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Marta Fort reveló cuántos miles de dólares gasta en una salida nocturna en Miami: “Me abaraté un poco”

La influencer e hija de Ricardo Fort reconoció que para ella los desembolsos elevados forman parte de su rutina en lugares de lujo

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Marta Fort nteractuando en una tienda de ropa, junto a Federico Bal, en Resto del Mundo

Durante una entrevista con Fede Bal para el ciclo Resto del mundo (El Trece) Marta Fort habló sobre sus gastos nocturnos en Miami y causó impacto inmediato. Cada vez que la joven influencer visita la ciudad, el monto que invierte por noche en fiestas y boliches puede alcanzar los 3 mil dólares, según admitió ella misma durante una participación televisiva reciente. “Y ayer gasté 3 lucas (3 mil dólares), me abaraté un poco”, dijo sin rodeos, dejando en claro que ese nivel de gasto es, para ella, parte de la normalidad.

La confesión fue parte de una charla distendida junto a Fede Bal, en la que la hija del reconocido empresario y mediático Ricardo Fort repasó su relación con el lujo, el consumo y el modo en que vive las noches de Miami. El conductor, picante, deslizó: “Imagino que ustedes no van a la mesa general”, en alusión a las zonas VIP de los boliches, donde el acceso y el trato suelen estar reservados para quienes pueden afrontar consumos de alto valor.

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Marta Fort, una mujer joven con cabello rubio ondulado, sonríe ligeramente mientras mira a la izquierda, vestida con un top negro y jeans, en el interior de una tienda de ropa
Marta Fort fue captada sonriente mientras recorría tiendas, disfrutando de una tarde de compras.

Marta, lejos de esquivar la pregunta, decidió abrir las cuentas y contar una anécdota todavía más llamativa. Narró que en una oportunidad estuvo cerca de gastar una suma mucho mayor por error: “Un día casi gasto 11 mil dólares por error cuando me acercaron el posnet”, relató entre risas.

No es la primera vez que el clan Fort expone su vínculo con el lujo y los excesos. Marta, que heredó la fortuna y el estilo de su padre, suele exhibir en redes sociales escenas de viajes, cenas y experiencias en las que el dinero no parece ser una limitación. En esta ocasión, la joven optó por la transparencia y detalló sin tapujos cómo es el presupuesto que maneja cada vez que decide disfrutar la noche en Miami.

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El consumo VIP de Marta Fort en la noche de Miami

Marta Fort, de perfil, mirando a cámara, con un vestido blanco escotado, cabello recogido rubio y oscuro, y maquillaje de ojos celeste brillante
Entre el lujo heredado y los excesos de Miami, Marta Fort revela cuánto cuesta ser Fort: cenas, fiestas y cifras que asombran incluso a estrellas de la TV

Salir a bailar en Miami para alguien como Marta Fort implica desembolsar cifras que para muchos resultan inalcanzables. Los servicios exclusivos, la ubicación privilegiada en las discotecas y el consumo de bebidas premium elevan el costo de cada velada.

En un momento del programa, Fede Bal buscó dimensionar el nivel de gasto preguntando si ese monto es un promedio habitual. Fort no dudó en confirmar que así es. “Sí, es lo normal”, respondió, ubicando la cifra de miles de dólares como parte de su rutina nocturna durante las visitas a Miami. La sinceridad con la que la influencer abordó el tema contrastó con el hermetismo que suelen mostrar otras figuras públicas cuando se trata de dinero.

El nivel de gasto que reconoce una de las herederas del imperio Fort responde a una combinación de factores: el estilo de vida heredado de su padre, la exposición mediática y la búsqueda de experiencias únicas. Para la joven, el consumo elevado es parte de una identidad familiar marcada por el lujo. Su presencia en los lugares más exclusivos de Miami refuerza esa imagen y la distancia del común denominador.

MARTA FORT, A SOLAS / MARTA BOMBA NUEVO FÍSICO
El consumo VIP en Miami incluye mesas exclusivas y bebidas premium, elevando el presupuesto de cada fiesta para Marta Fort

Cada salida nocturna puede implicar desde la reserva de una mesa especial hasta la compra de botellas premium y servicios adicionales como seguridad privada o choferes. La suma se incrementa con propinas generosas y consumos espontáneos.

En palabras de la propia Marta, el hecho de haber estado a punto de gastar 11 mil dólares en una sola operación fue producto de un error, pero sirve para ilustrar la escala de gastos posibles en ese circuito.

Para la heredera del imperio Fort, gastar miles de dólares en una noche es rutina, más que una ocasión especial
Para la heredera del imperio Fort, gastar miles de dólares en una noche es rutina, más que una ocasión especial

El recorrido por las tiendas preferidas de Ricardo Fort se transformaron en un testimonio íntimo cuando Federico Bal y Marta Fort atravesaron los ambientes cargados de recuerdos y prendas relucientes. Apenas traspasan la puerta, la observación de Bal despertoó una sonrisa cómplice: “Tu viejo debe estar todavía acá revisando y sacando jeans y camperas con brillos, ¿o no? ¿Le dejamos pasar?”. La familiaridad entre ambos instaló de inmediato un clima distendido.

MARTA FORT A SOLAS - RICARDO FORT VARIAS
La hija de Ricardo Fort confiesa que un error con el PosNet la llevó a casi gastar USD 11.000 en una sola salida nocturna

Marta no dudó en apropiarse de la memoria: “Esta es la casa… del vestuario de los gatos de mi papá. Él venía acá y decía: ‘Bueno, a ver, ¿qué es lo cosa más brillante que hay?’”.

Marta Fort posó en Miami con un look jugado: cadenas y un corset negro con transparencias
Marta Fort posó en Miami con un look jugado: cadenas y un corset negro con transparencias

La conversación giró en torno a los hábitos de compra del empresario y figura mediática. Marta no vaciló en reconstruir una escena casi de ritual: “Por ejemplo, él acá… se compraba tres talles de jeans”. Bal lanzó la pregunta que muchos se harían: “¿Por qué?”. La respuesta, lejos de ser previsible, reveló la vanidad lúdica de Fort: “Para cuando estaba flaco, para cuando estaba en peso regular y para cuando se quería lastrar la vida”.

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