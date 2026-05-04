El Salvador

Ranking de progreso social en Centroamérica: la región mejora en servicios básicos pero reprueba en oportunidades

El Índice de Progreso Social mide el grado en que los países satisfacen las necesidades sociales y ambientales de sus ciudadanos al margen del desempeño económico

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Vista de las piernas de varias personas caminando por una calle de piedra y tierra con edificios de colores y un puesto de mercado al fondo, llevando sandalias y botas.
Costa Rica lideró el Índice de Progreso Social 2026 con 78.85 puntos, situándose como principal referente regional en Centroamérica y el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Índice de Progreso Social mide el grado en que los países satisfacen las necesidades sociales y ambientales de sus ciudadanos, más allá del desempeño económico tradicional. En su edición 2026, Costa Rica encabeza el ranking regional con 78.85 puntos sobre 100, según el Boletín Competitivo Regional del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), elaborado con datos del Social Progress Imperative (SPI).

El informe, publicado en abril de 2026, posiciona a Panamá en el segundo lugar con 72.30 puntos y, agregando a un país caribeño, a República Dominicana en el tercero con 67.40.

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El Salvador y Honduras ocupan el cuarto y quinto puesto con 61.63 y 60.35 puntos, respectivamente, mientras que Guatemala se ubica en el sexto lugar con 58.98. Nicaragua cierra la tabla con 57.69 puntos, el puntaje más bajo entre los siete países evaluados.

Infografía del Índice de Progreso Social 2026. Presenta un mapa de Centroamérica y el Caribe, resaltando a Costa Rica y los puntajes de otros países.
El Salvador alcanzó la tercera mejor cifra en necesidades básicas, pero su baja puntuación en oportunidad limitó el avance en el índice global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El índice se divide en tres dimensiones

El índice evalúa tres dimensiones para cada país. Las cuáles son: Necesidades Básicas, Bienestar y Oportunidad, con puntajes que van de 0 a 100, donde 100 representa el desempeño óptimo.

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De acuerdo con el boletín del COHEP, la región presenta, en términos generales, mejores resultados en la cobertura de necesidades básicas, que incluyen atención médica y acceso al agua, en comparación con las otras dos dimensiones.

La dimensión de Oportunidad emerge como el principal rezago regional. Según el boletín del COHEP, cuatro de los seis países con datos disponibles en esta categoría obtienen calificaciones bajas, y la inclusión social se identifica como uno de los retos más apremiantes.

Así puntúa cada país de la región

Costa Rica obtiene sus mejores resultados en la dimensión de Necesidades Básicas, donde alcanza 84.90 puntos, seguido de Bienestar con 77.63 y Oportunidad con 74.03.

Por otro lado, en la dimensión de Necesidades Básicas, El Salvador tiene un resultado de 79.94, que lo coloca como el tercer mejor evaluado de la región, por encima de Honduras (72.93) y el régimen de Nicaragua (72.90).

Mientras que en Bienestar, la nación salvadoreña obtiene 60.07, y en Oportunidad apenas alcanza 44.87, lo que arrastra su puntaje general a 61.63.

Por su parte, Honduras, con 60.35 puntos en el índice general, presenta sus mejores resultados también en Necesidades Básicas (72.93), seguido de Oportunidad (53.11) y Bienestar (55.01).

Primer plano de un dedo apuntando a la región de Centroamérica y el Caribe en un globo terráqueo, con tierras verdes, amarillas y mar azul.
El Índice de Progreso Social evalúa necesidades sociales y ambientales más allá del PIB, ofreciendo un diagnóstico integral de la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá es el segundo mejor posicionado en el índice general, obtiene 81.69 en Necesidades Básicas, 71.78 en Bienestar y 63.43 en Oportunidad.

Estos resultados lo consolidan como el país con mayor equilibrio entre las tres dimensiones después de Costa Rica, aunque la brecha en Oportunidad respecto a las otras dos categorías refleja una tendencia compartida en toda la región.

Guatemala, con 58.98 puntos en el índice general, registra 71.31 en Necesidades Básicas, 57.71 en Bienestar y 47.91 en Oportunidad, cifras que lo ubican por encima del régimen nicaragüense en el ranking general, pero con márgenes estrechos que evidencian las dificultades estructurales que enfrentan ambos países.

El COHEP utiliza esta metodología en su Boletín Competitivo Regional para ofrecer un diagnóstico periódico de la situación de los países de la región,

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