judicial y además reclamaron por la cobertura de los cuatro lugares acéfalos en la Suprema Corte de Justicia, que actualmente funciona con tres de siete miembros. Y ahora llegó una respuesta oficial.

Fue en el marco de las conferencias de prensa que encabeza el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. El funcionario fue consultado sobre la presentación que había hecho la Suprema Corte bonaerense y el pedido hacia el Poder Ejecutivo y el Legislativo para acordar las coberturas del máximo tribunal de justicia. “Respecto del envío de pliegos al Senado para el nombramiento de jueces de la Corte, es una prerrogativa y una facultad del gobernador que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad y mérito”, contestó, escuetamente, la mano derecha de Kicillof.

PUBLICIDAD

La actividad de la semana pasada, que encabezó el flamante presidente de la Corte, Sergio Torres, hizo ruido en el Ejecutivo porque fue un claro mensaje al Gobierno provincial.

Transcurrieron 2292 días de la primera vacante y casi ochocientas desde su desintegración por la renuncia del doctor Luis Genoud”, describía el cortesano bonaerense ante un auditorio repleto en el que había representantes de colegios de magistrados y abogados departamentales, universidades, jueces del Tribunal de Casación Penal y otros órganos jurisdiccionales de la provincia, funcionarios y agentes. No hubo enviados del Poder Ejecutivo en ese acto y apenas fueron dos diputados provinciales que cuentan como condición ser integrantes del Consejo de la Magistratura: Martín Endere (PRO), Germán Di Césare (Fuerza Patria).

PUBLICIDAD

Vista amplia de un salón formal donde un numeroso grupo de personas, en su mayoría adultos en traje, aplauden sentados en filas
La semana pasada la Corte bonaerense

El último nombramiento en la Corte fue el de Torres, durante la gobernación de María Eugenia Vidal, en abril del 2019. En ese mismo período se designó también a Julio Conte Grand como Procurador de la provincia de Buenos Aires, luego de haber sido el Secretario de Legal y Técnica en los primeros meses de gestión de la exgobernadora.

La designación de Torres, admiten en distintos círculos políticos y judiciales, fue parte de un acuerdo político entre Vidal y el Frente Renovador de Sergio Massa. Hoy, los entendimientos de Kicillof -cruzados también por la interna del peronismo- con el resto de las fuerzas políticas en relación a esta agenda, están lejos de alcanzarse.

Este lunes, ante la primera afirmación, Bianco fue consultado nuevamente por las vacantes a lo que volvió a responder: “Es una decisión que tiene que tomar el gobernador y él estimará cuál es el momento para definirlo”.

Según pudo reconstruir este medio, después de la presentación de Torres y el resto de la Corte el martes de la semana pasada no hubo ningún tipo de comunicación interpoder. Antes de la movida que hizo la Corte, sí hubo un encuentro con el ministro de Economía, Pablo López, para explorar la viabilidad financiera de aplicar la autarquía judicial para que este poder del Estado cuente con su propio Presupuesto. Esa reunión no habría sido constructiva. Tras ello, Torres llevó adelante el acto en el que reclamó por las vacantes en el máximo tribunal y habló del impacto que tendría alcanzar la autarquía judicial.

Un hombre de mediana edad con gafas y traje oscuro firma un documento con una pluma dorada en una mesa de madera, con otro hombre al fondo y una bandera argentina
Sergio Torres al firmar el proyecto de autarquía judicial

Hoy el presupuesto de la Corte se dota de recursos por goteo que aplica el Ejecutivo. “No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera”, había dicho Torres, agregando que “la autarquía judicial no debe ser una concesión política ni un privilegio corporativo”, sino que “es una manda constitucional directamente ligada al principio de división de poderes, que nuestra Constitución Provincial consagra desde su artículo primero y a la tutela judicial efectiva”.

Pese a las idas y vueltas, tanto en la Corte como en el Gobierno sí destacan que los pliegos judiciales aprobados en el último tiempo. Se trata de 412 designaciones. En la Corte esperan cubrir en lo que resta del 2026, otras 200 designaciones. Sin embargo, el camino actualmente ofrece algunos obstáculos como por ejemplo la parálisis legislativa. Hasta este lunes, tanto en el Senado como en Diputados no estaban oficializadas la integración de las distintas comisiones. Cualquier nombramiento judicial debe pasar por la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo (ACA) en el Senado.

Anuncios y críticas a la gestión Milei

En la conferencia de prensa de este lunes, también participaron el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez y el titular de ARBA, Cristian Girard. El primero subrayó que, pese a la caída generalizada, el programa Mercados Bonaerenses registró un aumento interanual del 17% en ventas durante el primer bimestre. El ministro explicó que esta herramienta permite a los consumidores encontrar precios entre 20% y 25% más bajos que en las grandes cadenas. El programa cuenta con la adhesión de 123 municipios, 12 mercados fijos, más de 43.000 ferias y la participación de 2.500 productores en toda la provincia. Se habilitó una nueva web para consultar la ubicación de los mercados y los datos de contacto de los productores.

Rodríguez también pidió revertir los despidos en el Servicio Meteorológico Nacional al señalar que afectan la elaboración de pronósticos para sectores productivos y la gestión de alertas tempranas frente a crisis climáticas. Asimismo, denunció el vaciamiento del INTA desde el cambio de gobierno nacional y solicitó el traspaso de tierras al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense para garantizar la continuidad de la investigación agropecuaria.

Por su parte, Girard, advirtió que “la gran mayoría de las actividades vinculadas al mercado interno y a los sectores productivos muestran una caída que parece no tener fin”. Indicó que varios indicadores económicos se ubican en niveles equivalentes a los registrados durante la pandemia. Frente a este panorama, informó la puesta en marcha de un plan de desendeudamiento para jubilados, que prevé una exención de deudas retroactivas de hasta cinco años para más de 17.000 personas, con un monto total de $798 millones. Además, detalló medidas paliativas para pymes y monotributistas, como la eliminación de retenciones para más de 1,5 millones de monotributistas, la devolución de $1 billón en saldos a favor y la reducción del universo de agentes de recaudación, lo que beneficiará a más de 8.700 pequeñas empresas. También destacó el nuevo Régimen Riesgo 0, que permitirá alícuotas mínimas para cerca de 12.000 PyMEs y la reducción de patentes para el 75% de los vehículos.

Temas Relacionados

últimas noticiasprovincia de Buenos AiresAxel KicillofSergio TorresSuprema Corte de Justicia BonaerenseVacantesPeronismoCarlos Bianco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Manuel Adorni: “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus familiares tengan custodia es un tema de seguridad nacional”

Tras la reapertura de la sala de prensa, el jefe de Gabinete volvió a hablar en conferencia y respondió así las dudas sobre el uso de recursos públicos para proteger a su entorno

Manuel Adorni: “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus familiares tengan custodia es un tema de seguridad nacional”

Ariel Vallejo declara ante la Justicia en la causa que investiga el presunto lavado de dinero que vincula a la AFA con Sur Finanzas

La audiencia, que tiene como centro al amigo de Claudio “Chiqui” Tapia, será la primera en una causa que investiga maniobras de lavado de activos y asociación fraudulenta mediante operaciones con clubes de fútbol, a partir de contratos de patrocinio considerados sospechosos por la justicia

Ariel Vallejo declara ante la Justicia en la causa que investiga el presunto lavado de dinero que vincula a la AFA con Sur Finanzas

El Gobierno habilitó el ingreso de periodistas a Casa Rosada y Adorni retomará las conferencias de prensa

Presidencia instrumentó cambios en la reglamentación pero impuso severas restricciones que limitan la circulación interna. Se espera que el jefe de Gabinete hable con los medios durante la mañana

El Gobierno habilitó el ingreso de periodistas a Casa Rosada y Adorni retomará las conferencias de prensa

Encuesta nacional: Milei alcanza su peor nivel de aprobación y crece el malestar económico

El deterioro en la imagen presidencial se da en paralelo a un clima de creciente incertidumbre económica y desgaste social que empieza a reflejarse en la opinión pública

Encuesta nacional: Milei alcanza su peor nivel de aprobación y crece el malestar económico

Ante la falta de votos para eliminar las PASO, el Gobierno abre una negociación con los aliados: las gestiones de Bullrich y Santilli

Las conversaciones en el Congreso y las presiones de los gobernadores forzaron a la Casa Rosada a explorar alternativas a la eliminación de las primarias, incluyendo propuestas que modifican el carácter obligatorio del sistema actual

Ante la falta de votos para eliminar las PASO, el Gobierno abre una negociación con los aliados: las gestiones de Bullrich y Santilli
DEPORTES
La federación inglesa afirma que “no hay vínculo causal” entre los cabezazos y las lesiones cerebrales

La federación inglesa afirma que “no hay vínculo causal” entre los cabezazos y las lesiones cerebrales

Se confirmaron los días de los partidos de octavos de final y la sede de la final del Torneo Apertura

Los tres partidos que cerrarán el Torneo Apertura y definirán los cruces de los playoffs: todo lo que hay que saber

El detrás de escena de la visita de Messi a la F1 en Miami: del video de Antonela Roccuzzo al emotivo mensaje de Colapinto

Dolor en el automovilismo: murió Talía Mansilla, la hija del ex piloto argentino rival de Ayrton Senna, en un trágico accidente

TELESHOW
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona en el escenario: “Me queda una sensación amarga”

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona en el escenario: “Me queda una sensación amarga”

Marta Fort reveló cuántos miles de dólares gasta en una salida nocturna en Miami: “Me abaraté un poco”

La nueva etapa de Marcelo Tinelli: proyectos rumbo al Mundial y un romance confirmado con Rossana Almeyda

Wanda Nara y Kennys Palacios juntos en Uruguay después de rumores de pelea: “Me encontré con una amiga”

El desafío de Oriana Sabatini al publicar su primera novela: “Escribir me enfrentó a emociones intensas”

INFOBAE AMÉRICA

El Ministerio de Educación anunció que el ajedrez será incluido en el currículo escolar guatemalteco

El Ministerio de Educación anunció que el ajedrez será incluido en el currículo escolar guatemalteco

Panamá inaugura su pabellón en la Bienal de Venecia con la exposición “Hiperstición Tropical”

República Dominicana: Buscan crear fiscalías virtuales para poner sancionar la impunidad vial

Un cometa de 170.000 años de órbita cruza los cielos del sur y solo podrá verse durante dos semanas

Cómo funciona el robot diseñado por un investigador del CONICET que usa IA para detectar plagas en los cultivos