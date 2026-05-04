Se confirmaron los días de los partidos de octavos de final y la sede de la final del Torneo Apertura

Luego de una reunión de dirigentes en el predio Lionel Messi que la AFA tiene en Ezeiza, se confirmaron los días de disputa de los partidos de octavos de final del Torneo Apertura y la sede de la final, a jugarse el próximo domingo 24 de mayo, en el estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba.
Así se jugarán los octavos de final:
Sábado 9 de mayo
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Independiente Rivadavia-Unión
Talleres-Belgrano
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Boca Juniors-Huracán
Argentinos Juniors-Lanús
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Domingo 10 de mayo
Estudiantes-Racing
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Rosario Central-Independiente
River Plate-San Lorenzo
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Vélez-Gimnasia
Noticia en desarrollo…
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