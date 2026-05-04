Un ataque con misiles rusos dejó al menos seis fallecidos en la ciudad de Merefa

Un hombre ucraniano llora a su esposa tras un ataque con misiles rusos que dejó seis muertos

Un hombre ucraniano llora la muerte de su esposa después de que un ataque con misiles rusos matara a seis personas en la ciudad de Merefa, en la región de Kharkiv. Las imágenes de Reuters mostraron cuerpos tendidos en el suelo y coches dañados en la carretera tras el ataque.

Ihor Kolodiazhnyi, de 41 años, contó que intentó llamar a su esposa, que había ido a trabajar minutos antes, pero ella no contestó. Fue al lugar de la huelga y la encontró muerta. La pareja tenía dos hijos. Son las últimas imágenes, durísimas, que ha dejado hasta el momento la larga guerra de Putin contra Ucrania.

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Un bombero apaga un coche que fue dañado durante un ataque con misiles rusos en la ciudad de Merefa, durante el ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Járkov, Ucrania. 4 de mayo de 2026. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania en la región de Járkov/Cedida a REUTERS

El gobernador regional, Oleh Syniehubov, declaró que al menos 10 casas, un edificio administrativo, cuatro tiendas, un taller de reparación de automóviles y un establecimiento de comida resultaron dañados en el ataque.

Dijo que seis personas habían muerto y otras 31 habían resultado heridas.

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“Las víctimas son hombres de 50 y 63 años y mujeres de 41 y 52 años”, escribió Siniegubov en Telegram. Tres de los heridos se encuentran en estado grave, agregó poco después.

El cuerpo de un residente fallecido yace en el suelo en el lugar de un ataque con misiles rusos en la ciudad de Merefa, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Járkov, Ucrania, el 4 de mayo de 2026. Fotografía tomada con un teléfono móvil. REUTERS/Vitalii Hnidyi

Los fiscales regionales afirmaron que las fuerzas rusas aparentemente utilizaron un misil balístico del tipo Iskander.

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Rusia no emitió ningún comentario de inmediato. Moscú ha negado haber atacado intencionadamente a civiles durante la guerra, aunque sus ataques han causado la muerte de miles de ellos desde que invadió el país a gran escala en febrero de 2022.

Merefa tiene unos veinte mil habitantes y se encuentra a unos quince kilómetros de Járkov, capital de la región homónima y segunda ciudad de Ucrania.

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Residentes reaccionan junto a un automóvil que contiene el cuerpo de su familiar, quien murió en un ataque con misiles rusos en la ciudad de Merefa, en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la región de Kharkiv, Ucrania, el 4 de mayo de 2026. REUTERS/Sofiia Gatilova

Una parte importante de la región había sido ocupada por el ejército ruso al principio de la guerra en 2022, pero luego fue retomada en gran medida por las fuerzas ucranianas.

La invasión rusa de Ucrania, el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, ha causado cientos de miles de muertos en ambos bandos.

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Nuevos ataques sobre Zaporiyia

En paralelo, el gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha informado de la muerte de dos personas como consecuencia de un nuevo ataque de Rusia sobre la región, en concreto en la localidad de Vilniansk, que ha dejado además cuatro heridos.

Un miembro del servicio ruso hace guardia en un puesto de control cerca de la central nuclear de Zaporiyia, controlada por Rusia, en la región de Zaporiyia, Ucrania. REUTERS/Alexander Ermochenko

“Los rusos han atacado la ciudad con drones”, ha denunciado en redes sociales. Fedorov ha advertido de que la región ha sido objetivo este lunes también de bombas aéreas guiadas y ha aprovechado para reconocer el trabajo de los equipos de rescate por su labor en Zaporiyia, en lo que va de año.

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(con información de Reuters, EP y AFP)