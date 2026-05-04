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La inteligencia artificial transforma el valor de las habilidades humanas en el trabajo

Un cambio acelerado en las exigencias laborales redefine la demanda de capacidades, impulsando a las empresas y a los profesionales a priorizar competencias interpersonales y adaptativas para afrontar la automatización y la digitalización

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Empresas líderes valoran competencias como la empatía, la comunicación efectiva y la ética en la toma de decisiones ante la automatización acelerada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la inteligencia artificial en el mercado laboral ha provocado una transformación profunda en el valor de las habilidades humanas, posicionando competencias como la creatividad, el pensamiento crítico y la inteligencia emocional como activos centrales para los trabajadores de la economía digital.

Según informes del World Economic Forum, la automatización acelerada exige que los profesionales fortalezcan aquellas capacidades que las máquinas no pueden replicar, como la empatía, la comunicación efectiva y la ética en la toma de decisiones. Este nuevo paradigma obliga a las empresas a repensar sus modelos de selección y formación, priorizando perfiles versátiles y con habilidades interpersonales robustas.

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Estudios internacionales publicados en la revista MIT Technology Review destacan que el auge de la IA está redefiniendo los perfiles profesionales más demandados. Las organizaciones buscan personas capaces de gestionar equipos diversos, resolver problemas complejos y adaptarse con rapidez a los cambios tecnológicos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que la formación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida serán determinantes para sostener la empleabilidad en un entorno cada vez más automatizado y dinámico. La capacidad de desaprender y reaprender nuevas competencias digitales se convierte en una habilidad estratégica para enfrentar la obsolescencia tecnológica y aprovechar las oportunidades emergentes.

El impacto de la inteligencia artificial en las competencias laborales

Infografía con un cerebro cibernético y una mano sosteniendo una bombilla, representando la IA y las ideas. Muestra datos sobre la automatización laboral y habilidades clave.
La colaboración público-privada es vital para promover entornos laborales inclusivos, con bienestar emocional e innovación frente al impacto de la IA - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de sistemas automatizados y algoritmos avanzados ha modificado la naturaleza de múltiples puestos de trabajo, desplazando tareas rutinarias pero realzando la importancia de las habilidades interpersonales. Según el World Economic Forum, aproximadamente el 44% de las tareas laborales podrían ser automatizadas en los próximos años, lo que obliga a los empleados a diferenciarse por su capacidad de colaboración, negociación y resolución creativa de problemas. Además, la demanda de profesionales capaces de interpretar y contextualizar datos, liderar proyectos multidisciplinarios y comunicar hallazgos de manera clara y efectiva se incrementa notablemente.

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La MIT Technology Review resalta que, aunque la inteligencia artificial puede optimizar procesos y aumentar la eficiencia, existen competencias exclusivamente humanas que se mantienen irremplazables, como la empatía, el liderazgo y la capacidad de inspirar confianza. Las empresas más innovadoras priorizan la contratación de talentos con una visión integral, habilidades de escucha activa y capacidad para trabajar en ambientes multiculturales.

Estrategias para fortalecer el valor humano en la era digital

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El 44% de las tareas laborales puede ser automatizado, lo que impulsa la demanda de habilidades interpersonales y de colaboración en la economía digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos de la MIT Technology Review y la Organización Internacional del Trabajo recomiendan invertir de manera sostenida en el desarrollo de competencias blandas, fomentar la inteligencia emocional y promover la alfabetización digital en todos los niveles educativos. La resiliencia, la curiosidad y la capacidad para aprender de manera autónoma permiten a los trabajadores adaptarse a los cambios y aprovechar las oportunidades que plantea la inteligencia artificial en el ámbito laboral.

El World Economic Forum subraya la importancia de implementar programas de capacitación orientados al trabajo en equipo, la gestión de la diversidad y el uso ético de la tecnología. En este contexto, la colaboración entre sectores público y privado es fundamental para garantizar una adaptación exitosa y equitativa de la fuerza laboral. Finalmente, la promoción de entornos laborales que valoren la inclusión, el bienestar emocional y la creatividad resulta clave para sostener la competitividad y la innovación en la era digital.

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