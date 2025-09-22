Los nuevos ajustes imprescindibles y trucos de iOS 26 para personalizar y optimizar tu iPhone

Con el lanzamiento de iOS 26, Apple dejará fuera de la actualización a varios dispositivos (Europa Press)

Con la llegada de iOS 26 y la flamante generación de iPhone 17, Apple puso en nuestras manos más que un rediseño visual. Detrás del efecto Liquid Glass y los gestos renovados, el sistema esconde una serie de ajustes que pueden convertir tu celular en una herramienta mucho más flexible, potente y personalizada. Si ya exploraste las funciones clásicas y los cambios más publicitados, es hora de descubrir los detalles que realmente marcan la diferencia en el uso diario.

Acá te comparto los nuevos trucos y ajustes menos obvios —probados y seleccionados tras muchos días con la actualización— para llevar tu experiencia al siguiente nivel.

1. Modo de consumo adaptativo: batería inteligente todo el día

En la sección de Batería, los iPhone compatibles ahora ofrecen el Modo de Consumo Adaptativo. Si lo activás, el sistema ajusta automáticamente brillo, procesos en segundo plano y activa el modo ahorro cuando es necesario —pero sin frenar el rendimiento como el viejo “Modo Bajo Consumo”. Vas a notar mayor autonomía y una gestión más inteligente según tu rutina.

iOS 26 esconde funciones que cuidan la batería y extienden la autonomía sin sacrificar rendimiento (Crédito: Opy Morales)

2. Límite de carga inteligente para cuidar la batería

¿Usás mucho el iPhone enchufado —en el coche, escritorio o viajes? Ahora podés fijar un límite personalizado de carga, como el 85%, siguiendo la recomendación del sistema. Así evitás el desgaste natural por sobrecarga, y tu batería llega en mejor estado a lo largo del tiempo.

El nuevo límite de carga inteligente permite fijar un tope —como el 85%— para prolongar la vida útil de la batería del iPhone (Crédito: Opy Morales)

3. Filtro de llamadas desconocidas: adaptá según tu agenda

El filtrado de llamadas y transcripción automática en iOS 26 viene genial para evitar spam, pero ojo: si esperás un llamado importante (envíos, citas, trabajo), mejor ajustá el filtro o desactivalo momentáneamente para no perder comunicaciones clave.

4. Decidí antes de llamar: frená llamadas accidentales en “Recientes”

Con la opción de llamar tocando un contacto en Recientes, podés marcar sin querer con solo un toque. Recomendación: desactivá esta función desde Ajustes y asegurate de que cada llamada sea siempre voluntaria y confirmada.

5. Personalizá Safari y recuperá la barra tradicional

¿No te convencen los cambios en Safari? En la configuración podés volver a la barra de botones clásica y tener a mano favoritos, pestañas y compartir, tal como antes de la actualización.

6. Capturas de pantalla a tu manera: preview total o minimalista

La nueva vista previa de capturas a pantalla completa es útil, pero puede resultar lenta si necesitás hacer fotos en serie. En Ajustes > General > Captura de pantalla, desactivá el modo de vista completa para volver a la dinámica anterior y agilizar tu flujo de trabajo.

Desactivá la vista completa en capturas para agilizar fotos en serie y ganar velocidad (Crédito: Opy Morales)

7. Avisos para limpiar la lente de la cámara

En la configuración de la cámara, activá la opción de advertencia de lente sucia. El iPhone ahora detecta si tu lente tiene manchas y te avisa antes de que arruines una toma, asegurando siempre fotos nítidas e impecables.

8. Subtítulos en vivo en FaceTime: activá o desactivá según necesidad

iOS 26 permite mostrar transcripciones automáticas en FaceTime, ideales para llamadas multilingües o con personas con dificultades auditivas. Desde ajustes podés activar o desactivar los subtítulos según la charla, dándole flexibilidad a tus videollamadas.

FaceTime ahora traduce y transcribe en vivo, ideal para llamadas en distintos idiomas (Crédito: Opy Morales)

9. Snooze a medida en las alarmas

El nuevo sistema permite ajustar el tiempo exacto para posponer las alarmas, desde un minuto hasta quince. Más control y menos estrés en las mañanas, según tu propio ritmo de despertar.

10. Renová tus tonos y sonidos

Nuevos ringtones y sonidos de notificación llegaron con iOS 26. En Sonidos y Vibración encontrás opciones frescas para personalizar llamadas y alertas, dándole tu sello a cada aviso.

Tesoros ocultos y trucos para personalizar aún más tu iPhone

Pero esto no termina ahí. iOS 26 esconde muchísimos detalles y microtrucos que vale la pena descubrir y aprovechar:

Combiná emojis para crear Genmoji: desde el teclado, elegí dos emojis y creá uno único y original para tus mensajes.

Seleccioná y copiá solo el texto relevante en Mensajes: mantené presionado sobre el mensaje y elegí solo las palabras clave que querés copiar o compartir, sin llevarte la burbuja entera.

Filtrá imágenes por tipo en Fotos: ordená tus fotos fácilmente según si son capturas de pantalla, retratos, documentos o más.

Tiempo de carga en pantalla de bloqueo: al enchufar el iPhone, podés ver cuánto falta para carga completa sin desbloquear el equipo.

Convertí tus grabaciones en ringtones: grabá una nota de voz y usala como tu nuevo tono de llamada personalizado.

Mapa de “Lugares visitados” en Mapas: seguimiento automático de dónde estuviste, para no olvidar nunca tu cafetería favorita ni ese paseo especial.

Fondos de pantalla animados con movimiento espacial: agregá fotos que se vuelven escenas 3D, con efectos visuales dignos de visionOS.

Controlá el iPhone con movimientos de cabeza: ideal para quienes buscan accesibilidad o simplemente probar una función futurista y llamativa.

Filtrado selectivo de capturas, incluyendo CarPlay: elegí si querés guardar (o no) screenshots tomadas desde CarPlay para no saturar tu galería.

Usá tus AirPods como disparador remoto de la cámara: sacá selfies grupales o fotos a distancia, presionando el stem de tus auriculares compatibles.

Gestioná PDFs con la nueva app Preview: ahora editar, firmar o escanear documentos PDF es más cómodo y rápido.

Accedé a Circle to Search y búsqueda visual: en screenshots o imágenes de pantalla, usá la opción “Buscar” o rodeá el objeto de interés para una búsqueda directa —ideal para comparar precios, traducir textos o identificar productos.

iOS 26 llega con ajustes que van más allá de lo estético y realmente mejoran el día a día. Personalización, control y mejoras silenciosas marcan la diferencia en el uso real. El iPhone sigue evolucionando para adaptarse a nuevas rutinas y necesidades, y la clave está en encontrar la combinación justa de opciones para aprovecharlo al máximo.