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Se confirmaron los días de los partidos de octavos de final y la sede de la final del Torneo Apertura

La Liga Profesional confirmó las jornadas de disputa de las series que definirán a los 8 clasificados para los cuartos de final. La definición será en Córdoba

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Trofeo de campeón de Liga profesional Torneo Clausura y Apertura Platense
(Fotobaires)

Luego de una reunión de dirigentes en el predio Lionel Messi que la AFA tiene en Ezeiza, se confirmaron los días de disputa de los partidos de octavos de final del Torneo Apertura y la sede de la final, a jugarse el próximo domingo 24 de mayo, en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.

Así se jugarán los octavos de final:

Sábado 9 de mayo

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Independiente Rivadavia-Unión

Talleres-Belgrano

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Boca Juniors-Huracán

Argentinos Juniors-Lanús

Domingo 10 de mayo

Estudiantes-Racing

Rosario Central-Independiente

River Plate-San Lorenzo

Vélez-Gimnasia

Noticia en desarrollo…

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